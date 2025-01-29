Borsanın likit hisselerinde yatırım fırsatları öne çıkıyor

Borsada Banka Dışı Likit 10 Endeks hisseleri, yatırımcılara güçlü fırsatlar sunuyor. Kurumların en yüksek getiri beklentisi olduğu hisse ise Koç Holding.

Likit hisseler, piyasada hızlıca nakde çevrilebilme özelliğiyle yatırımcıların tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu hisseler arasında yer alan Aselsan, yıllık %74,85 getiri ile yatırımcılara yüksek kazanç sağladı. Beş yıllık verilerde ise Sasa’nın %2.233’lük getirisi dikkat çekiyor. Sasa, 5 yıllık yüksek getirisine rağmen son iki yıldır satış baskısı altında ve yatırımcısına kazandırmadı.

Piyasa değeri yüksek hisselerin başarısı

Aselsan ve Turkcell, yatırımcısına sağladığı yüksek getiriyle öne çıkıyor. Turkcell, %58,57’lik yıllık performansıyla yatırımcıların ilgisini çekerken, Türk Hava Yolları %2.074 oranındaki 5 yıllık getiriyle güçlü performans sergiledi. Bu hisselerin piyasa değeri yüksek yapısı ve likidite açısından avantaj sağlaması, tercih edilmelerinde belirleyici faktör olmakta.

Bim Mağazalar, yıllık %39,21 ve 5 yıllık %1.116 oranındaki getirisiyle güvenli bir yatırım seçeneği sunuyor. Koç Holding ise 5 yıllık %891,25 oranındaki getirisiyle piyasanın güçlü oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Tüpraş da Dönüşüm Programı doğrultusundaki yatırımları ve sektördeki istikrarlı büyümesiyle öne çıkıyor.

Hedef fiyatlar ve beklentiler

Kurumların analizlerine göre Koç Holding için ortalama %64,16, Türk Hava Yolları için ise %52,84 oranında artış beklentisi hakim. Bu hedef beklentiler, likit hisselerdeki büyüme potansiyelini göstermesi açısından önemli.

Likit hisseler, piyasadaki nakit dönüşüm hızları ve yüksek getirileriyle yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Söz konusu hisseler, hem kısa vadeli kazanç arayanlara hem de uzun vadeli yatırım beklentisiyle hareket edenlere hitap ediyor.

ZEYNEP’E SOR

TEMETTÜ MÜ, ANAPARA MI?

Temettü; düzenli gelir, düşük risk, güven, pasif gelir, portföy dengesi. Düşük büyüme, piyasa dışı kazanç, düşük volatilite, nakit akışı bağımlılığı.

Anapara; yüksek getiri, büyüme, satış esnekliği, dinamizm. Yüksek risk, düzensiz gelir, zamanlama zorluğu, psikolojik baskı, likidite riski.

Makina ve teçhizat için teşvik aldı. Maliyetlerini düşürürken rekabet avantajı elde edecek

Astor’un aldığı yatırım teşviğinin nerede değerlendirileceğini öğrenebilir miyim? / Abdullah Babalık

Abdullah, yatırım teşvikleri, şirketlerin ekonomik büyümeye katkıda bulunacak projelerine destek sağlamak amacıyla devlet tarafından sunulan bir dizi avantajı kapsar. Yatırım teşvikleri, üretim kapasitesini artırma, teknoloji yatırımlarını geliştirme ve yerli istihdamı destekleme gibi hedefler doğrultusunda kullanılır. Astor Enerji, yıl içinde faaliyete geçecek yeni üretim tesisi için toplam 1.134.275.820 TL sabit yatırım tutarını kapsayan bir teşvik belgesi aldı. Teşvik, şirketin makine ve teçhizat alımları ile yazılım ediniminde KDV istisnası gibi avantajlar sağlayacak. Böylece maliyeti düşerken rekabet gücü artacak.

Dijitalleşme ve artan veri ile sektör büyüyor. 5G ile yeni alanlarla büyüme devam edecek

İletişim sektörünün iyi olacağı söyleniyor. Bu durumda Turkcell’in de iyi olacağı söylenebilir mi? / Cemal Kılınç

Cemal, iletişim sektörü, dijitalleşme ve artan veri tüketimi ile büyümesini sürdürüyor. Özellikle bu yıl ihalesi beklenen 5G teknolojilerinin ve IoT (Nesnelerin İnterneti) gibi yeni hizmet alanlarının gelişecek olması sektörün büyüme potansiyelini artırıyor. Ayrıca, yüksek sabit gelir yapısı ve abonelik bazlı iş modelleri, sektörü ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli kılıyor. Turkcell, güçlü finansal performansı ve yenilikçi hizmetleriyle sektörün öne çıkan oyuncularından biri. 2024 yılı 9 aylık dönemde satışlarını %5 artırırken net dönem kârı 20,5 milyar TL oldu. Hisse, son bir yılda %66 yükselirken yatırımcı ilgisi korunuyor.

YATIRIM FONLARI

Hedef Portföy’ün HJB Fonu, dengeli stratejiyle bir ayda %5 kazandırdı

HJB Birinci Değişken Fon, BIST’te işlem gören hisse senetlerine ağırlık vererek yatırımcılara orta ve uzun vadeli getiri sunmayı hedefliyor. Fon, toplam değerinin %55,75’ini hisse senetlerine, %22,89’unu vadeli işlemler nakit teminatlarına ve %17,69’unu yatırım fonlarında değerlendiriyor. Portföyünde HEDEF, SAHOL, DOHOL gibi hisseler bulunuyor. 26,8 milyon TL büyüklüğündeki fonun yıllık yönetim ücreti %3. Son üç aylık getirisi %17,74 olan fonun bir aylık performansı ise %5,02. HJB, dinamik ve esnek yönetim stratejisiyle değişen piyasa koşullarına uyum sağlayarak yatırımcılara dengeli bir seçenek sunuyor. Aynı zamanda kısa vadeli piyasa fırsatlarını değerlendirmek için vadeli işlemlere yatırım yapıyor. Dengeli kazanç arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Aktifbank Sukuk Varlık, %46,48 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Aktifbank Sukuk Varlık, 24 Ocak 2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %42, bileşik getirisi ise %46,48 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 180 gün vadeli olup ödeme tarihi 23 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %20,71 olacak.

% 42 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 24 Ocak tarihli TLREFK %40,48 seviyesinde bulunuyor. Aktifbank Sukuk Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %42 basit getiri oranı, TLREFK’nın 1,52 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDABVK72524 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARMADA GIDA

Tarsus OSB Fabrikası için inşaat sözleşmesi imzalandı. Yeni fabrika kapasiteyi artıracak

Armada Gıda, halka arz sürecinde belirttiği yatırımlar kapsamında, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika yatırımı için gerekli girişimde bulundu. Şirket kdv hariç 280.000.000 TL bedelle inşaat yapımı için bir yükleniciyle anlaşmaya vardı. Sözleşme, 27 Ağustos 2024 tarihli fon kullanım yerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirildi. Sözleşme kapsamında, Mersin Tarsus OSB’de bulunan parseldeki fabrika inşaatı için harcamalar tarafların mutabakatıyla yürütülecek. Ayrıca, maliyetlerdeki değişimlere bağlı olarak sözleşme tutarının güncellenebileceği ifade edildi. Yatırım, Armada Gıda’nın üretim kapasitesini artırarak operasyonel hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak. Dokuz aylıkta ise gelirini düşürürken kârını %44 büyüttü.

ESENBOĞA ELEKTRİK

Büyüyen elektrikli araç ve şarj hizmetlerine yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Arayışa geçti

Esenboğa Elektrik, elektrikli araç pazarının hızlı büyümesine dikkat çekti. EPDK tarafından yayınlanan Kasım 2024 istatistiklerine göre, elektrikli araç sayısı 2021 yılında 7.694 adet iken, kasımda 167.519 adete çıktığına işaret etti. Bu çerçevede elektrikli araç şarj hizmeti pazarının gelecekte önemli bir ivme yakalayacağının değerlendirmesini yaptı. Esenboğa Elektrik, bu doğrultuda elektrikli araç ve şarj sistemleri alanında faaliyet gösteren çeşitli firmalarla yatırım yapmak, satın alma ya da ortaklık kurma amacıyla görüşmelere başlama kararı aldı. Şirketin hedefleri arasında şarj istasyonu üreticileri, bakım hizmeti sağlayıcıları, batarya ve yeni nesil elektrik motoru bakımı ile şarj istasyonu yazılım ve ödeme sistemleri geliştiren şirketler bulunuyor.

HALK GMYO

İstanbul Finans Merkezi’ndeki taşınmazların bir kısmını ana hissedarına sattı. Geliri artacak

Halk GMYO, portföyünde yer alan İstanbul Finans Merkezi’ndeki önemli bir taşınmazın satışına karar verdi. Ümraniye, Finanskent Mahallesi’nde bulunan ve toplamda 36.656 m2 büyüklüğünde olan 1 ana bina ve 2 podyumdan oluşan ofis nitelikli taşınmazların, şirketin ana hissedarı Halk Bankası’na satıldığı belirtildi. Söz konusu taşınmazlar, ekspertiz değerinin üzerinde bir fiyatla kdv hariç 4.527.002.415 TL bedel karşılığında devredileceği ifade edildi. Gerçekleştirilen satış neticesinde Halk GMYO’nun mali yapısının olumlu yönde etkilenmesi beklenmeli. Geçen yıl kârını düşüren şirket, zayıf seyrini sürdürüyor. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında da satışlarını %69 düşürerek 573,4 milyon TL’ye geriletti. Dönem sonu kârı ise %71 gerileye