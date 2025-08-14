Borsadaki ihracatçı şirketler güçlü performansını koruyor

İhracat gücü yüksek şirketler borsada da öne çıkıyor. Yılın ilk yarısında küresel pazarlara yüksek oranlı satış yapan firmalar, hisse değerlerinde bunun karşılığını alıyor. Havacılık, otomotiv, enerji ve gıda sektörleri, dış satış başarısıyla fiyat performansını güçlendirdiği gözlendi. Borsa İstanbul’da ihracat oranı en yüksek şirket %87,9 ile Türk Hava Yolları. Ford Otosan %80 ile otomotivde liderken, Coca Cola İçecek %58,8 ile gıda ve içecek tarafında güçlü bir pazar etkisi oluşturuyor. Küresel talebin korunduğu bir ortamda bu şirketler, yatırımcısına istikrarlı getiri sağlamayı sürdürüyor.

Yüksek getiri sağlayan ihracatçılar

Emek Elektrik, yüzde 60,9 ihracat oranı ve yılbaşından bu yana yüzde 383’lük yükselişiyle dikkat çekiyor. Özata Denizcilik %99,3 ihracat oranı ve %174 getiriyle ikinci sırada yer alıyor. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ise %24,5 ihracat oranıyla %94 artış kaydetti. Bu veriler, dış pazarda güçlü konumun hisse performansına doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Sektörel çeşitlilik dikkat çekiyor

Pegasus %46,7, Otokar %60 ve Tofaş %11,5 ihracat oranıyla otomotiv ve havacılıkta rekabet gücünü koruyan şirketlerden. Tüpraş %22’lik ihracat oranı ve yılbaşından bu yana %20 getiriyle enerji tarafında istikrarlı görünüm sergilerken, Mercan Kimya %15,4 ihracat oranıyla kimya sektöründe güçlü fiyat artışı sağladı. İhracat oranı yüksek ve bilançoları güçlü şirketler, küresel talep devam ettiği sürece borsada pozitif ayrışma gücüne da sahip oldukları gözleniyor.

ZEYNEP’E SOR

BIST 30 MU, BIST 50 Mİ?

BIST 30; yüksek likidite, kurumsal ilgi, düşük spread ve volatilite. Sınırlı getiri olasılığı, ağırlık sorunu, fiyatlama etkinliği, dış etkiye açıklık.

BIST 50; daha geniş seçenek, büyüme potansiyeli, fırsat, çeşitlendirme, görünürlük. Düşük likidite, geniş volatilite, bilgi asimetrisi, yaygın spread.

Kurulan katılım bankasının ihtiyaçlarını karşılamak için tahsisli sermaye artırımına gidiyor

Katılımevim’de tahsisli sermaye artırımına gidilmesinin gerekçesi nedir? / Selim Gökçe

Selim, Katılımevim’in tahsisli sermaye artırımına gitmesinin temel gerekçesi, şirketin kurduğu İktisat Katılım Bankası’nın faaliyetleri için gerekli sermayenin sağlanmasıdır. İhtiyaç duyulan özkaynak katkısı ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli yöntemle karşılanacak. Bu amaçla, mevcut 2,07 milyar TL sermaye, yaklaşık 2 milyar TL’lik nakit girişi sağlayacak şekilde artırılacak ve bu paylar Serdar Turhan’a tahsis edilecek. Söz konusu girişim, bankanın faaliyete geçmesi öncesinde gerekli mali altyapının hazır hale getirilmesini ve Katılımevim’in yeni finansal iştirakinin güçlü bir başlangıç yapmasını hedefliyor.

Şanlıurfa’da beton tesisi kiraladı. Seri şekilde satış yaparak gelirini artırması mümkün olacak

Limak Doğu Anadolu Çimento

Şanlıurfa’da yeni bir tesis mi kuruyor? / İsmail Bilgiç

İsmail, Limak Şanlıurfa’da yeni bir tesis inşasından ziyade mevcut bir hazır beton tesisinin kiralamasına gitti. Şirket, geçtiğimiz temmuzda Eyyübiye’de bulunan hazır beton üretimine uygun bir santrali 5+5 yıl süreyle kiraladı. Girişim, Limak’ın bölgedeki faaliyet kapasitesini artırma ve hazır beton pazarındaki varlığını güçlendirme amacını hedefl iyor. Kiralanan tesis, üretime hazır durumda olduğundan yeni bir inşaat süreci söz konusu değil. Böylece firmanın özellikle Güneydoğu Anadolu’da inşaat ve altyapı projelerine yönelik hazır beton tedarik zincirine hızlı şekilde girmesi mümkün olacağı gibi gelirini de destekleyecek.

YATIRIM FONLARI

YPC fonu sürdürülebilirlik temalı yatırımla geliri büyütmek istiyor

İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon (YPC), 51,5 milyon TL büyüklüğe ve düşük doluluk oranına sahip. Portföyünün %41,85’ini yabancı hisse senetlerine, %38,28’ini yurt içi hisselere ayırmış bulunuyor. Kalan kısım ise yatırım fonları, BYF’ler ve döviz mevduatından oluşuyor. Fon, tarım, temiz enerji, elektrikli ulaşım, geri dönüşüm ve karbon azaltıcı inşaat çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor. YPC, küresel enerji dönüşümü temasıyla uzun vadeli büyüme potansiyeli hedefl iyor. Yılbaşından bu yana %18,06, son bir yılda ise %35,87 getiri sağladı. Sürdürülebilirlik temalı yatırımlarda istikrarlı yükselişini koruyor. Tematik yapısı, çevresel dönüşüm odaklı şirketlerin büyüme ivmesinden faydalanmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Timur Gayrimenkul, %55,06 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Timur Gayrimenkul, 12.08.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49 olurken, bileşik faizi de %55,06’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 181 gün vadeli olup ödeme tarihi 09.02.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %24,30 olacak.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

12 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,67 seviyesinde bulunuyor. Timur Gayrimenkul’ün çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı, TLREF’in 6,33 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 12.08.2025 olurken piyasada TRFTIMG22625 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜLERMAK AĞIR SA.

Maden sektörüne giriş yapıyor. Kurduğu iştirak üzerinden faaliyetlerini çeşitlendirmeye gidiyor

Gülermak, büyüme stratejisi kapsamında maden sektöründe faaliyet göstermek üzere tamamı kendisine ait olacak şekilde Anka Maden’i kurdu. Firma, böylece yeni bir iş koluna adım atmış oldu. Girişim, şirketin faaliyet alanlarını çeşitlendirme ve farklı sektörlerde değer yaratma hedefine katkı sağlayacak. Maden sektörü, enerji, inşaat, çelik ve kimya gibi birçok endüstrinin temel hammaddesini sağlayarak ekonomide kritik bir rol üstleniyor. Türkiye’de madencilik yatırımları, hem iç pazar ihtiyacını karşılamak hem de ihracat potansiyelini artırmak açısından önemli bir konuma sahip. Ancak sektör, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, çevresel regülasyonlar ve yatırım maliyetleri gibi faktörlerden doğrudan etkileniyor. Ayrıca ilk giriş yatırımları da yüksek olmakta.

ONUR TEKNOLOJİ

MSB ile beş yıllık destek anlaşması imzaladı. Ödemeler düzenli hak edişler karşılığında olacak

Onur Teknoloji, Millî Savunma Bakanlığı ile Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) sistemlerine yönelik 5 yıllık destek anlaşması imzaladı. Sözleşme kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yedek parça temini, bakım-onarım, mühendislik desteği, eğitim, siber güvenlik ve yazılım geliştirme hizmetleri sağlanacak. Anlaşma, 3 yıl süreli olup 2 yıl uzatma opsiyonunu da içeriyor. Teslimatlar birim fiyatlar üzerinden düzenli hak edişlerle yapılacak. Savunma sanayinde uzun vadeli bakım ve idame anlaşmaları, sistemlerin etkin çalışmasını sürdürmek ve operasyonel kapasiteyi korumak açısından önemi. Hava savunma iletişim altyapısının modernizasyonu, siber güvenlik risklerinin yönetimi ve yerli yazılım çözümleri, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde öncelikli alanlardan.

ÇEMAŞ DÖKÜM

Çemaş Döküm’ün ana ürünündeki koruma iki yıl uzatıldı. Şirketin konumunu destekleyecek

Çemaş Döküm’ün üretim ve satışında önemli yer tutan Öğütücü Bilya’nın ithalatına uygulanan ek vergi, 28 Ağustos 2028’e kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı’nın tebliğine göre, ithalata ton başına sırasıyla 185, 180 ve 175 dolar ek mali yükümlülük getiriliyor. Düzenleme, şirketin iç piyasadaki satışlarının korunmasına destekler niteliğinde. Öğütücü bilyalar, çimento, madencilik ve seramik gibi sektörlerde kullanılan değirmenlerde öğütme işlemi için önemli bir sarf malzemesi. Yerli üreticiler, düşük maliyetli ithalat karşısında rekabet gücünü korumak amacıyla zaman zaman korunma önlemleriyle destekleniyor. Mevcut tedbirler, özellikle stratejik öneme sahip sanayi girdilerinde yerli üretimi teşvik etmeyi hedefl iyor. Vergi uzatımı, Çemaş Döküm’ün satış hacmini destekleyecek.