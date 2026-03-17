Borsanın 21 büyüğünü sattılar bir hissede neden yoğunlaştılar?

Geçtiğimiz haft a BIST 30 hisselerinde yabancılar adeta çıkış ve sığınma stratejisi izledi. 21 hissede satışa geçerken, defansif bir yaklaşımla hareket ettiler. Özellikle bankalardaki satışlar dikkat çekti. Alım tarafında dokuz hisse öne çıkarken en güçlü alım Sasa’da yaşandı.

5-12 Mart takas verileri, borsada işlem yapan yabancıların risk alma gücünün ne denli daraldığını işaret ediyor. İşlemlerinde ağırlıklı olarak satış tuşuna basan defansif profil ile temkinli bir duruş sergilediler. Listeyi kırmızı tona boğan satış dalgasında Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi endeksin ana dinamikleri konumundaki firmalar gözden kaçmıyor. Alım tarafı ise adeta ıssız bir çöl niteliğindeydi. Tek güçlü alım 3,62 puanlık artışla Sasa tahtasında yaşandı. Yabancı yatırımcı BIST 30’da satış ağırlıklı hareket ederken, tek bir hissede yoğunlaşarak bekle-gör moduna geçmiş gibi duruyor.

En fazla sattıkları

Yabancılar, 5-12 Mart tarihli takas verilerine göre en fazla satışı Akbank hissesinde gerçekleştirdi. Paylarını 1,89 puan azaltarak %58,22’ye düşürdüler. Ekimden bu yana yükselen hisse, şubat sonunda gördüğü zirvenin ardından iki haftayı geçkin süredir geriliyor. Banka, 2025 faaliyet döneminde faiz gelirini artırırken dönem sonu net karını %35 büyüterek 57,3 milyar TL’ye çıkardı.

Yabancıların en fazla sattığı diğer hisse Pegasus; paylarını 1,81 puan düşürerek %11,33’e indirdiler. Son bir yılda sürekli gerileyen hisse, geçtiğimiz şubatın ikinci yarısında artan ivmeyle trendini sürdürdü. Firma, geçtiğimiz yıl gelirini %38 büyütürken dönem sonu net karını %3 artırarak 13,8 milyar TL’ye çıkardı. İşlem fiyatı defter değerinin altında bulunuyor.

En fazla aldıkları

Sınırlı sayıda hissede alım yapan yabancılar, Sasa’daki paylarını 3,62 puan artırarak %23,57’ye çıkardı. Geçtiğimiz yıl ağustosta en yüksek 5,66 TL’yi test eden hisse, sonrasında sürekli geriledi. Geçtiğimiz yıl satışlarını %16 düşüren Sasa, esas faaliyet karını %86 gerileterek dönem sonunda 21,99 milyar TL zarar açıkladı.

ZEYNEP'E SOR

PİYASA ORTALAMASI MI, KİŞİSEL HEDEF Mİ?

Piyasa ortalaması; kolay takip, genel uyum, düşük gider, geniş sepet, şeffaf yapı. Sınırlı getiri, zayıf halka, tam hasar, sınırlı esneklik, vasat sonuç. Kişisel hedef; özel plan, yüksek motivasyon, risk ayarı, odaklanma gücü, anlamlı kazanç. Görüş darlığı, baskı unsuru, yanlış ısrar, fırsat maliyeti.

Aldığı yeni iş olumlu. Fakat tek başına kâra döndürmesini sağlayacak büyüklükte değil

Ekos Teknoloji’nin AYEDAŞ’te aldığı iş kâra geçirebilir mi? ● Aydın Güner

Aydın, Ekos Teknoloji’nin imzaladığı 102,8 milyon TL tutarlı sözleşme olumlu olsa da yıllık gelirinin %4,65 seviyesinde bulunuyor. Bu itibarla tablonun tamamını değiştirebilecek bir büyüklükte değil. Şirket, 2025 faaliyet döneminde gelirini %25 azaltarak 2,3 milyar TL’ye düşürdü. Buna karşılık brüt kâr %58 azaldı. Giderlerdeki artış ise esas faaliyetlerinden 173,9 milyon TL zarar etmesine yol açtı. Finansman giderlerinin varlığı dönem sonu zararın 462,4 milyon TL’ye çıkardı. AYEDAŞ ile imzaladığı sözleme tek başına kâra geçirmesini beklememeli.

Geçtiğimiz yıl gelirleri büyüdü. Havelsan’ın ekosistemine girmesi satışları artırır

Link Bilgisayar’ın Havelsan’ın ekosistemine girmesi ne anlama geliyor? ● Vedat Kurt

Vedat, Link Bilgisayar’ın Havelsan ekosistemine girmesi, şirketin savunma ve kamu projelerinde güvenilir bir tedarikçi konumuna yükseldiğini gösteriyor. Aselsan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yürütülen başarılı projeler de bu kurumsal gücü destekliyor. Büyük firmaların tedarik zincirinde yer almak şirketin gelir akışında istikrar ve öngörülebilirliği artıracak. Geçtiğimiz yıl gelirini %84 oranında arttırması ise olumlu. Şirketin dönem sonunda kârının %4 gerilemesi düşük kâr marjıyla çalıştığını gösteriyor. Verimliliği artırabilmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

BHA fonu son altı ayda %35 getiriyle hisse fonların ortalamasında duruyor

Bulls Portföy’ün yönettiği Hisse Senedi (TL) Fonu (BHA), öncesinde başlayan ve yılbaşından itibaren artan bir ivme ile yükseldi. Son bir ayda fiyatı geriledi. Fonun 132,66 milyon TL olan hacmi önceki aya kıyasla daraldı. Portföyünde %92,70 hisse, %4,20 vadeli, %3,10 fon bulunuyor. Son üç ay nakit girişi alan fondan martta 85,5 milyon TL para çıkışı gözlendi. Yatırımcı sayısı bir önceki aya göre azalarak 1.037’ye geriledi. İvme kaybeden fonun doluluk oranı %9 seviyesinde. Yerli hisse stratejisi ile hareket eden BHA, 7 risk değeriyle risk alabilen yatırımcı kesimine hitap ediyor. Portföyde TUPRS, ASELS, BIMAS ve THYAO’nun ağırlığı bulunuyor. Nisan 2025’ten bu yana işlem gören fon, geride kalan altı ayda %34,69 getiri sağladı. Yerli hisse fonların aynı süredeki %33,94’lük performansı ile paralel hareket ediyor.

TAHVİL

VDF Filo Kiralama, piyasadan TLREF+%0,25 faizle 1 milyar lira borçlandı

VDF Filo Kiralama, nitelikli yatırımcılara yönelik 13.03.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1 milyar TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%0,25 olarak belirlendi. 369 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 17.03.2027 olarak açıklandı. 13 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. VDF’nin verdiği %0,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSVDFF32711 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Emlak Konut GMYO’da fonların elindeki hisse miktarı arttı. Fon sayısı ise geriledi

Emlak Konut GMYO’da fonlar alım ağırlıklı işlem yapıyor. Portföylerindeki hisseler %3,13 ile toplamda 5,47 milyon lot artarak 180,16 milyona çıktı. Fon sayısı ise 161’den 160’a geriledi. KPC fonu 7 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, HKR ve HSA fonları 4,5 milyon lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 16 aracı kurum öneride bulunurken 10 kurum model portföyüne aldı. En yüksek fiyat önerisini Garanti Yatırım 41 TL ile verdi. Yıl içi en düşük öneri 29,50 TL ile Ziraat Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ECZACIBAŞI İLAÇ

Dynavit markası için yeni bir şirket kuracak. BV Portföy firmaya yatırım yapacak

Eczacıbaşı İlaç’ın bağlı ortaklığı EİP Eczacıbaşı ile BV Portföy arasında Dynavit markasının geleceğine yönelik niyet mektubu imzalandı. Hedef, markanın büyüme potansiyelini desteklemek. Bu amaçla Dynavit markasına ilişkin faaliyetler, kurulacak yeni bir şirket üzerinden yürütülecek. BV Portföy ise bu yeni firmaya yatırım yapmak üzere özel bir girişim sermayesi yatırım fonu kuracak. EİP Eczacıbaşı, sağlık ve takviye edici gıda alanındaki popüler markasının değerini uzun vadeli finansal stratejilerle bağımsız temele oturturken, bu yolla markanın büyümesi hedefl eniyor.

MEPET PETROL

Ünvanını Break Mola olarak değiştiriyor. Kurumsal kimliğini yenilemeye gidiyor

Mepet Petrol yönetim kurulu, şirket unvanının Break Mola olarak değiştirilmesi yönünde aldığı karar çerçevesinde SPK’dan gerekli izni almak üzere başvurusunu yaptı. Kurul’un onayının ardından yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına gidilecek. Böylece şirket, akaryakıt ve tesis işletmeciliğine dayanan mevcut marka kimliğini yenilemek adına harekete geçmiş oldu. Akaryakıt dağıtım ve konaklama tesisleri, tüketici alışkanlıklarının değişimiyle salt yakıt ikmal noktalarından, çok yönlü yaşam alanlarına dönüşüyor. Modern hizmet algısı geliri destekliyor.

YEŞİL YAPI

Grup şirketi hakkında ifl as kararı verildi. Kefaletten kaynaklı bir risk görmüyor

Yeşil Yapı’nın grup şirketlerinden Yeşil GYO hakkında ifl as kararı verildi. Kredilerde Yeşil Yapı’nın da kefaleti bulunuyor. Şirket ise ifl as eden Yeşil GYO’nun gayrimenkul teminatlarının mevcut borcun çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kendisine yönelik herhangi bir finansal yük oluşmayacağını belirtiyor. Firma, 5,2 milyar TL özkaynak ve 5,5 milyar TL aktif büyüklüğüyle finansal durumunun sağlam olduğunu vurgulamakta. İfl as kararının finansal durumu, nakit akışı, faaliyetleri veya operasyonları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmasını beklemiyor.