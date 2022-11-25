Borsaya gelen 3 milyon 400 bin yatırımcı için soruyorum

Borsa İstanbul’da ilk defa yatırımcı sayısı 3 milyonu aştı. Haftada 100 bin yeni katılımla son güncel rakamı vereyim; 3 milyon 400 bin... TL bazında rekor yükselişler yaşanırken enflasyondan kaçan, dolardan sıkılan, mevduatta sıkışan; riski ve dalgalanmaları düşünmeksizin borsaya geliyor.

Yıllardır “sermaye piyasaları tabana yayılmalı” diyoruz. Şimdi faiz düşük, enflasyon yüksek, dolar uyutuluyor. Tek haneye park edilmiş faiz ve seçime kadar kurun baskılanacağına dair söylemler, tasarrufların kendiliğinden borsaya akışı tetikledi. Şimdi yeni gelen yatırımcılar için sorularım var.

SPK’ya soruyorum ; halka arz olan şirketlerin denetimi tam yapıyor musun?

; halka arz olan şirketlerin denetimi tam yapıyor musun? Maaşını çekip halka arzlara koşanlara soruyorum ; şirketleri ölçüp biçerken hassas davranıyor musun?

; şirketleri ölçüp biçerken hassas davranıyor musun? Şirketlere soruyorum ; yatırımcı masalarınız çalışıyor mu?

; yatırımcı masalarınız çalışıyor mu? Firmalara soruyorum ; yeni gelen yatırımcılar panikleyip size başvurduklarında cevap alıyor mu?

; yeni gelen yatırımcılar panikleyip size başvurduklarında cevap alıyor mu? Aracı kurumlar size soruyorum; yatırımcı alıyor, satıyor ve siz kazanıyorsunuz. Yatırımcıları eğiten, onlara bilgilenmelerini sağlayacak hizmet sunuyor musunuz?

yatırımcı alıyor, satıyor ve siz kazanıyorsunuz. Yatırımcıları eğiten, onlara bilgilenmelerini sağlayacak hizmet sunuyor musunuz? Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği size soruyorum ; elinizi taşın altına koyup yatırımcıya sesleniyor musunuz?

; elinizi taşın altına koyup yatırımcıya sesleniyor musunuz? Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği size soruyorum ; portföy değerleriniz zirve yaptı. Paydaşlarınıza imkân sağlıyor musunuz? Yatırımcının yeni enstrümanları keşfetmeleri için seferberliğiniz var mı?

size ; portföy değerleriniz zirve yaptı. Paydaşlarınıza imkân sağlıyor musunuz? Yatırımcının yeni enstrümanları keşfetmeleri için seferberliğiniz var mı? Yatırımcılar size soruyorum; satın aldığınız şirketin kasasında ne kadar para var? Borcu ne kadar biliyor musunuz? Sizi büyüten şirketlerin en ufak bir likidite krizinde başına neler gelebileceğini araştırıyor musunuz?

satın aldığınız şirketin kasasında ne kadar para var? Borcu ne kadar biliyor musunuz? Sizi büyüten şirketlerin en ufak bir likidite krizinde başına neler gelebileceğini araştırıyor musunuz? Yüzde 10 aşıklarına soruyorum ; borsada her gün %10 getiri peşinde koşan; %10 aşkına kapılanlara soruyorum: Ayrılıklar da aşka dair değil mi?

; borsada her gün %10 getiri peşinde koşan; soruyorum: Ayrılıklar da aşka dair değil mi? Risk kavramını gözetmeyenlere soruyorum ; yüksek kazanç, yüksek risk demektir. Yüksek kazanç peşinde koşarken yüklendiğiniz riski hesaba katıyor musunuz?

; yüksek kazanç, yüksek risk demektir. Yüksek kazanç peşinde koşarken yüklendiğiniz riski hesaba katıyor musunuz? Borsanın değerine inananlara soruyorum ; sizce yatırımcı borsaya sürülürken, onların soyulmasına nasıl bakıyorsunuz?

; sizce yatırımcı borsaya sürülürken, onların soyulmasına nasıl bakıyorsunuz? Keriz silkeleyenlere soruyorum; utanmıyor musunuz? Cezalandırılmadığınız ortada… Kişisel çıkarlarınız için ekonominin köküne kibrit suyu dökmekten hicap duyuyor musunuz?

NOT

50 YILLIK GAZETECİLİK DENEYİMİMLE BORSA

İlk borsa verilerini 1986’da yayınladığımızdan bu yana borsayı hep takip ettim. Bizde borsa hep bir oyun alanı görüldü. Üç beş piyasa yapıcısının bir araya geldiği büyük getirilerle yatırımcıları avladığı, mağduriyetlerin yaşandığı bir alan. Biz uyardığımızda suçlandık. Herkes basının üzerine geldi.

Öte yandan haklarını alamayan mağdurlar yığını yıllarca sesini duyurmaya çalıştı. Hala ellerindeki kâğıtlarla bekleyenler var.

Son söz: Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Çalışmadan, şirketi öğrenmeden, başkalarının ağzına bakarak hisse alırsanız fare kapanında kalırsınız. Size yazık değil mi?