Dünya borsaları tırmanan jeopolitik risklere rağmen yeni zirveler ile yükselişine devam ediyor. Beklentilerden zayıf ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasaların keyfini kaçırmadı. Enerji, değerli metaller, savunma, yılın popüler temaları olmaya devam ediyor. Teknoloji hisseleri seçici bazda yükselişe katılıyor. Muhteşem yedi; Google, Meta, Tesla öncülüğünde yükselişte öncü konumda. Yarı iletkenler Broadcom, Intel, Micron öncülüğünde gücünü koruyor.

Aralık ayında ABD ekonomisinde yeni istihdam 50 bin ile beklentilerin altında kaldı. Ekim ve kasım ayına ait istihdam 76 bin aşağı çekildi. 2025 yılı toplam yeni istihdam 584 bin ile 2020 sonrası en zayıf seviyede. BLS üçüncü çeyrek raporu emeğin üretkenliğinin yapay zekâ sayesinde son iki yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini, milli gelirden aldığı payın ise 1947’den beri en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Buna rağmen servet etkisi sayesinde tüketim iştahı devam ediyor.

Borsa İstanbul yeni zirve ile yoluna devam ediyor. Yükseliş banka dışı az sayıda büyük hisse öncülüğünde gerçekleşiyor. Altın madenleri ve savunma hisseleri yükselişin dinamosu olmaya devam ediyor. Tüm gemileri yüzdüren bir para girişi söz konusu değil. Banka, beyaz eşya, demir-çelik, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, havacılık, sigorta, telekom hisseleri geride kalıyor veya negatif ayrışıyor.

Uluslararası yatırım bankaları Türk Lirası için genelde olumlu

Ülke risk primi ve tahvil getirilerindeki yükseliş Borsa İstanbul’daki iyimser havayı desteklemiyor. Biz Kasım 2024’ten beri Türk Lirası’nda, Aralık 2023’ten beri gösterge tahvilde, Nisan 2025’ten beri 10 yıllık devlet iç borçlanma senetlerinde pozitif görüşe sahibiz. Uluslararası yatırım bankaları Türk Lirası için genelde olumlu. Son dönemde az sayıda uluslararası yatırım bankası ve fon kısa vadeli iç borçlanma senetleri ile ilgilenmeye başladı.

Önümüzdeki hafta piyasalar ABD enflasyon ve perakende satış verilerine, banka ve havacılık şirketleri dördüncü çeyrek karlarına odaklanacak. ABD’nin İran’a olası bir saldırıyı görüştüğüne yönelik Wall Street Journal gazetesinin iddiası haftanın spekülatif gündemini oluşturuyor. Yurtiçinde piyasalarda hareketlilik yaratacak bir veri akışı yok.

Suriye Halep’te çatışmalar sona ererken, İran’da gösteriler devam ediyor. ABD’nin olası bir saldırı hazırlığı için bölgeye askeri teçhizat veya personel göndermesi söz konusu değil. Ama saldırı gerçekleşirse Türkiye varlıkları üzerinde baskı oluşur. Enerji, savunma, değerli metaller küresel olarak pozitif ayrışmaya devam eder.