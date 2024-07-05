Borsada bankalara ilgi bir yıl daha sürecek

Borsada banka hisseleri yılbaşından bu yana ortalama yüzde 62 ve yıllık bazda ortalama yüzde 135 yükseldi. Kurumlar banka hisselerindeki tahminlerini revize ediyor. Bankalara ilgi bir yıl daha yüksek olur.

Banka hisseleri 2024’ün ilk yarısındaki performansları ile yatırımcıların yakın takibinde yer aldı. Kurumların şubat ayında verdikleri hedef fiyatlar daha yılın ilk yarısında test edildi. Şimdi yeniden revizeler geliyor.

Kârlılıklar arttı

Faizlerin yüksek seyri bankaların kârlılıklarına ilişkin beklentilerin korunmasına neden oluyor. İçerisi sinde bulunduğumuz ortam; yüksek faiz nedeni ile bankaların kâr yazmasına neden oluyor. İlerleyen dönemde faizler gerilediğinde bankalar daha fazla kredi verebilecek. Daha uygun oranlarda verilebilecek krediler kredi talebini canlı tutacak.

2025 faiz indirim döngüsünden olumlu etkilenecekler

Yüksek faiz oranları nedeniyle elde ettikleri karlar, daha sonra düşük faiz ortamında kredi olarak geri dönecek. 2025 yılı boyunca yaşanabilecek bir faiz indirim döngüsü bankalara ilgiyi canlı tutacak. Banka endeks fonları ve sektör hisseleri yatırımcılara kazandıracak. Kârlılıkların yükselmesi sektördeki hisselerin ve mali endeksin güçlü kalmasını sağlayacak. Banka hisselerinde yılbaşından bu yana öne çıkanlar: Garanti Bankası, T.S.K.B., Akbank, Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası (C) oldu. Hisseler yılbaşından bu yana yüzde 70’in üzerinde kazandırdı.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

●Link Bilgisayar (#LINK) 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %70,66 ve yıllık bazda %1206,39 yükseldi.

●Doğan Burda (#DOBUR) 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %37,83 ve yıllık %490,15 yükseldi.

●Logo Yazılım (#LOGO) 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,08 yükseldi. Yıllık %54.73yükseldi.

●Papilon Savunma (#PAPIL) 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %30,17 ve yıllık %876,68 yükseldi.

●Kerevitaş Gıda (#KERVT) 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %28,53 yüskeldi. Yıllık %95,45 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

●Panelsan Çatı Cephe (#PNLSN) 5 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde -27.56 geriledi.

●Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK) 5 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde -56.87 geriledi.

●Pasifik Teknoloji (#PATEK) 5 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde -13.33 geriledi.

●Bor Şeker (#BORSK) 5 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde -12.79 geriledi.

●Plastikkart (#PKART) 5 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde -22.49 geriledi.

NE OLDU?

●Morgan Stanley, Türkiye’nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %43,4’ten %42,4’e düşürdü.

●Türkiye’nin un ihracatı yüzde 15 arttı.

●UİB’in haziran ayı ihracatı 2,76 milyar dolar oldu.

●Ege İhracatçı Birlikleri, haziran ayında 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

●Ons altın 2 haftanın zirvesine yakın, yatay seyir izliyor.

NE OLACAK?

●Almanya Mayıs sanayi üretimi verisi açıklanacak.

●Euro Bölgesi Mayıs perakende satış rakamları gelecek.

●ABD Haziran tarım dışı istihdam verileri yayınlanacak.

●ABD Haziran Michigan enflasyon beklentileri açıklanacak.

●Türkiye Haziran hazine nakit dengesi verisi duyurulacak.

ZEYNEP'E SOR / GERİ DÖNÜŞÜM SÜRESİ Mİ, GETİRİ SÜRESİ Mİ?

Geri dönüşüm süresi; hızlı yatırım değerlendirmesi, riski azaltma, diğer projelere yatırım. Uzun vadeli getirileri göz ardı etme, kârlılık hesaplama eksikliği, nakit akışı zamanlaması.

Getiri süresi; uzun vadeli performans, kârlılık değerlendirmesi, yatırım kararları, nakit akışı zamanlaması. Daha karmaşık, yüksek risk, hızlı kazanç eksikliği.

Savunma sektörüne yönelik çözümler sunuyor. Şubattan bu yana alıcıların çekimserliği önde

SDT Uzay ve Savunma için beklentinizi öğrenebilir miyim?/Şükrü Ceylan

Şükrü, SDT Uzay ve Savunma borsaya yeni gelen firmalardan birisi. Şirket, savunma ve havacılık alanlarına yönelik yazılım, donanım ve entegre gibi çözümler sunuyor. Bu kapsamda ağırlıklı olarak savunma sektörüne yönelik faaliyet yürüttüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Öte yandan bölgesel jeopolitik risklerden kaynaklı olarak savunma bütçemizin son yıllarda hızla büyüdüğünü göz önünde bulundurmakta yarar var. Geçtiğimiz yıl %37 büyüyerek 16 milyar dolar olan savunma bütçesi, bu yıl 40,5 milyar dolar civarında olacak. Dolayısıyla büyüyen bir sektör olduğunu not etmeli. Ocak 2023’te borsaya gelen SDT Uzay ve Savunma, geçtiğimiz yıl gelir ve kârını büyütürken bu yılın ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. Açıklanan üç aylık mali tablolardaki geliri %50 artarken esas faaliyet kârı da yükseldi. Ancak dönem sonunda zarar yazdı. Oluşan zararda Net Parasal Pozisyon kalemindeki 179,3 milyon TL tutarındaki kaybın etkisi bulunuyor. Fiyatı ise halka arzdan sonra hızlı şekilde yükseldi. İki defa zirve bölgesi 468 TL’ye kadar çıksa da gelen satışlarla geriledi. Geçtiğimiz şubat ayından bu yana alıcılar daha çekimser dururken piyasada satıcıların ağırlığı fiyatı aşağı itiyor.

İlk çeyrekte geliri ve kârı azaldı. Satıcılar daha etkin. Toparlanması için alıcılar güçlenmeli

CW Enerji'de sürekli birileri satış yapıyor. Bunun sebebi nedir? O kadar sipariş aldığı halde neden satış yediğini öğrenebilir miyim?/Sezai Kazan

Sezai, borsanın nihayetinde bir pazar yeri olduğunu unutmamak gerekir. Kimi bu pazarda kısa süreliğine alım yapar ve ilk gördüğü kârlı fiyattan satmak ister. Kimi de daha uzun süreliğine beklemeyi tercih eder. Hissenin fiyatı da bu süreç içinde inişli çıkışlı bir seyir izler. Satıcıların yoğunlaştığı noktada fiyat gerilerken alıcıların güçlendiği durumlarda fiyat yukarı yönelir. Yatırımcılar açısından önemli olansa uzun vadede hissenin yükselme potansiyelini tespit edebilmektir. Potansiyelin en önemli işareti de şirketin projeleri ve büyümeyi destekleyen sipariş ve iş bağlantılarıdır. CW Enerji, geçtiğimiz yıl gelirini artırırken dönem sonunda kârını düşürdü. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrekte ise bu defa gelirin de düştüğü gözlendi. Şirket, yılın ilk üç aylık döneminde gelirini %20 geriletti. Dönem sonunda da kârdaki azalma devam etti. Mali performanstaki zayıf seyrin hissenin fiyatına da yansıdığı görülüyor. Mayıs 2023’te borsaya geldikten sonra hızlı bir çıkış gerçekleştiren hisse, Ekim 2023’te zirvesi 399,20 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde ise 200 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Satıcıların ağırlıklı olduğu piyasada çıkış için alıcıların daha güçlü gelmesi gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

Yılbaşından bu yana yatırımcıların ilgisini çeken ve yatırımcı

sayısı yüksek olan hisse fonlar, getirileri ile de dikkat çekiyor. İş

Portföy, Ak Portföy ve Marmara Capital portföy yönetim şirketleri

bu alanda öne çıkıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Yatırımcı sayısı yüksek hisse fonlar, yatırımcıya yıllık bazda %78,53 ile %164,29 arasında getiri sağladı. Bu yatırımcılar, hisse senedi ağırlıklı fonları tercih ederek yüksek getiri elde etme fırsatını yakaladı. En yüksek performansı, son 1 yılda %164,29 getiri ile Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF gerçekleştirdi. Bu fonun toplam 306,361 yatırımcısı bulunuyor. Öte yandan, listeye giren fonların toplam portföy değeri 112 milyar 509 milyon TL seviyesinde olurken en yüksek portföy değeri AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF fonuna ait bulunuyor. Bu fonun toplam portföy değeri 21 milyar 856 milyon TL.

DÖVİZ PİYASASI

Euro/TL’nin seyri

Euro kuru 34,95 seviyesinde bulunuyor. İlk direnç 35 seviyesinde. Faizin yüksek seyrini koruması hem Euro hem de dolar/TL üzerinde baskı oluşturuyor. Yatay ve zayıf hareketin devam etmesi beklenebilir. Kısa vadede dirençleri aşmada zorlanacaktır.

TAHVİL

Smart Güneş Enerjisi, TLREF+%4,5 faizden bono ihraç etti

Smart Güneş Enerjisi, nitelikli yatırımcılara 03.07.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek.

TLREF+%4.5 YILLIK FAİZ

Bononun vadesi ise 2 Temmuz 2025 olacak. 2 Temmuz tarihli TLREF %51,80 seviyesinde bulunuyor. Smart Güneş Enerjisi’nin çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSMAR72519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BEYAZ FİLO

Sektörün üzerinde bir büyüme sergiledi. Satışlarını artırırken pazardan aldığı payı büyüttü

Beyaz Filo, yetkili satıcısı olduğu markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault ve Dacia ile geçen yılın ilk yarısında 6.662 adet sıfır km araç satışı gerçekleştirdi. Bu yılın ilk yarısındaysa satış rakamı %39,73 artarak 9.309 adede çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın ilk yarısında %3,97 arttı. Aynı sürede Beyaz Filo’nun satışlarıysa %39,73 oranında yükseldi. Şirketin performansı sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme sergiledi. Söz konusu durum firmanın otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki payının artarak %1,61’e çıkmasına olanak tanıdı.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Özbekistan da şirket satın aldı. Bölgede elektromekanik taahhüt işlerinde daha etkin olabilecek

Birleşim Mühendislik, geçtiğimiz haziran ayında Özbekistan’da elektromekanik taahhüt işlerini yürütmek amacıyla Meras Electromechanıc LLC isimli şirketi satın almaya karar verdiğini duyurmuştu. Kararın ardından söz konusu firmanın tüm payları 150.000 dolara satın alındı. Açıklamada firmanın elektrik-mekanik taahhüt alanında faaliyet gösterdiği ve alım bedelinin peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Şirket, söz konusu alımın faaliyetlerini olumlu yönde etkilemesini bekliyor. Firma, iştiraki üzerinden Özbekistan’daki varlığını güçlendirerek, bölgedeki elektromekanik taahhüt işlerine daha etkin bir şekilde ulaşmayı hedefl iyor.

ASELSAN

Ana müşterisi Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yeni sipariş aldı. Geçen yılın cirosunu yakaladı

Aselsan, önemli bir anlaşmaya imza attı. Yeni sözleşme, Aselsan’ın toplam net satışlarının %52’sini ve ticari alacaklarının %42’sini oluşturan Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalandı. Anlaşma bedeli 109.700.953 dolar olarak açıklanırken konusu Elektronik Harp Sistemleri olduğu belirtildi. Sözleşmenin detayları ve önemli koşulları hakkında bilgi verilmemekle birlikte, iş birliği Aselsan’ın cirosunu olumlu yönde destekleyecek. Firma, geçtiğimiz yıl 73,6 milyar TL ciro elde ederken yeni anlaşma bedeli, bu tutarın %4,85’ine denk geliyor. Aselsan, 3 Temmuz itibariyle gerçekleştirdiği iş bağlantılarıyla geçen yılın satışlarını yakaladı. Bundan sonraki bağlantılarla büyümesini sürdürecek.

ICU GİRİŞİM

İştiraki, satın aldığı hisselerde geri satma opsiyonunu kullandı. Likiditesini yükseltti

ICU Girişim’in %100 bağlı ortaklığı Netsafe Teknolojik Yatırımlar, daha önce sermaye artışını durdurma kararı alan ve ardından stratejik bir ortak bulamayan Roboair Inc. şirketindeki hisselerini ve tüm haklarını geri satım opsiyonunu kullanarak devretti. Hisseler, 2.000.000 dolar bedelle Regency Private’e satılırken bedelin, Netsafe Teknolojik Yatırımlar tarafından tahsil edildiği belirtildi. Geri satım neticesinde şirketin iştiraki Netsafe Teknolojik Yatırımlar’ın likidite durumu olumlu yönde etkilendi. Potansiyel yatırımlar için elinde kaynak bulunan şirket, söz konusu likiditeyi farklı alternatifl erde değerlendirebilecek. İlk çeyrekte zarar açıklayan İCU Girişim, dört yıldır zarar ediyor.

KIZILBÜK GMYO

Haziran ayında devremülk satışları düştü. Bir önceki ay 503 olan satışlar 115'e geriledi

Kızılbük GMYO, Marmaris’te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde haziran ayında 115 devremülk satışı gerçekleştirdi. Toplam 67.224.390 TL ön satış cirosu elde etti. Şirket, bugüne kadar toplam 27.496 adet devremülk satışı gerçekleştirdi. Satışlara ilişkin toplam KDV hariç 6.219.995.229 TL ön satış cirosu temin etti. Şirket mayıs ayında ise 503 adet satış yapmıştı. Haziran ayında şirketle alakalı haber ve söylentilerin satışları olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Şirket konuyla alakalı açıklamasında dava konusu ÇED olumlu raporunun hala yürürlükte olduğunu belirti. Ayrıca projenin önündeki dolgu alanın firmayla alakalı olmadığını belirtti.