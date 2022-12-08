Borusan toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla fark yaratıyor

Ülkemizin en köklü kuruluşlarından Borusan yedi sektörde 14 şirketiyle 11 bin 757 çalışana istihdam sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 47 milyar TL’lik bir ciro gerçekleştiren şirket yatırımlarına aralıksız olarak devam ediyor. Borusan tüm çalışmalarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları doğrultusunda ilerliyor. Her projesinde sürdürülebilirlik konusuna öncelik veriyor.

Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları içeren Entegre Faaliyet Raporu’nun ayrıntılarını paylaştı. Bu yazıda özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara odaklanmayı diliyorum.

Nursel Ölmez Ateş konuşmasına “Borusan olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadın ve erkeğin tam anlamıyla eşit ve yan yana olduğu bir dünya hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ilk toplumsal cinsiyet odaklı projemizin üzerinden tam 10 yıl geçti.” ifadesiyle başladı

Ateş’in verdiği bilgiye göre, Borusan bu konuda ilk adımlarını, 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile sanayide kadın istihdamının artırılmasını ve kadının güçlendirilmesini desteklemek üzere “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesiyle attı. İlk dönemde, 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikası” adıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş ve gündüz bakım evleri açıldı.

2015 yılında Borusan’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kurumsal hem de bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi amacıyla Borusan Eşittir Platformu oluşturuldu.

Borusan Eşittir yaklaşımı ile iş hayatındaki tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme, eşitsizlik durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik kapsayıcı politikalar benimseme ve bu yönde gerekli adımları atma konusunda kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Borusan Grup şirketleri genel müdürleri, 5 Mart 2020’de Borusan Eşittir Taahhüdü’nü imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin elçileri oldular.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bazıları:

- Fabrika çalışanlarının kız çocuklarına kodlama eğitimi veren “Haydi Kızlar Kodlamaya” adlı proje 2016 yılının Mart ayında başladı. Proje kapsamında fabrika çalışanlarının 7-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına 8 hafta süreyle kodlama eğitimleri verildi. Eğitimler için İngiltere’de göçmen kız çocukları ve kadınların hayatın aktif bir parçası olabilmeleri için uzun zamandır kodlama eğitimleri veren KızCode platformu ile iş birliği yapıldı. Eğitimlerde elektroniğin temel prensiplerinden Scratch ile oyun, animasyon veya hikaye programlama ve 3D modellemeye kadar pek çok ders yer aldı.

- 2017 yılında hayata geçirilen “Sevgi Dilde Başlar” çalışmalarıyla, gündelik hayatta kullanılan cinsiyetçi dile dikkat çekilmesi amaçlandı. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi iş birliği ile hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan “”İş Yaşamında Ayrımcılık İçeren Söz ve Davranışlardan Kaçınma Rehberi’nde cinsel ayrımcı söz, ifade ve davranışlar saptandı. Yaş ve kuşak farklarını küçümseyen ifadelerin ayrımcı olmayan karşılıklarına yer verildi.

- 2020 yılında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndaki (BİFO) kadın ve erkek müzisyenlerin eşit dağılımına ve orkestrada yer almanın cinsiyetten bağımsız oluşuna dikkat çeken bir reklam filmi hazırlandı.

Filmde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası için yapılan seçmelerde adayların perdenin arkasından dinlendiğini gösterirken orkestrada yer alacak sanatçıların sadece yeteneğine odaklanıldığı gösterildi. “Biz perde kapalıyken daha iyi görüyoruz” önermeli reklam filmi #BorusanEşittir ve #CinsiyetGözlüğü etiketleri ile paylaşıldı.

- 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü için, 2017 yılında hayata geçirilen ve “Sevgi Dilde Başlar” hareketinin devamı olan “Cinsiyetçiliğin Adını Koy” başlıklı bir video hazırlandı.

Videoda cinsiyetçi sözcük ve yaklaşımlara, cinsiyetçi kültürün yarattığı sorunlara dikkat çekildi. Ayrıca içerisinde cinsiyetçi arketiplerin yer aldığı bir kartpostal kitapçık çalışanlarla paylaşıldı..

- 5 Mart 2020 tarihinde Borusan Eşittir platformu çatısı altında Cinsiyet Gözlüğü programını hayata geçirildi. Program, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri mercek altına alarak, bu konuya çözüm getirmek hedefiyle bir reçete de sundu. Ayrıca tüm genel müdürler için hazırlanan “Borusan Eşittir Taahhüdü” ile konunun üst yönetim tarafından kararlılıkla sahiplenilmesi sağlandı

Hedef: Kadın çalışan ve kadın lider sayısını artırmak

2022 yılının Eylül ayı verilerine göre Borusan’ın 1292 kadın çalışanı var. “Sanayi alanında faaliyet gösteren bir kurum olarak bu sektördeki kadın istihdamını artırmak için farkındalık yaratan çalışmalar yürütüyor, kadın çalışan sayımızı artırmayı amaçlıyoruz “ diyen Nursel Ölmez Ateş kapsayıcılık ve fırsat eşitliği konusunda şunları söylüyor:

“Kadın çalışan oranımız yüzde 18,2. Hedefimiz yüzde 25. Beyaz yaka kadın çalışanlarımızın oranı 1179 kişi ile yüzde 26,6, hedefimiz yüzde 40’a ulaşmak.

Mavi yakada ise yüzde 4,2 ile 113 kadın çalışanımız bulunuyor, hedefimiz yüzde 10’a ulaşmak. Lider sayılarımıza baktığımızda ilk seviyedeki kadın liderlerimizin sayısı 145. Yüzde 32,2 olan bu oranımızı yüzde 40’a çıkarmayı amaçlıyoruz. Orta seviyede bu sayılar 87 kadın lider ise yüzde 24,2 olurken hedefimiz yine yüzde 40. Üst yönetimde ise 11 kadın liderimiz bulunurken yüzde 20.4 olan bu oranı yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefler kapsamında tüm şirketlerdeki ilk ve orta yönetim kademelerinde yüzde 40, üst yönetim kademesinde ise yüzde 30, ofis çalışanları için yüzde 40, fabrika, saha ve atölye çalışanları için ise yüzde 20 kadın oranına ulaşmayı amaçlıyoruz. Üst ve orta yönetim işe alım ve terfi sürecinde en az bir kadın adayın kısa listede olması, Liderlik Fakültesi’nde yüzde 50 kadın oranının teşvik edilmesi de hayata geçen diğer konular.”

Cinsiyet Gözlüğü kapsayıcı çözümler sunuyor

Borusan “Cinsiyet Gözlüğü” yaklaşımıyla, çalışma hayatını kolaylaştıran kapsayıcı çözümler sunuyor. Bunlar arasında; kadın ve erkek çalışanlara doğum teminatlı özel sağlık sigortası, kadınlara doğum ve annelik izinlerini kesintisiz 5,5 ay kullanma olanağı, doğum ve doğum sonrası destek programı, kreş yardımı uygulamasının yaygınlaştırılması, okulun ilk günü ve karne günü izinleri, esnek çalışma uygulamaları, kadın çalışanlar ile yüz yüze paylaşım toplantıları, toplumsal cinsiyet eşitliği ihlali durumlarında Etik Hat başvuru olanağı bulunuyor.

Kuruluş, 1 Haziran 2021’den itibaren yasal 1 haftalık babalık izni süresini 2 haftaya çıkardı. 8 Mart 2022 itibarıyla 0-66 ay arası çocuklu kadın çalışanlarına destek sunuyor. Bu desteğin her yıl enflasyon oranına paralel olarak artırılması planlanıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi

Borusan, şiddete sıfır tolerans yaklaşımını göstermek ve farkındalık yaratmak için 2020 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi’ni, yayınladı. Rehberin ana bölümü hane içi şiddet ve şiddetin türleri hakkında kapsamlı bilgiler içeriyor. Bu kapsamda rehberde sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik, cinsel ve siber şiddete de yer veriliyor. Hane içi şiddet gören çalışanın nasıl fark edileceği ve şiddetin işaretleri aktarılıyor. Psikolojik yardımdan, güvenlik önlemlerine, başvuru merkezlerine kadar tüm destek mekanizmalarını tanımlanıyor. Ayrıca çocuklara yönelik şiddet konusuna da rehberde bilgiler yer alıyor.