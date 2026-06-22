Böyle kaybetmek içimizi acıtıyor ama bu çocuklara sahip çıkmamız lazım

THE Coca-Cola Company Türkiye’ye dışarıdan danışmanlık hizmeti veren Mustafa Kaya daveti kurum adına yaptı:

- Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki ikinci maçını, Paraguay ile karşılaşmamızı birlikte izlemek isteriz.

Coca-Cola Avrasya & Ortadoğu Bölgesi Kamu İlişkileri, Sürdürülebilirlik ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Ergen ile Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Zeynel Çağlar’ın ev sahipliğinde geçen Cuma sabahı 07.20 THY uçağı ile San Francisco’ya doğru yola çıktık.

İstanbul Havalimanı’nda check-in işlemlerimiz yapılırken 8-10 yaşlarındaki sıkı Fenerbahçe taraftarı bir çocuk ve annesiyle sohbet ettik. Anne oğlunu işaret etti:

- Çok istedi, Türkiye-Paraguay karşılaşmasını birlikte stadyumda izlemek üzere San Francisco’ya gidiyoruz.

Uçağa binerken dikkat ettim neredeyse yolcuların tamamı San Francisco’ya Milli Takımımıza stadyumda destek vermek için gidiyordu. Kulak misafiri olduğumuz sohbetlerden San Francisco yolcularının önemli bir bölümünün Amerika-Türkiye karşılaşmasını izlemek için Los Angeles’e geçme planı vardı.

Yolcular arasında Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak da vardı. Uçakta önceki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’yla karşılaştık, sordu:

- Los Angeles’a da geçecek misiniz?

Belli ki Kasapoğlu da San Francisco sonrasında Amerika-Türkiye karşılaşması için Los Angeles’a geçme planı yapmıştı.

Yolculuk sırasında yazışma gruplarında paylaşılan bir fotoğraf dikkatimi çekti. Fuzul Grubu’nun patronları Mahmut Akbal ve Eyüp Akbal, formalarını giymiş, erken saatlerden itibaren Milli Takımıza destek için hazırlanmıştı. Fuzul Grubu, Milli Takımızın sponsorları arasında yer alıyordu.

Stadyumda seyirci çoğunluğu avantajı bizdeydi. “Türkiye” sesi güçlü şekilde yükseliyordu. Maç başlar başlamaz golü yememiz, tezahürata mola verdirse de Milli Takımımıza seyirci desteği hep sürdü.

Ancak, Avustralya maçında olduğu gibi topla oynama üstünlüğüne rağmen Milli Takımımız Paraguay’a gol atamadı ve yenildi. Arda Güler ve Kenan Yıldız başta olmak üzere dünya çapında yıldız futbolcuların yer aldığı Milli Takımımız Dünya Kupası’na erken veda noktasına geldi.

Stadyumdan ayrılırken aramızda iç geçirip durduk:

- Dünya Kupası’na erken veda size hiç yakışmadı çocuklar…

Cumartesi sabahı dertleşmek üzere Eyüp Akbal’a mesaj yazdım:

- Kupaya erken veda ile kahrolduk. Amerika maçı için Los Angeles’e geçecek misiniz?

Eyüp Akbal yanıtladı:

- Planımız Los Angeles’e de gitmekti. Ancak, bilet bulabilirsem İstanbul’a dönerim artık. İşimiz gücümüz var. Bu durumda Los Angeles’e gitmek istemem.

Konakladığımız otelde karşılaştığım oğlu Furkan Akbal, kapıda duran büyük 4 X 4 aracı gösterdi:

- Stadyuma bunun gibi bir araçla gitmiştik. Dönerken üzüntümden kendimi bagaja kapattırdım. O şekilde otele döndük. Ancak, yine de Los Angeles’e geçip Amerika ile maçımızı da izleyeceğim.

Arkasından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na mesajla sordum:

- Dünya Kupası’na erken veda aklınızdan geçiyor muydu?

Şu yanıtı verdi:

- Böyle kaybetmek insanın içini acıtıyor ama bu çocuklara sahip çıkmamız lazım.

Bunun üzerine bir soru daha yazdım:

- Avustralya maçının benzerini yaşadık. Yani, Hocamız Vincenzo Montella strateji hatası yaptı gibi görünüyor.

Hacıosmanoğlu, bu sorumu yanıtlamak yerine sessiz kalmayı seçti…

Gerçekten de Dünya Kupası’na erken veda, başlangıçta iddialı ekipler arasında görülen Milli Takımımıza hiç yakışmadı…

Strateji yoksunluğu ve takım olamamanın acısını çekmiş olduk

CUMARTESİ sabahı dertleşmek üzere mesaj yazdığım iş insanlarından biri de bisiklet üretimiyle öne çıkan Özaktaç A.Ş.’nin patronu Ahmet Özaktaç oldu. Özaktaç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve birkaç arkadaşıyla birlikte gelmişti.

Murat Ülker’le birlikte Amerika-Türkiye karşılaşması için Los Angeles’e de geçme planı yapmışlardı, sordum:

- “Maçı alırız” diye geldik ama kahrolduk. Planınız değişti mi?

Ahmet Özaktaç, şu yanıtı verdi:

- Programdan sapmıyoruz. Hayatta bunlar da var. Her şeye rağmen tadını çıkarmak lazım. Çarşamba günü Los Angeles’a geçeceğiz.

Murat Ülker’in yorumunu da merak ettim, sosyal medyada paylaştığını belirtti. Ülker’in yorumu şöyle:

Futbol artık tüm dünyada iyi oynanan global bir oyun, muazzam bir eğlence ve iletişim aracı, ciddi bir ekonomik aktivite…

Ancak çok iyi oynayanlar yer alabiliyor zirvede.

Biz, yıldızlarımızın strateji yoksunluğunun ve takım olamamanın acısını çektik.

Orta sahadan saldırılar ve çekilen şutlar, hep beyhude, yıldızlarımızın parlamaması da gözümüzün önünde acı vericiydi.

Murat Ülker, Pladis US’in yönetiminde görev alan Jeremy Fa’nın yorumunu da aktardı:

- Cuma gecesi zor bir sonuçtu. Takım her şeyini verdi ve daha fazlasını hak etti. Ancak futbol bazen sinir bozucu, yürek burkan bir oyun olabiliyor.

Murat Ülker, Jeremy Fa’ya yanıtını da ortaya koydu:

- Yıldız futbolcuların sahada hiçbir parıltısı yoktu. Hiç öne çıkmadılar. Bu durum tamamen bir taktik eksikliğinden kaynaklanıyor. Kısacası sahada hiç akıllıca oynamadılar. Zeki hamleler yapmadılar.

Murat Ülker, yorumunu sosyal medyada açıklıkla paylaşmanın ardından San Francisco’da işe koyuldu. Silikon Vadisi’nde bazı görüşmeler yaptı, ABD’deki Godiva ekibiyle çalıştı…

Başta Godiva olmak üzere ürünlerinin raflarında yer aldığı mağazaları geçerek nabız yokladı…

ABD’deki Godiva ekibine hayalindeki hedefi bir kez daha yineledi:

- ABD’deki ciromuz 500 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkmalı…

Golü atamayınca söylenecek bir şey kalmıyor

FUZUL Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Yunus Furkan Akbal’ın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çektiği selfie’yi görünce sordum:

- Sayın Bakan, Türkiye-Paraguay maçının sonucuna ne diyor?

Yunus Furkan Akbal, Bakan Osman Aşkın Bak’ın çok üzgün olduğunu belirtip, sözlerini şöyle aktardı:

- Baskılı oynadık ama çözemedik. Futbol sonuç oyunu. Golü atamayınca söylenecek bir şey kalmıyor.

Binlerce Türk konvoy oluşturup San Francisco’da bayrağımızı dalgalandırdı

GEÇEN Cuma günü San Francisco’da binlerce Türk’ün konvoy oluşturup bayrağımızı dalgalandırması hepimizi duygulandırdı.

Oluşturulan konvoyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları tararken Milli Futbol Takımlarımızın X’teki resmi adresindeki çağrıyı gördüm:

Türkiye, Bizim Çocuklar…

X’ten yapılan çağrı etkisini göstermiş, San Francisco caddelerinde düzenli konvoy oluşturulmuştu. Konvoyu izlerken ABD’nin farklı eyaletlerinden, Avrupa ülkelerindeki Türkler’den ve Türkiye’den San Francisco’ya akın edenlerin konvoyun oluşmasına katkısı olduğunu düşündüm.

Cumartesi sabahı San Franscisco’da yaşayan Intel’in eski Başkan Yardımcısı, Silikon Vadisi’ndeki önde gelen temsilcimiz, teknoloji lideri Ayşegül İldeniz’e de mesajla sordum:

- Maçı stadyumda mı izlediniz?

İldeniz, yorum yapmadan düz yanıt verdi:

- Evet, maçı stadyumda izledim…

Ardından Silikon Vadisi’nde milyar dolarlık iki şirket kuran (Udemy ve Carbon Health) Eren Bali’yi de merak edip mesaj yazdım, yanıt geldi:

- Elbette stadyumda maçı izledim ama gece eve döndüm. Hafta içi iş için San Francisco’da oluyorum.