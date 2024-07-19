Borsanın enerjisi yeniden artıyor

Borsada enerji şirketleri yeniden güçlenmeye başladı. Kurumlar tavsiye listelerinde enerji hisselerine yönelik tahminlerini güncelliyor.

Son 3 ayda yüzde 4 gerileyen BIST Elektrik Endeksi yeniden güçlenme eğilimi gösteriyor. Son bir yılda yüzde 30 prim yapan sektör hisselerinin ortalama getirisi enflasyonun altında kaldı. Haftanın son işlem gününde hareketlenen sektör hisselerinde toparlanma eğilimi dikkat çekiyor.

Yüzde 100 üzeri kazandıranlar



Sektörde pozitif ayrışan 3 hisse Ak Enerji, Margün Enerji ve Aydem Enerji oldu. Hisselerin performanslarına baktığımızda Ak Enerji, yılbaşından bu yana %209,35 oranında getiri sağlayarak önemli bir yükseliş kaydetti. Ak Enerji'nin fiyat/kazanç , oranı 2,51 ve piyasa değeri/defter değeri oranı 0,60. Şirket defter değerinin altında işlem görüyor. Margün Enerji, yılbaşından bu yana %152,74 oranında getiri sağladı. F/K oranı 35,66 ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde, PD/DD oranı ise 2,56.





Defter değerinin altında

Aydem Enerji, yılbaşından bu yana %107,43 prim yaparak dikkat çekiyor. PD/DD oranı ise 0,77. Şirket defter değerinin altında işlem görüyor.

Piyasa değeri yüksek olanlar



Piyasa değeri yüksek olan BIST Elektrik Endeksi hisseleri içerisinde Enerjisa, Aksa Enerji, Ahlatcı Doğalgaz ve Mogan Enerji dikkat çeken şirketler içerisinde yer alıyor. Bu hisseler içerisinden yılbaşından bu yana en yüksek getiri Enerjisa’da bulunuyor. Sektördeki hisselerden Akfen Yen. Enerji, Aksa Enerji, Aydem Enerji, Galata Wind Enerji için İş Yatırım yüzde 42 ile yüzde 63 aralığında potansiyel artış öngörüyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

İzmir Fırça (#IZFAS): 17 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 262 yükseldi.

İş GMYO (#ISGYO): 11 gündür yükseliyor. Bir ayda %15.26 yükseldi.

Uşak Seramik (#USAK ): 10 gündür yükseliyor. Bir ayda %131.39 yükseldi.

Sinpaş GMYO (#SNGYO): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %29.34 yükseldi.

Selçuk Ecza Deposu (#SELEC): 6 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 32 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Batı Çimento (#BTCIM): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %9,10 geriledi.

Ege Seramik (#EGSER): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %6,75 geriledi.

Enerya Enerji (#ENERY): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %4,84 geriledi.

Göltaş Çimento (#GOLTS): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %4,39 geriledi.

Karel Elektronik (#KAREL): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %2,61 geriledi.

NE OLDU?

İsviçre'nin altın ihracatı 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Finansal kiralama şirketlerinin ilk 5 ayda net karı 7,29 milyar TL olarak gerçekleşti.

Resmi rezerv varlıkları Haziran'da %0,5 azaldı.

Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs sonu itibarıyla %3,6 arttı.

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, Mayıs'ta yıllık %76,3 arttı.



NE OLACAK?

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu değerlendirecek.

Japonya Tüketici Enflasyonu açıklanacak.

Almanya Üretici Fiyat Enflasyonu açıklanacak.

İngiltere Perakende Satışlar izlenecek.

Borsada 11.000’in üzerinde kalıcı olup olmadığı takip edilecek.

ZEYNEP’E SOR

FAALİYET GİDERİ Mİ, FAALİYET GELİRİ Mİ?

Faaliyet gideri; operasyonel sürdürülebilirlik, gelir artışı, yenilik ve gelişim, yönetim ve kontrol. Kârlılık azalması, maliyet kontrolü, verimsizlik, nakde dönüşüm sorunu.

Faaliyet geliri; kârlılık, büyüme potansiyeli, yatırım çekiciliği, nakit akışı. Dalgalanma riski, rekabet baskısı, maliyet artışları, talebin azalma riski.

Uzun vadede yönelim için gelirlerindeki düşüşün toparlanması şart. Kısa vadede alıcısı güçlendi

Gübre Fabrikaları ile ilgili düşüncenizi öğrenebilir miyim? Hisseyi nasıl bir gelecek bekliyor?

Fatih Taştekin

Fatih, yatırım yapmayı düşündüğün firmanın ileriye dönük gelir ve kâr büyümesinde bir sorun olmadığı yönünde tespitin varsa hissenin kısa süreli fiyat dalgalanmalarına takılma. Önemli olan şirketin büyüme ivmesini sürdürüyor olmasıdır. Öte yandan gelir ve kârda zayıflama varsa o taktirde de bunun geçici bir durum olup olmadığını netleştirmelisin. Şirketin toparlanması beklediğinin üzerinde bir süreyi alacağını düşünüyorsan alternatifleri de göz ardı etmemen gerekebilecektir. Gübre Fabrikaları, geçtiğimiz yıl gelirlerini düşürürken dönem sonunda zarar yazdı.

Şirket açıkladığı 2024 ilk çeyrek dönemde de gelirdeki düşüşünü sürdürürken dönem sonunda yine zarar açıkladı. Yıl sonunda kâra geçebileceğine dair henüz güçlü bir işaret verebilmiş değil. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile sözleşmesini dört yıl daha uzatmasını rutin bir gelişme olarak değerlendirmeli. Şirketin daha güçlü bir gelir kaynağı elde edebilmesi şart. Bununla birlikte hissede son iki haftadır yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olduğu gözleniyor. Takas verileri incelendiğinde İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve emeklilik fonlarının alıcı tarafta olduğu görülüyor.

Hedeflediği yatırımları için borsaya geldi. Geçen sürede performansı iyi. Fiyatı 6 kat yukarda

Yakın zamanda halka arz olup fiyatının çok yükselmediğini düşündüğüm TNZTP hissesi hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum.

Oğuz Yalçıner

Oğuz, Tapdi Oksijen Ocak 2023’te borsaya geldi. Şirkete ait hisselerin halka arz fiyatı 10,21 TL olurken firma bu halka arzdan 273,2 milyon TL net gelir elde etti. Bir firmanın halka arz gerekçesi önemlidir. Eğer borçlarını ödemek ya da işletme sermayesi için halka arz oluyorsa büyüme olasılığından ziyade şirketin mali yapısını toparlaması söz konusu olacaktır ki yatırımcıların böylesi şirketlere daha ziyade kısa vadeli beklentiler için yönelmesi muhtemeldir. Tapdi Oksijen ise gelirinin %80’ini GES yatırımı, hastane ruhsatı, yaşlı bakım turizmi gibi yatırımlar için gerçekleştirdi.

Şirketin gayesinin, gerçekleştirmeye yöneldiği yatırımlarına kaynak temin etmek olması, ister istemez yatırımcı nezdinde de karşılığını buldu. Fiyatı ise geçtiğimiz şubat ayında 76,95 TL’ye kadar çıkarken daha yukarısına gidemedi. Halka arzdan sonra bu fiyat bölgesi üç defa denendiyse de her defasında satışla karşılaştı. Şimdilerde de 59 TL’nin üzerinde kalma çabası var. Hissenin son bir yıldaki getirisi %118 seviyesinde. Halka arz fiyatı nazara alındığındaysa, son kapanışına göre fiyat yaklaşık 6 kat yukarıda bulunuyor. 1,5 yıllık süre için bu getiri oldukça güçlü görülmeli.

YATIRIM FONLARI

Blockchain Teknolojileri Fonlarına rağbet arttı

Getiriler enflasyonun üzerinde

Blockchain teknolojilerine yatırım yapan fonlar, yatırımcıların takibinde. Yılbaşından bu yana yüzde 46'ya kadar getiri sağlayan bu fonların yıllık getirileri ise yüzde 55’in üzerinde bulunuyor. Toplamda 2 milyar 980 milyon TL’lik bir portföy değerine sahip olan bu fonlar, 84 bin 93 yatırımcı tarafından tercih ediliyor.

Bu kategoride toplam 6 yatırım fonu bulunuyor. Yatırımcı sayısı açısından en fazla ilgi gören fon, 21 bin 900 yatırımcısı ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon. Getiri açısından en yüksek performansı ise yüzde 82,24 yıllık getiri ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değişken Fon sağlıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Atak dinamik emeklilik fonlarına ilgi var

Yıllık getiriler yüzde 100’ü aşıyor

Emeklilik fonları, yatırımcılar için cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. Son bir yılda %100'ün üzerinde getiri sağlayan fonlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte bu fonlardan bazıları:

Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF, son bir yılda %129,98 getiri sağlayarak yatırımcılarına yüksek kazanç sundu. Portföy değeri 8,230 milyon TL olan fon, 185,224 yatırımcıya hitap ediyor.

QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Din. Değ. EYF, %105,86 yıllık getiri ile dikkat çeken bir diğer fon. 371 milyon TL portföy değeri ve 6,099 yatırımcısı ile QNB Sağlık Hayat Sigorta, emeklilik yatırımında önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF (GEF) %89,43 getiri ile yatırımcılara enflasyon üzeri getiri sağladı. 866 milyon TL portföy değeri ve 7,630 yatırımcı sayısı ile öne çıkıyor.

Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF (GHE) de %84,54 yıllık getiri ile dikkat çekiyor. 3,446 milyon TL portföy değeri ve 68,861 yatırımcısı bulunan fon, istikrarlı performansı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Atak ve dinamik fonlar emeklilikte enflasyon üzeri getiri sağlamak isteyenler için bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

DÖVİZ PİYASALARI

Dolar Endeksi ve Dolar/TL’nin seyri

Dolar/TL 33,07'de ve 33'ün üzerindeki seyrini koruyor. Dolar Endeksi (DXY) ise 103,78 seviyesinde. ABD Başkanı Biden’ın sağlık sorunları ve Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı faiz oranlarını düşürmemesi konusunda uyarması gündemde öne çıkıyor. DXY güç kaybederken, dolar/TL’de yukarı yönlü bir eğilim hâkim. Dolar/TL’nin yönünü faizlerin seyri belirleyecek.

TAHVİL

51,50

YILLIK FAİZ

Deniz Faktoring, %60,22 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti



Deniz Faktoring, 17.07.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51,50 olurken, bileşik faizi de %60,22’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 135 gün vadeli olup ödeme tarihi 29.11.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %19,05 olacak.

Diğer taraftan 17 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,87 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %51,50 basit faiz oranı, TLREF’in 3,63 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDZFKK2459 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

CW ENERJİ

Hücre üretimi için gerekli olan teşvik belgesini aldı. Finansman için görüşmelerde bulunuyor

CW Enerji, fotovoltaik güneş panellerinin üretiminde kullanılan ana hammadde olan "hücre" üretimi için yatırım kararı aldı. Şirketin %100 bağlı ortaklığı CW Solar tarafından gerçekleştirilecek entegre hücre üretim tesisi yatırımı için teşvik başvurusu bakanlık tarafından onaylandı.

Teşvik kapsamında, 3.113.328.623 TL tutarındaki yatırım için şirket kdv, gümrük vergisi başta olmak üzere farklı istisnalardan yararlanacak. Şirket yatırıma ilişkin fizibilite çalışmaları ve finansman görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. CW Enerji’nin yatırımını gerçekleştirmesiyle birlikte güneş enerjisi sektöründeki rekabet gücü artıracağı gibi üretim kapasitesi de genişleyecek.

KARDEMİR

Kurulu olduğu alan özel endüstri bölgesi ilan edildi. Üretim ve rekabet avantajı sağlayacak

Kardemir’in işletmelerinin kurulu olduğu 300,5 hektar alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı doğrultusunda "Kardemir Özel Endüstri Bölgesi" olarak tescil ve ilan edildi. Endüstri bölgeleri firmalara bazı avantajlar sunuyor. Vergi muafiyeti ve teşvikler, hızlı ve kolay bürokrasi, altyapı hizmetleri, Ar-Ge merkezi gibi avantajlar söz konusu olabilmekte.

Kardemir’in kurulu olduğu alanın endüstri bölgesi ilan edilmesi, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya olanak verecek. Söz konusu gelişme Kardemir'in daha fazla yatırım çekmesine ve üretim süreçlerini iyileştirmesine imkan verirken uzun vadede kârlılığını olumlu yönde destekleyecek.

PAPİLON SAVUNMA

Meblağ düşük de olsa ihracat yapması önemli. Girişimin devamı pazarını büyütebilir

Papilon Savunma, EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik güvenlik teknoloji sistemleri ihracatı gerçekleştirecek. Bu amaçla uluslararası bir müşteriyle anlaşma imzaladığını duyurdu. Toplam bedeli yaklaşık 8,8 milyon TL olan işin bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Alınan sipariş tutarı düşük meblağda olsa da pazarda yer edinmesi ve payını büyütmesi açısından önemli. Şirkete ait hisseler geçtiğimiz şubat ayından bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Temmuz ayının ilk haftası %500 bedelsiz sermaye artırım kararı alan firma, 17 Temmuz günü de hisse başına 0,06 TL nakit temettü ödemesinde bulundu.

TURK İLAÇ

Gaziantep’teki firmaya ortak oldu. Amaç Ortadoğu pazarında daha güçlü konuma gelebilmek

Turk İlaç, büyüme hedefleri doğrultusunda Gazi Serum’un %26 hissesini satın aldı. Yönetim kurulunun 12 Temmuz tarihli kararı ile gerçekleştirilen işlem, toplam 10.660.000 TL bedelle tamamlandı. Söz konusu yatırım, şirketin Ortadoğu pazarında daha güçlü bir konuma gelmesine imkan sağlayacak.

Turk İlaç, gerçekleştirdiği girişimle üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor. Gaziantep OSB’de kurulacak tesis ile üretilecek yıllık 120.000.000 adet serumun Ortadoğu ülkelerine ihracatı planlanıyor. Yatırım, şirketin uzun vadeli büyüme hedefini destekler nitelikte.

ŞİŞECAM

Hollanda’da yeni bir şirket kurdu. Firma, Şişecam’ın Ukrayna’daki iştirakini yapılandıracak

Şişecam, Pivdenna B.V. adlı yeni bir holding şirketi kurdu. Hollanda merkezli bu şirketin sermayesi 6.600.000 dolar olarak belirlendi. Şişecam Investment, aracılığıyla %100 oranında sahip olunan Pivdenna, Ukrayna'daki gayri faal iştirakinin yapılandırılması amacıyla kuruldu ve işlemler 15 Temmuz 2024 tarihinde tamamlandı.

Bu yeni yapılandırma adımı, Şişecam’ın başta Ukrayna olmak üzere bölge ülkelerindeki büyüme hedefini destekleyecek. Özellikle savaşın sona ermesi ile birlikte Ukrayna’daki yapı yenilenmesinde cam da önemli bir işlevi yerine getirecek. Bu noktada Şişecam önemli bir fonksiyonu yerine getirmek amacıyla hareket ediyor. Hazırlıkların da bu yönde olduğu anlaşılıyor.