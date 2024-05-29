Bosch, hidrojenin global Ar-Ge'sini Bursa’da yapacak

Bosch Türkiye, 2023 yılında yaşanan zorluklara rağmen, Türkiye’de beklentilerin aştı. Euro bazında yurt içi satışlarda yüzde 31, toplam net satışlarda ise yüzde 6 büyüme elde eden şirket, 2026’da Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörü üretimine hazırlanıyor.

Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcılardan biri olan Bosch, Cumhuriyet’in 100. yılında ülkeye 172 milyon Euro daha yatırım yaparak 2000-2023 yılları arasındaki toplam yatırımını 4,2 milyar Euro’ya çıkardı. 2023 yılında, yaşanan zorluklara rağmen, Türkiye'de beklentilerini aşan şirket, Euro bazında yurt içi satışlarda yüzde 31, toplam net satışlarda ise yüzde 6 büyüme elde etti.

‘Yaşam için teknoloji’ sloganıyla inovasyona odaklanan şirketin Türkiye’deki toplam Ar-Ge harcaması 2023 yılında 46,3 milyon Euro oldu. Bosch 2026 yılında, Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörü üretimine hazırlanıyor. Bu arada şirketin Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki dört Ar-Ge Merkezi ile Bursa ve İstanbul’daki iki Tasarım Merkezinde çalışan sayısı 925 kişiye ulaşmış durumda. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth’un 2024 ve sonrasına yönelik görüşlerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

Stratejik büyüme alanlarında yetkinlik geliştiriyoruz.

“2024 yılı için küresel ekonomide yüzde 2,3’lük ılımlı bir büyüme bekliyoruz ve küresel ekonominin 2025 yılına kadar ivme kazanmaya başlamayacağını tahmin ediyoruz. Türkiye’de de zorlu bir yıl olmasını beklemekle birlikte, yerel pazara ve ülkenin uzun vadeli potansiyeline olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında satışlarımızdaki artış temel olarak tüm faaliyet alanlarımızdaki güçlü büyüme sayesinde gerçekleşti. Özellikle elektromobilite, hidrojen ekosistemi, makine ve fabrika otomasyonu ve dijitalleşme gibi stratejik büyüme alanlarında Türkiye’de yetkinlik geliştirmeye devam edeceğiz”

Türkiye, Bosch’un hidrojen ekosisteminin bir parçası

“Bosch, faaliyet alanlarında hidrojen bazlı ürün ve çözümlerin geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Türkiye’de, Bosch’un hidrojen alanındaki çalışmaları hem geliştirme hem de üretim faaliyetlerini kapsıyor. Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde hidrojen konusunda yürütülen yoğun araştırmaların yanı sıra, Bursa’daki Bosch Güç Çözümleri fabrikasındaki mühendisler, direkt enjektör prototipi ve hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için daha yenilikçi ürünler üzerinde çalışıyor. Tasarım, işlev ve simülasyon mühendislerimiz Almanya'daki geliştirme departmanlarımızla yakın iş birliği içerisinde. 2026 yılından itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız. Bursa'daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarımızın yanı sıra, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği sağlıyoruz.”

Türkiye'deki mobilite ekosistemi güçleniyor

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, 2023’ün öne çıkan gelişmelerinden birinin Bosch Türkiye'nin büyüyen elektromobilite işi ve TOGG ile yapılan iş birliği olduğunu vurguluyor. Bu tür işbirliklerinin mobilite sektörünün dönüşümünde sinerji yarattığını ve Türkiye’deki yetkinliklerin yanı sıra ekosistemi de güçlendirdiğini belirten Korioth, “Elektrifikasyon, Türkiye’deki mobilite satış sonrası pazarının geleceğinde de kilit bir rol oynayacak. Türkiye’deki 350 Bosch Car Service’ten 115’i artık elektrikli araçlara hizmet verebilecek yetkinliğe ve yetkiye sahip” diyor. Korioth şu bilgileri veriyor: “2023 yılında Bursa’daki istihdamını iki katına çıkaran Bosch Üretim Çözümleri iş kolu, Avrupa, ABD, Hindistan ve Çin dahil dünyanın dört bir yanındaki Bosch fabrikalarının yanı sıra yurt dışındaki müşteriler için de önemli bir çözüm ortağı haline geldi. Türkiye’deki faaliyetlerini Bursa’da ikinci bir lokasyon ile genişleten Bosch Üretim Çözümleri, 220 kişilik ekibiyle küresel çapta üretim tesisleri için özel makine ve üretim hatlarının tasarımından devreye alınmasına kadar tüm süreci üstleniyor ve sanayileşme desteği sağlıyor. İş kolunun odak alanları arasında elektromobilite, içten yanmalı motor, hidrojen motorlar, şasi ve sensörler gibi yüksek teknolojili ürünlere yönelik makineler yer alıyor. Geçmişte de olduğu gibi, geleceğin teknolojilerine odaklanarak Türk mobilite sektörünün dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam etmek istiyoruz.”

"Geleceğin mühendislerini yetiştirmek için yatırım yapıyoruz"

“İstanbul'daki mühendislik ekibimiz üst düzey mühendislik gerektiren çalışmalar yürütüyor. Bu değerli deneyimi geleceğin mühendisleriyle paylaşmak için son dört yıldır Bosch Elektromobilite Eğitimi adı altında bir program düzenliyoruz. Bu yıl programımıza üç binden fazla öğrenci başvurdu ve 70 mezun verdik. Gururla ifade edebilirim ki mezunlarımız arasında kadromuza katılan mühendislerimiz de var. Bosch, Elektromobilite Eğitim programının yanı sıra, geçtiğimiz yıl Bursa’da mühendislik öğrencileri için Otomasyon, Yapay Zeka ve Dijitalleşme ile Yakıt Pili ve Kompresör eğitimlerinin verildiği Bosch Yetenek Akademisi’ni de hayata geçirdi. Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen eğitim programına ilk yılında 250 öğrenci katıldı.”