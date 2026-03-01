Borsada ralli bitti mi, şekil mi değiştiriyor?

2025’in ilk iki ayı, Borsa İstanbul adına tarihsel bir eşik niteliği taşıdı. BIST 100 endeksi ocak ayında yüzde 23’lük performans sergileyerek son 29 yılın en güçlü ocak ayını geride bırakırken, 21 işlem gününün 17’sinde rekor tazeleyerek dikkat çekici bir ivme yakaladı. Bu tablo yalnızca güçlü bir yükselişi değil, aynı zamanda piyasa iştahının geniş tabana yayıldığını gösterdi.

Şubat ayında ise daha temkinli bir görünüm öne çıktı. Endeks 12 Şubat’ta tarihinde ilk kez 14 bin puanın üzerini test etse de, bu seviyelerde kalıcılık sağlanamadı. Ay boyunca yaşanan kâr satışlarıyla birlikte kazançların önemli bir kısmı geri verildi ve yatay bir seyir oluştu. Ancak yılın ilk iki ayı itibarıyla bakıldığında yaklaşık yüzde 24’lük prim, momentumun hâlâ güçlü olduğuna işaret ediyor.

Sağlıklı düzeltme mi, trend değişimi mi?

Piyasada son günlerde artan kâr satışları, birçok uzman tarafından “sağlıklı bir yükselişin gereği” olarak değerlendiriliyor. Sert ve kesintisiz yükselişlerin ardından gelen düzeltmeler, trendin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Üstelik yılın henüz altıncı haftasında 14 binli seviyelerin görülmüş olması, yılın ilk yarısına ilişkin hedeflerin yukarı yönlü revize edilmesini gündeme getirebilir.

Burada belirleyici unsur, yabancı yatırımcı davranışı olacak. Yabancı girişinin lokomotif olduğu dönemlerde endeks genellikle önden fiyatlama yapar. Dolayısıyla mevcut seviyeler, yalnızca gerçekleşen verilerin değil, geleceğe dönük beklentilerin de satın alındığını gösteriyor.

2025’in yıldızları: Yan hisseler sahnede

2025’in dikkat çeken özelliği, büyük endeks hisselerinin görece sınırlı performansına karşılık, “yan hisse” olarak tabir edilen düşük ağırlıklı şirketlerin güçlü rallisi oldu. Finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 392 ile yılın en çok kazandıran sektörü olurken, aracı kurumlar ve teknoloji şirketleri de üç haneli getirilerle öne çıktı.

Şirket bazında bakıldığında tablo daha çarpıcı. KLR Holding yüzde 810’luk yükselişle BIST 100’de zirveye yerleşirken; Işıklar Enerji ve Yapı Holding ve Gımat Mağazacılık yüksek oranlı getirilerle yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Daha geniş endeks tarafında ise Tera Yatırım, Hedef Holding ve Destek Finans Faktoring olağanüstü performanslar sergiledi.

2026’nın ilk iki ayında da benzer eğilim sürüyor. Destek Finans Faktoring, Katılımevim ve Batı Söke Çimento yıl başından bu yana en çok kazandıran hisseler arasında yer alıyor. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin hâlen finans ve alternatif finansman modelleri etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

2026’da rota değişiyor mu?

Ancak 2026’ya dair beklentiler, 2025’teki yan hisse rallisinin yerini daha seçici ve tematik bir yükselişe bırakabileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre bu yıl bankacılık, perakende, savunma, enerji, sanayi, otomotiv ve telekomünikasyon sektörleri öne çıkabilir. Özellikle faiz patikasındaki olası değişim ve makro dengelenme süreci, banka ve sanayi hisselerinde yeniden değerleme potansiyeli yaratabilir.

Savunma ve enerji tarafında küresel jeopolitik gelişmeler ile stratejik yatırımlar belirleyici olurken; otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde iç talep ve teknolojik dönüşüm hikâyesi fiyatlamalara yön verebilir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ise, enflasyon ve varlık fiyatları arasındaki ilişki nedeniyle portföy çeşitlendirmesi açısından yeniden cazip hale gelebilir.

Seçici iyimserlik dönemi başladı

Önümüzdeki dönemi tanımlayan en doğru ifade “seçici iyimserlik” olacaktır. 2025’te geniş tabanlı ve zaman zaman spekülatif yükselişlerin yaşandığı bir ortamdan, 2026’da daha temelli, bilanço ve sektör dinamiklerine dayalı bir fiyatlama sürecine geçiş ihtimali artıyor.

Yatırımcı açısından temel soru şu: Endeksin nereye gideceğinden çok, hangi sektörün ve hangi şirketin bu yolculuğa liderlik edeceği. Çünkü yeni dönemde kazanç, endeksi takip etmekten ziyade doğru temayı yakalayabilenlerin hanesine yazılacak.