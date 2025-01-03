‘Bu abi kolunda Mercedes, Jaguar taşıyor’ denildikçe ‘akıllı saat’ten korkmayız

Saat & Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “akıllı saat” satışları ilk artışa geçtiğinde ekibiyle birlikte iki önemli karar aldı:

Kendimize bir “akıllı saat” koleksiyonu hazırlayalım.

“akıllı saat” Hızla mağaza açmaya başlayalım. Kısa sürede 100 mağazaya ulaşalım.

Bir yandan bu kararlar doğrultusunda hazırlıklar yapılırken, diğer taraftan dünyada ve Türkiye’de piyasayı dikkatlice izledi, şunu gördü:

“Akıllı saat”lerin fonksiyonları ilk aşamada herkese çekici geldi. O nedenle bir yöneliş oldu. Sonra tempo yavaşlamaya başladı. Klasik saat satışları yeniden ivme kazandı.

Bunun nedenlerini araştırdı, önce kadınların tutum değişikliği üzerinde durdu:

Varlıklı kadınlar lüks bir mekana gidiyor. Hepsinin kolunda siyah, kare bir saat. Yani, hepsi görüntü olarak aynı saati takar hale gelmişlerdi.

Saati “hava atılmasını sağlayan aksesuar” olarak gören kadınlar iki çözüm üretti. Birincisi, “akıllı saat” i sadece sporda kullanmak. İkincisi, “akıllı saat” i sol koluna, aksesuar olanı sağ koluna takmak.

“hava atılmasını sağlayan aksesuar” “akıllı saat” “akıllı saat” Bunun üzerine varlıklı kadınlar “hava attıran aksesuar” yönü için yeniden klasik saat alımına da ağırlık verdi.

Ramazan Kaya, gelir düzeyi yüksek erkeklerin tutumunu irdeledi:

Erkekler kollarına pahalı saati, “Ben daha üstünüm” gibi hava oluşturma aracı gördüğü için alıyor. “Akıllı saat” te öyle bir hava atma şansı yok. Hepsi birbirine benziyor.

“Ben daha üstünüm” “Akıllı saat” Kollardaki saatler kimi zaman, “Bu abi kolunda Mercedes, Jaguar taşıyor” dedirtecek düzeyde oluyor. Bu da gelir düzeyi yüksek erkekler için klasik pahalı saate yönelişin sürmesini sağlıyor.

2024’ün son haftasında 1986-1987 dönemi Londra’da aynı İngilizce dil okullarına giden ekip olarak buluştuk. Buluşmada Ramazan Kaya, Şeref Oğuz ve Leyla Karahan Hız’la bir araya geldik.

Londra anıları sonrası Şeref Oğuz, Ramazan Kaya’ya işlerini, saat sektörünü sordu. Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Kadınlar kollarındaki saati “hava attıran aksesuar” gördükçe, erkekler de “Bu abi kolunda Mercedes, Jaguar taşıyor” denilmesinden hoşlandığı sürece “akıllı saat” endişesi yaşamayız.

Hazırlamayı düşündükleri “akıllı saat” koleksiyonunu merak ettik, beklemeye aldıklarını bildirdi:

- Geleneksel saatte büyümeye geri dönüldü. O nedenle kendi “akıllı saat” koleksiyonumuz konusunu beklemeye aldık.

“100 mağaza kararı”yla ilgili de benzeri bir durum olduğunu kaydetti:

- Mağaza açılışlarını hızlandırmaktan da vazgeçtik. Mağaza tarafı normal temposunda devam ediyor.

Saat & Saat’i halka açma planlarının olduğunu paylaştı:

- Aslında 2024 yılı Kasım ayında halka açılma planları yapıyorduk. Borsa İstanbul’a yabancı ilgisinde henüz hissedilir bir hareketlenme olmadı. Ayrıca, piyasanın seyri de uygun değildi. Erteledik. 2025’in ilk yarısında gündemimize gelir.

Şirketin ulaştığı değeri sorduk, yanıtladı:

- Danışman şirketlerin incelemesinden 1 milyar dolarlık değere ulaştığımız ortaya çıktı…

Halka açılma oranı konusunda da şu bilgiyi verdi:

- Geçen yıl yüzde 20 dolayında bir halka açılma oranı düşünmüştük. Ancak, yüzde 10’da karar kıldık.

Varlıklı kadınlar, kolundaki saati “hava atma aksesuarı” görüyor…

Gelir düzeyi yüksek erkekler, “Kolumda lüks otomobil taşıyorum” diye hava atıyor…

Bu durum geleneksel saat sektöründe büyüme temposunu yukarı yönlü tutuyor…

İstanbul Havalimanı’nda yeme-içme ile büyüdü ‘Kaimakk’ı marka yaptı

Saat & Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’ya oğulları Talha Kaya ve Emir Kaya’yı sorduk, anlattı:

- Talha, İstanbul Havalimanı’nın yeme-içme bölümünde 15 mağaza açtı. Cafe Nero, Godiva onun mağazaları arasında.

Talha’nın bir de kendi markasını oluşturduğunu bildirdi:

- İstanbul Havalimanı’nda gördüğünüz “Kaimakk” Talha’nın sıfırdan oluşturduğu markadır. Markasıyla yurt dışında tasarım ödülü de aldı.

Küçük oğlu Emir Kaya’nın işini de paylaştı:

- Emir de kadın çantası yapıyor.

Ramazan Kaya ile sohbet sonrası baktım, Saat & Saat'ın 2017'de Cengiz Holding, Kalyon Holding IC Holding'le ortak "TUM"u kurduklarını gördüm. TUM, İstanbul Havalimanı'nda pastane, kafe, bar, restoranların bulunduğu alanı yani, yeme-içme bölümünü yönetiyor.

Talha Kaya, TUM'a ortak oldukları "Terha" adlı şirketlerinin başında bulunuyor…

‘Su geçirmez’ saati olta ile test eden var

Saat & Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, müşteri davranışlarından ilgisini çekenleri anlatırken bir örnek verdi:

- Diyelim ki saatin kullanım kılavuzunda “Su geçirmez” özelliği yazıyor. Bunun için de derinlik seviyesi de veriliyor. Bazı müşteriler, kendileri dalamasalar da saati oltaya bağlıyor, 10 metreye salıyor. Su geçirip geçirmediğini test ediyor.

60 milyon dolar yatırdık İstinye Park’ın çatısında 10 bin metrekare alan açtık

Orjin Group Eş Başkanları Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun, geçen yıl Mart ayı sonlarına doğru Doğuş Holding ve Qatar Holding LLC’nin hisselerini de alıp İstinye Park’ın tek patronu olduklarında konuşurken şu bilgiyi de paylaşmışlardı:

- İstanbul’daki İstinye Park’ın üstü kapalı olan bölümünün çatısındaki makine parkına ayırdığımız alanı yeniden elden geçiriyoruz. İzinler çıktı, orada yeni yeme-içme ve alışveriş alanları oluşturuyoruz.

2024’ün son haftasında Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun davet etti, Hakan Güldağ, Servet Yıldırım, Abdurrahman Yıldırım, Ruhi Sanyer, Mustafa Kemal Çolak’la birlikte İstanbul İstinye Park’ta yeni açılan “Vedat Usta”nın mekanında buluştuk. Buluşmada Zafer Kurşun’un oğlu Mert Kurşun da yer aldı.

Zafer Yıldırım, AVM’nin kapalı bölümüne açık meydandan giriş katına denk gelen çatısında yeni açtıkları “Üstü açılır-kapanır cadde”de yürürken anlattı:

- Bu alan dahil İstanbul İstinye Park’a 3 yılda 60 milyon dolarlık daha yatırım yaptık. AVM’nin makine parkını farklı konumlandırıp 10 bin metrekarelik alan kazandık.

Şu noktanın altını çizdi:

- İstinye Park’ta işe 2005 yılında başladık. 90 bin metrekare kiralama alanı olan AVM’yi 2.5 yılda bitirdik. Bu son 10 bin metrekarelik alanı açmak 5 yıl sürdü. İzinler, prosedürler, epey zaman aldı.

İstanbul İstinye Park, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markalarının ciro açısından öne çıktıkları bir AVM oldu. Danimarkalı ayakkabı üreticisi ECCO’nun Amerika Başkan ve CEO’luğuna 2024 başında atanan Deniz Erda, Türkiye Ülke Genel Müdürü iken şu bilgiyi paylaşmıştı:

- 101 ülkedeki 2 bin 200 mağazanın en kârlısı İstinye Park’ta…

Bu durum oluşan cirolardan da anlaşılıyor. İstanbul İstinye Park’taki mağazaların, yeme-içme mekanlarının yıllık toplam cirosu 1.2-1.3 milyar doları buluyor.

Vedat Usta’yı İzmir’den getirdik

Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun, “Vedat Usta”yı işaret etti:

- Biz dönerci “Vedat Usta”yı İzmir’deki İstinye Park’ı açarken tanıdık. Oradaki yönetici arkadaşlarımız İzmir’deki inşaat sürerken genelde döneri “Vedat Usta”dan getirtirlerdi.

Zafer Yıldırım, “Vedat Usta”yı İzmir’deki İstinye Park’ta restoran açmaya ikna etmek için epey uğraştıklarını belirtti:

- İzmir İstinye Park’ta başarılı oldu. Başka restoranlar da açtı. İstanbul İstinye Park’ta yeni alanı düzenlerken İstanbul’a da gelmesini istedik. Yani, “Vedat Usta”yı İzmir’den transfer etmiş olduk.