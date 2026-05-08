Borusan, 200 yıllık vizyonunu enerji ve mobiliteyle çiziyor

Nisan ayında göreve başlayan Borusan Grup’un yeni CEO’su Özgür Günaydın, üst yönetim ile birlikte holdinge “Önce İnsan, Öncü ve Güvenilir Borusan” vizyonu belirledi. Bu vizyon doğrultusunda tüm grup şirketleri ekim ayına kadar yatırım ve gelecek planlarını yeniden oluşturacak. 82 yıllık köklü şirkete 200 yıllık bir vizyon sunacak bu yeni adımda enerji ve mobilite itici güç olacak. Ayrıca grup bu yıl 400 milyar TL’lik rekor ciroya ulaşacak.

Bir grup basın mensubu ile bir araya gelen Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın, “Çok güçlü bir miras devralıyorum” diyerek, Borusan’ın artık yalnızca mevcut iş kollarında değil, geleceğin sektörlerinde de büyümeyi hedefleyen bir dönüşüm sürecine girdiğini vurguladı.

Borusan Grubu, 2025 yılını 326 milyar TL konsolide ciro ile tamamladı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 27 büyümeye işaret ediyor. FAVÖK ise yüzde 82 artışla 38 milyar TL’ye ulaştı. 2025’te 15 milyar TL’yi aşan yatırım gerçekleştiren grup, otomotivden enerjiye, üretimden liman faaliyetlerine kadar geniş bir alanda kaynak ayırdı. Aynı yıl içinde Borusan Tedarik’in CEVA Lojistik’e devri de portföy optimizasyonu açısından önemli bir adım oldu.

Günaydın, Borusan’ın yeni vizyonunu “Önce İnsan, Öncü ve Güvenilir Borusan” olarak tanımlarken, şirketin artık bir holding yapısının ötesinde “değer platformu”na dönüştüğünü ifade etti. Günaydın, “Biz bu stratejiyi danışmanlarla değil kendi kadromuzla hazırladık. Grubumuzun insan ve güvenirli olma ile ilgili çalışmaları tüm kamuoyu biliyor. Şimdi en çok öncülüğe odaklanacağız. Bu yatırımlar ve yeni vizyonla 82 yıllık Borusan’ı 200 yıl ve ötesine taşıyacak yeni bir dönemi başlatıyoruz” dedi.

Yeni dönemin en kritik başlıklarının enerji ve mobilite olduğunu vurgulayan Günaydın, elektrikli araç ekosistemi, şarj altyapısı ve yeni nesil enerji çözümlerinin büyümenin ana itici gücü olacağını söyledi. Borusan Next ve Borusan EnBW Şarj gibi girişimler, bu dönüşümün sahadaki somut örnekleri arasında yer alıyor.

Grubun dönüşümünde önemli rol oynayan kurumsal girişim sermayesi yapısı Borusan Ventures üzerinden bugüne kadar 15 yeni yatırım gerçekleştirildi. Yapay zekâ, enerji teknolojileri ve endüstriyel verimlilik alanlarına odaklanan bu yatırımların sadece finansal değil, operasyonel değer de yarattığını belirten Günaydın, “Girişimlerin teknolojilerini kendi süreçlerimize entegre ediyoruz” dedi. Yeni misyonun “tüm paydaşlarla birlikte kuşaklar boyu değer üretmek” olduğunu belirten Günaydın, bu yaklaşımın uzun vadeli büyümenin temelini oluşturduğunu söyledi.

Yıl sonuna kadar 20 milyar TL yatırım

Borusan’ın, bu yıl sonunda 400 milyar TL’nin üzerinde ciroya ulaşmayı hedeflediğini anlatan Günaydın, şunları söyledi: “Bu, yaklaşık yüzde 25’lik bir büyümeye işaret ederken, Borusan Tedarik’in etkisi hariç tutulduğunda büyüme hedefi yüzde 30 seviyesine çıkıyor. İhracatın toplam ciro içindeki payının yüzde 30 civarında korunması planlanırken, FAVÖK’te de yaklaşık yüzde 30 artış öngörülüyor. Grup, 2026 sonuna kadar toplam 20 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor. Plan; üretim sektörüne 8 milyar TL, otomotive 8 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 2 milyar TL, enerjiye 1 milyar TL ve liman işimize 1 milyar TL yatırım.”

Yapay Zeka Akademisi 4 bin 500 kişiye eğitim verdi

Günaydın, grup bünyesinde Yapay Zeka Akademisi kurduklarını ve kendisi de dahil 4 bin 500 kişilik beyaz yaka kadrosunun yapay zeka eğitimi aldığını belirterek, grup bünyesindeki 10 bin kişinin işlerine uygun yapay zeka uyumluluğu için eğitim alacağını söyledi. Günaydın, “Bizim yönetim kurulunda da bir yapay zeka üyemiz var. Kullandığımız teknoloji sayesinde video konferansımızdan kayıt alıyor, önerilerde bulunuyor. Yapay zeka benim için önemli bir verimlilik aracı. Borusan Cat’de kullandığımız Müneccim teknik tahminleme ile arızalar konusunda 25 milyon dolar kar ettirdi. Örneğin en son yatırım yaptığımız Archimetis, Google’da üst düzey yöneticilik yapmış bir ekip tarafından kuruldu. Petrol, gaz, kimya ve çelik gibi kompleks süreçlere sahip sektörlerde AI kullanarak verimlilik artışını ve optimizasyonu hedefliyorlar. Borusan Boru’nun ABD’deki tesislerinde şu an bu ürünü test ediyoruz ve ilk verilere göre oldukça anlamlı sonuçlar elde ettik” dedi.

14 ülkede faaliyet gösteriyor cironun yüzde 28’i yurtdışından

Yurtdışı yatırımlarına da değinen Özgür Günaydın, “14 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ciromuzun yüzde 28’ini yurtdışından sağlıyoruz. Doğru yatırımı doğru yerde yapmak gerekiyor. Örneğin ABD’deki boru yatırımımız hacimli bir ürün olduğu için buradan oraya nakledilirse rekabetçi olmaz. Orada üretildiğinde pazarda etkin oluyoruz. ABD’de 1000’e yakın çalışanımız var. Toplam yurtdışı istihdamımız 3 bin kişi. Kazakistan’da önemli yatırımlarımız var. Borusan Boru ile ABD pazarının en büyük oyuncularındanız. Borusan Cat ile Kafkasya’dan Orta Asya’ya 5 farklı ülkede başarıyla varız” açıklamalarında bulundu.

Köy okulu öğretmeni ana babanın evladı

Özgür Günaydın, köy okulu öğretmeni bir anne ve babanın çocuğu. Eğitim hayatına birleştirilmiş sınıfta başlamış. Bu nedenle “Eğitime özel bir ilgim var” diyor. Köy Okulları Değişim Ağı’nda (KODA) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. 31 yıldır Borusan bünyesinde çalışan Günaydın, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1995’te kariyerine Borusan Makine ve Güç Sistemleri’nde servis mühendisi olarak başlamış. Farklı coğrafyalarda global liderlik deneyimi kazanan Günaydın, Borusan Cat’in dijital dönüşüm vizyonuna yön vererek çevik, dayanıklı ve sürdürülebilir organizasyon yapılarının oluşturulmasında öncü rol üstlenmiş. Ocak 2017’den itibaren Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Günaydın, 1 Nisan itibarıyla Borusan CEO’su olarak atandı. Bu göreviyle birlikte eğitime olan tutkusuyla Borusan Kocabıyık Vakfı’nda da yönetim kurulu üyeliğini üstlendi.

COP31’e kültür ve sanat ruhunu taşıyacak

Borusan, sürdürülebilirlik tarafında da hedefleri büyüttü. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflenirken, su kullanımında yüksek geri kazanım oranı ve döngüsel ekonomi projeleri öne çıkıyor. Yönetişim tarafında ise 1600 tedarikçinin sürdürülebilir satın alma platformuna dahil edilmesi planlanıyor. CEO Özgür Günaydın, “Antalya’da düzenlenecek COP31’e de kültür ve sanat ruhu katmak istiyoruz. Şu anda Perili Köşk binamızda sergisi devam eden Edward Burtynsky’nin küratörlüğünü Marcus Schubert’in üstlendiği Dönüşen Yeryüzü sergisini oraya taşıyacağız” diye konuştu.