Borsada yabancı payı düşerken alımlar iki hissede yoğunlaştı

BIST 30 Endeksi geçtiğimiz haftayı %2,28 artışla tamamlarken, endeksteki 18 hissede yabancı payı arttı, 12’sinde azaldı. Borsa genelinde yabancının payı sınırlı bir düşüşle %32,20 seviyesine geriledi. BIST 30 tarafında ise satıştan çok alım ağırlıklı işlemlerde bulunmaları dikkat çekti.

Borsada piyasa fiyatları ile yabancı yatırımcıların ilgisi her zaman aynı yönde ilerlemiyor. kamu ve bankacılık hisselerinde ağırlıklı olarak alımlarlar gözlenirken, kurumsal iştah hisse bazında farklılıklar sergiledi. Geçen haftada yabancılar en fazla Türk Telekom, Türk Altın ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde alım tarafında durdu. Yabancı fonlar genel olarak satış ağırlıklı işlem yaptığı bir ortamda BIST 30’daki 18 hissede paylarını artırmaları büyüklere ağırlık verdiklerini işaret ediyor. Pazarda payları azalırken büyüklerde alımların sürmesi orta vadeli toplama stratejisi olarak okunmalı.

Yabancının radarındakiler

Yabancılar Türk Telekom hissesinde paylarını 3,16 puan artırarak %40,18’e çıkardı. Dört gün boyunca alım yaptıkları hisse, test ettiği 50 TL’deki destek bölgesinin ardından yukarı yöneldi. Yılın ilk yarısında gelirini %9 büyüterek 142 milyar TL’nin üzerine taşıyan firma, dönem sonu net kârını %26 artırdı. Fiyatı şubatta en yüksek 75,65 TL’ye çıkmıştı. Yabancı alımlarının yoğunlaştığı bir diğer hisse olan Türk Altın, yılın ilk çeyreğinde güçlü bir tablo çizdi. Satışlarını %61 artırırken, gelirini 8,8 milyar TL’ye yükseltti. Geçtiğimiz marttan bu yana dalgalı bir seyirle hareket eden hisse, ağustosun ilk haftası artan performansla dikkat çekti. Yabancılar bu süreçte paylarını 2,09 puan artırarak %29,72’ye çıkardı.

Havacılıkta rotasyon

Yabancılar geçtiğimiz hafta 1,40 puan ile en fazla satışı THY hissesinde gerçekleştirdi ve paylarını %24,61’e düşürdü. 7 Temmuz günü en yüksek 355,50 TL’ye kadar çıkan fiyat, sonrasında düşen eğilim sergiledi. Yabancılar THY’de paylarını azaltırken havacılık sektöründe yer alan Pegasus ve Tav hisselerinde alım yönlü işlemlerde bulundular.

ZEYNEP'E SOR

KÂR MI, KÂRI BÜYÜTMEK Mİ?

Kâr; nakit gücü, temettü imkanı, güvence, borçsuzluk, dinginlik. Enfl asyon erimesi, pazar kaybı, vizyon daralması, durağan çarpan, yetenek kaybı.

Kârı büyütmek; bileşik güç, pazar hakimiyeti, yüksek çarpan, gelecek güvencesi, yatırımcı cazibesi. Nakitten feragat, yüksek risk, zorluk, baskı.

Gerçekleştireceği yatırım için Nazilli OSB’deki fabrikasının yanındaki arsayı aldı

Çağdaş Cam’ın Aydın’daki OSB’de yeni fabrikası ne zaman yapılacak? ● Bora Sarıgül

Bora; Çağdaş Cam, Aydın Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nden 13,5 milyon TL bedelle arsa satın alma kararı bulunuyor. Halihazırda şirketin Nazilli OSB’de bulunan tesisin bitişiğinde olan arsanın alımı ile üretim faaliyetlerde kapasite artışı sağlanması hedefl eniyor. Yaklaşık 3.376 metrekarelik arsa üzerinde düşünülen inşaat veya yatırım sürecinin ne zaman başlayacağına dair ise henüz bir açıklama olmadı. Aynı şekilde arsanın üretim kapasitesini ne oranda büyüteceğine dair net bir paylaşım da bulunmuyor. Firma, ilk çeyrekte gelirini %22 düşürdü.

ABD’deki pazarda işlem görmeye başlayarak yabancı yatırımcılara daha rahat ulaşacak

Gersan Elektrik’in Amerika piyasasında işlem görmesi ne sağlayacak? ● Yasemin İşler

Yasemin; Gersan Elektrik’in ABD merkezli OTCQX Best Market’te işlem görmeye başlaması, şirkete stratejik ve finansal yönden avantaj sağlayacak. Şirketin temmuzda yaptığı açıklamaya göre girişimin temel amacı, küresel marka bilinirliğini artırmak ve uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmek. Söz konusu işlemle birlikte şirketin finansal verileri uluslararası pazarda çok daha şeff af bir şekilde erişilebilir hale gelmiş olacak. Bu yolla ABD’deki yatırımcılara doğrudan ulaşma imkânı bulacak ve küresel fonlar nezdindeki görünürlüğü artacak.

YATIRIM FONLARI

OTM yerli ve yabanı otomotiv hissesine yönelerek yıllık %7 getiride kaldı

Azimut Portföy’ün yönettiği Otomotiv Sektörü Değişken Fon (OTM), yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Son bir ayda ise düşüş eğilimi öne çıktı. Marttan bu yana haziran hariç her ay nakit çıkışı yaşandı. Cüzi miktarda da olsa ağustosun ikinci haftasında para çıkışı sürdü. Fonun büyüklüğü 13,19 milyon TL düzeyinde. Yatırımcı sayısı önceki aylarla benzer bir seyir izlerken şimdilerde 96 kişide duruyor. OTM’nin temel stratejisi, otomotiv sektöründe yer alan şirketlerin paylarına yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyünün %52,34’ü yabancı hisse senedi ile %23,33’ü yerli hisselerden oluşuyor. En büyük pozisyonu Tofaş Oto, Ford Otosan ve Otokar’da bulunuyor. Otomotiv temasına yönelen yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %4,59 kazanç sağlayan portföy, aynı sürede %25,77 yükselen endeksin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, piyasadan %46,45 bileşik faizle 250 milyon TL borçlandı

Nurol Yatırım Bankası, nitelikli yatırımcılara yönelik 07.08.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi ise %46,45 olarak belirlendi. 181 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %20,83 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 04.02.2027 olarak açıklandı. 7 Ağustos itibarıyla TLREF %39,92 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın verdiği %42 basit faiz oranı, TLREF’in 2,08 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFNURL

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Otokar’ın fiyatı zayıf seyir izliyor. Son bir yıldır fiyatı sürekli aşağı geliyor

Otokar’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %6,24 ile toplamda 200,94 bin lot azalarak 3,02 milyon lota indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 43’ten 40’a geriledi. GL1 fonu 100 bin lot ile en fazla satışı yaparken, FDV fonu 50 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Otokar hakkında bugüne kadar 10 aracı kurum öneride bulunurken 2 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedefi Yapı Kredi Yatırım 780 TL ile “AL” olarak verirken; Halk Yatırım 372,10 TL ile “TUT” önerisinde bulundu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇEMAŞ DÖKÜM

Gerçekleştireceği yatırım tamamlandığında kalıp kapasitesi ikiye katlanacak

Çemaş, üretim verimliliğini artırmak amacıyla 1,09 milyon euro tutarında otomatik döküm potası yatırımına gidiyor. Bu doğrultuda bir finansal kiralama sözleşmesi imzaladı. Yatırımla birlikte mevcut yatay kalıplama hattındaki vardiya başına 235 olan kalıp üretiminin 400 ile 450 kalıp seviyesine yükselmesinin hedefl endiği belirtildi. Söz konusu girişimle, döküm hattında dar boğaz oluşturan süreci otomasyona bağlayarak üretim kapasitesinin artırılması hedefl eniyor. Vardiyalık kalıp sayısını neredeyse iki katına çıkaracak olması birim üretim maliyetini düşürecek.

VAKIF GMYO

İzmir’de portföyündeki dört arsaya yakın konumdaki bir taşınmazı satın aldı

Vakıf GYO, İzmir Konak’ta bulunan portföyündeki 4 farklı arsa parseline yakın konumda olan ve birlikte değerlendirildiğinde bütünlük ile gelişim potansiyeli sağlayacak taşınmazı aldı. Vakıfb ank’tan satın alınan arsanın 5.496 metrekare olduğu belirtildi. Toplam 660 milyon TL bedelle satın alınan taşınmazın ekspertiz değeri 726 milyon TL olduğu belirtildi. Şirket, İzmir’deki gayrimenkul geliştirme alanını fiziki olarak birleştirip parsel değerini yükseltmiş oldu. Portföydeki arsaya bitişik veya yakın taşınmazları almak, imar ve proje geliştirme bütünlüğü sağlamakta.

BOĞAZİÇİ BETON

Ayazağa’daki projede kullanılmak üzere 700 milyon TL tutarlı beton üretecek

Boğaziçi Beton, Rams Ayazağa Projesine hazır beton tedarik etmek üzere anlaşmaya vardı. Proje kapsamındaki hazır beton üretim ve tedarik tutarının yaklaşık 700 milyon TL seviyesinde olacağı belirtildi. Şirketin, büyük ölçekli gayrimenkul projelerinde stratejik tedarikçi konumunda olması gelirini desteklediği gibi referanslarını artırarak pazardaki konumunu güçlendirme olanağı bulmakta. Boğaziçi Beton, yılın ilk çeyreğinde gelirini %7 düşürerek 2,56 milyar TL’ye geriletti. Esas faaliyetlerinden 247,6 milyon TL zarar eden firma, dönem sonu zararı 422,8 milyon TL oldu.