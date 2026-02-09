Borsada 16500 senaryosu: Düzeltme kaçınılmaz mı, yatırımcı ne yapmalı?

Borsa İstanbul, Ocak ayında yılın en parlak başlangıcını yaptı; endeks yüzde 23’ü aşan yükselişlerle rekor üstüne rekor kırdı. Ancak herkesin aklında bugün tek bir soru var: Bu tarihi yükseliş sürdürülebilir mi yoksa düzeltme kapıda mı? Bu soruyu Pusula Yatırım Strateji Direktörü Volkan Dükkancık’ın, ekonomim.com Yazı İşleri Müdürü Şenay Zeren'e verdiği röportajın cevaplarıyla değerlendireyim. Dükkancık'ın anlatımları bize hem piyasanın ruh halini hem de olası riskleri gösterdi.

Dükkancık’ın değerlendirmesine göre, altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar piyasalarda “kartların yeniden dağıtıldığı” bir dönemin işaretini veriyor. Önceki günlerde altın ve gümüşte görülen hızlı düşüşler teminat oranlarının artması, kar realizasyonları ve algoritmik işlemlerin tetiklediği satışlarla ilişkilendirildi; ancak bu hareketin temel hikâyesini değiştirmediği vurgulandı.

Bu ifadeler finansal piyasaların sadece tek bir trendin peşinden gitmediğini, yatırımcı psikolojisinin ve dış etkenlerin piyasa hareketlerini çok daha karmaşık bir zemine oturttuğunu gösteriyor. Bu açıdan bakılınca, endeksteki yükselişin tek başına yatırımcıya güven vermesi gerçekçi olmayabilir.

Dükkancık’ın ifade ettiği en önemli noktalardan biri, Borsa İstanbul’daki hızlı yükselişin aynı hızla süremeyebileceği. Ocak ayında endeksin 12.500 seviyesini test edip dolar bazında 300–320 dolar bandına ulaşması önemliydi; fakat bu hız ile yükselişin devam etmesi beklenmemeli. Böyle bir etki ile karşı karşıya olduğumuzda ara ara düzeltmelerin kaçınılmaz olduğu vurgulanmalı.

Bu bağlamda yatırımcıya iki kilit öneri öne çıkıyor: sakin kalmak ve stratejik pozisyon almak. Rastgele alım yapmaktansa, geri çekilmeleri kollamak ve temkinli bir duruş sergilemek piyasada sağlıklı bir bakış açısı sunar. 2025’teki gibi “nereden alırsam kazanırım” dönemi artık geçerli olmayabilir; bu yüzden doğru zamanda, doğru seviyelerde hamle yapmak kritik bir öneme sahip.

Dükkancık, orta ve uzun vadede Borsa İstanbul’a hâlâ pozitif bakıyor. 14.000 seviyesinin kalıcı aşılmadan önce 13.000–14.000 bandında güç toplamanın sağlıklı olacağını belirtiyor. Bu seviyelerin üzerinde tamamlanacak bir dönemin ardından, ikinci çeyrekte 16.000–16.500 bandının tekrar gündeme gelebileceğini işaret ediyor.

Yani tablo şu: kısa vadede oynaklık ve düzeltme ihtimali artarken, orta ve uzun vadede hâlâ yükseliş senaryosu masada. Bu da yatırımcılar için risk-getiri beklentisinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Piyasalarda hızla düşen fiyatlar bir alım fırsatı gibi görünse de, bu tür fırsatları yakalamak stratejik yaklaşım gerektirir.

Bir diğer dikkat çekici husus sanayiden finansal kurumlara kadar yabancı yatırımcının artan ilgisi. BlackRock gibi büyük yatırımcının Türkiye hikâyesini olumlu bulup pozisyonunu artırması, Borsa İstanbul’a olan güvenin algı düzeyinde de yükseldiğine işaret ediyor. Bu, sadece borsa verilerinden ibaret olmayan bir beklenti değişiminin göstergesi.

Sonuç olarak, piyasalar kırılgan ve risklerle çevrili bir dönemde. Ara ara düzeltmeler doğal ve beklenebilir. Ancak bu aşamada yatırımcılar için ana mesaj açık: sabırlı olun, stratejiye odaklanın ve ani kararlar vermekten kaçının. Bu süreç, razı olunacak bir hızla ilerlediğinde 2026’nın orta periyodu yatırımcı için tekrar fırsat pencereleri açabilir.