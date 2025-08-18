Borsada yatırımcının gözü düşük çarpan ve getiride

Altı aylık bilançolar açıklandıkça çarpanlar da değişiklikler yaşanıyor. 2025/06 verilerine göre BIST 100 Endeksi kapsamın a olup da PD/DD oranı 1’in altında olan ve aylık bazda pozitif getiri sağlayan şirket sayısı 23. Havacılık, iletişim, cam ve holding hisseleri dikkat çekici performans gösterdi. Aynı sürede endeks %6,31 yükseldi.

Havacılık ve iletişimde güçlü seyir

Havacılık ve iletişim hisseleri, düşük PD/DD oranları ve aylık pozitif getirileriyle yatırımcının ilgi odağında. Türk Hava Yolları, 456 milyar TL piyasa değeri ve 0,61 PD/DD oranıyla listenin başında yer alıyor. Son bir ayda yüzde 13’lük yükseliş kaydeden hisse, hem düşük değerleme oranı hem de güçlü fiyatlama gücüyle öne çıkıyor. Turkcell ve Türk Telekom da düşük PD/DD seviyeleriyle yatırımcının dikkatini çekiyor.

Sanayi ve enerji şirketleri pozitif ayrıştı

Değerlemesi düşük sanayi ve enerji hisseleri tarafında hızlı yükseliş yatırımcı ilgisini artırdı. Ereğli Demir Çelik, 0,73 PD/DD oranıyla düşük değerlemede öne çıktı. Aksa Enerji yüzde 24’lük aylık getirisiyle en hızlı yükselenler arasında yer alırken, Alarko Holding ve Doğan Holding de pozitif performans sergiledi.

Gıda ve perakende dengeli

Migros, Ülker ve Anadolu Efes hem düşük PD/DD seviyeleri hem de aylık bazda pozitif getirileriyle öne çıkan firmalar. Emlak Konut GMYO da 0,66 PD/DD oranıyla gayrimenkul tarafında güçlü değerleme avantajı sundu. BIST 100 hisselerinden PD/DD’si 1’in altında olanlar, aylık pozitif getirilerle yatırımcıya iskontolu fırsatlar sunmaya devam ediyor.

ZEYNEP’E SOR

KVB/AKTİF Mİ, KVB/DÖNEN VARLIK MI?

Kısa Vade Borç/Aktif; genel görünüm, yatırımcı uyarısı, karşılaştırma, basitlik. Likiditeyi yansıtmama, belirsizlik, aşırı genellik, yanıltıcılık.

Kısa Vade Borç/Dönen Varlık; likidite odaklı, finansal sağlık, risk takibi, dönemsel uyum. Dönen varlık kalitesi, durağanlık riski, yanılsama, netlik riski.

Satışları düşerken dönem sonu net kârında artış var. Yıl sonu hedefi ndeyse değişiklik yok

Tüpraş’ın altı aylık bilançosu sonrası hedefl erinde bir değişiklik var mı? / Eren Yücetürk

Eren, Tüpraş yılın ilk yarısında gelirlerini %30 ve esas faaliyet kârını %32 düşürürken, net dönem kârı %24 arttı. Kârın artmasında Net Parasal Pozisyon kayıplarındaki düşüş etkili oldu. Şirketin rafineri marjı, ikinci çeyrekte 5,3 dolar/ varil seviyesinde gerçekleşirken, yıl sonu hedefi 5–6 dolar aralığı korunuyor. Satış ve üretim hedefl erinde de herhangi bir revizyona gitmezken 600 milyon dolarlık yatırım planının ilk yarıda 232 milyon dolarlık kısmını hayata geçirdi. Hedefl erinde değişikliğe gitmemesi, yıl sonu beklentilerde bozulma olmadığını gösteriyor. Yatırımlar ve finansmana erişim şirketin dönüşüm sürecini destekliyor.

Yılın ilk yedi ayında aldığı işler geçen yılın cirosunu geçti. Ama gelire dönmesi zaman alacak

Yeo Teknoloji’nin açıkladığı yüksek iş bağlantılarına rağmen kârı niye düşüyor? / Yakup Ocak

Yakup, Yeo Teknoloji, 2025’in ilk yedi ayında ağırlığı euro ve dolar olmak üzere toplam değeri yaklaşık 8,7 milyar TL olan yeni iş bağlantıları açıkladı. Mevcut tutar geçen yıl oluşan cironun %105’i seviyesinde. Bununla birlikte açıkladığı üç aylık mali tablolarında gelir ve kârda düşüş yaşanması, bu sözleşmelerin henüz gelir tablosuna yansımamış olduğunu gösteriyor. Yeni işler büyük ölçüde orta ve uzun vadeli projelerden oluştuğu için faturalanma ve kâra yansıma süreci zamana yayılıyor. Bu noktada yatırımcıların faturalanma sürecini takip etmesinde yarar var. Neticede yeni işlerin bilançoya katkısı ilerleyen çeyreklerde beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

GKH fonu, katılım prensibiyle yıllık %54,48 getiri sağladı

Garanti Portföy’ün yönettiği Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fonu (GKH), 5,5 milyar TL büyüklüğe ve %0,13 pazar payına sahip. Doluluk oranı %17, 9 olurken, portföyünün %52,7’sini katılma hesaplarında, %10,2’sini özel ve kamu kira sertifikalarında, kalan %37,1’ini de diğer enstrümanlarda değerlendiriyor. GKH, faizsiz yatırım esasına dayalı olarak kısa vadeli, likit ve düşük riskli araçlara yöneliyor. Böylece para piyasası koşullarına hızlı uyum sağlama imkanı buluyor. Yılbaşından bu yana %30,1, son 1 yılda %54,5 getiri sağladı. Düşük risk değeri (2) ve anında likidite imkânı, mevduat ve kısa vadeli alternatifl er karşısında tercih eden yatırımcısına cazip fırsat imkanı veriyor. Hem likit hem de faizsiz yatırımı tercih edenlere hitap ediyor. Fondan ağustosun ilk yarısında 1,4 milyar TL nakit çıkışı oldu.

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, TLREF+%3,75 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 15.08.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3,75 olarak belirlendi. 728 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 13.08.2027 olacak.

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

15Ağustos tarihli TLREF %42,66 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %3,75 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAK82716 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KAPLAMİN

Ortakları birleşme yoluna gitti. Yönetim ve kontrol yapısında değişiklik söz konusu değil

Kaplamin, ortaklarından Sınai ve Mali Yatırımlar ile Endüstri Holding ve Demir Toprak İthalat’ın, grup içi yapılanma kapsamında Topaz Telekomünikasyon’un çatısı altında birleştiğini duyurdu. Açıklamada işlemler tamamlandığı belirtildi. Grup içi birleşmeler, genellikle operasyonel verimlilik, yönetimsel sadeleşme ve maliyet optimizasyonu amacıyla gündeme gelebilmekte. Kaplamin açısından bu birleşme, kontrol yapısında değişiklik yaratmadığı için doğrudan bir yönetim veya faaliyet etkisi söz konusu olmayacak. Ancak, grup içi yeniden yapılanmanın uzun vadede kaynak kullanımı, finansal yönetim ve kurumsal uyum süreçlerine dolaylı katkı sağlaması söz konusu olabilir. Bu yönlü beklenti içinde olan yatırımcıların işlemleri ise hissede dalgalanmaya yol açtığı gözleniyor.

İHLAS HOLDİNG

Kırgızistan’da iki ayrı projeyle 6,3 milyar dolar tutarında hidroelektrik santralleri yapacak

İhlas Holding’in iştiraki Orta Asya Yatırım Holding, Kırgızistan’da toplam 2.217 MW kurulu güce sahip altı hidroelektrik santrali kapsayan iki ayrı yatırım sözleşmesi imzaladı. Anlaşma HES’lerin inşası, finansmanı ve 20 yıl işletilmesini kapsıyor. Yatırım tutarı 6,27 milyar dolar olacak. Her iki projede devlet alım garantisi, vergi muafiyetleri ve kamulaştırmaya karşı mülkiyet güvencesi bulunuyor. Hidroelektrik santralleri, yenilenebilir enerji kaynakları içinde sürekli ve yüksek kapasiteli üretim imkânı sunmasıyla öne çıkıyor. Zengin su kaynakları ve enerji açığı bulunan alanlarda bölgesel enerji ticareti için HES’ler işlevsel olabiliyor. Yabancı yatırımcılar için alım garantileri ve vergi teşvikleri, yüksek sermaye gerektiren projelerde riski azaltmakta.

TÜRK TELEKOM

Yılın ilk yarısında veriler olumlu geldi. Yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etti

Türk Telekom, 2025’in ilk yarısında gelir ve FAVÖK marjında beklentileri aşınca yıl sonu öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Konsolide gelir büyüme beklentisini %8- 9 aralığından %10’a yükseltti. FAVÖK marjını ise %38-40 aralığından %41’e çıkardı. Yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranını da aynı şekilde %28- 29’dan %29’a güncelledi. Firmanın revizyona gitmesinde ilk yarıdaki güçlü gelir üretimi, maliyet kontrolündeki başarı ve mobil yatırımlarda kapsam genişletilmesi etkili oldu. İletişim sektörü, özellikle mobil veri kullanımı, dijital servisler ve altyapı yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Yüksek enflasyon ortamında şirketlerin fiyatlama gücü artarken, müşteri tarafında hizmet kalitesi ve kapsama alanı yatırım kararlarını belirleyici hale getiriyor.