Bu akşam neden tarihi “Ye” konserine gitmeyip Arsenal-PSG maçını seyredeceğim

Elimde “Nr1 FM’in” bir “Silver Kategori” davetiyesi var.

Bu akşam dünyada milyonlarca “Hip Hop” aşığı gencin gözü İstanbul’da olacak.

Sadece onların değil, birçok siyasetçi de bu konseri yakından uzaktan dikkatle izleyecek.

Şu an yaşayan en büyük Hip Hop’çu olarak kabul edilen Kanye West, Avrupa turunu bu akşam İstanbul’da Atatürk Stadı'nda başlatıyor.

Türkiye’yi tekrar mega şov destinasyonu yapacak konser

Türkiye epeydir bir süredir “Mega Konserlerin” destinasyonu olmaktan çıkmıştı.

Ayrıca konserleri yasaklayan bir ülke görünümündeydi.

Bu akşam bu konser, belki Türkiye’yi tekrar böyle bir destinasyon hâline getirebilir.

Saha içi ile birlikte 120 bine yakın biletin satıldığı haberleri var.

Rusya’dan çok sayıda uçağın bu konser için kalkacağı söyleniyor.

“Ye” modasının yaratıcısı sanatçı

Kanye West bugün artık sadece bir müzisyen değil.

Aynı zamanda modada bir trend setter.

Onun giyim tarzı Hip Hop âlemini çoktan aşıp küresel bir olay hâline geldi.

Onun yarattığı modaya “Ye” adı veriliyor.

Punk kültür kadar olmasa da ona yakın bir akıma yol açtı.

Hip Hop tarzında Eminem ve Kid Cudi ile birlikte en sevdiğim sanatçılar arasındadır.

Bu konser benim için kaçırılmayacak bir şeydi

Son yıllarda konser sosyolojisi üzerine epey yazı yazdım ve konser izledim.

Dünyadaki yeni ve genç itiraz sesinin konserlerden, stadyumlardan yükseldiğine inanıyorum.

O nedenle bu geceki konser benim için kaçırılmaz bir fırsattı.

Elimde de bu güzel davetiye vardı.

Sabaha kadar metro, İBB’den 100 otobüs

Üstelik konser öncesi ve sonrası partileri, DJ şovları, ön grupları ile bu bir konseri geçip küresel bir festival hâline geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi izlemeye gelenleri bedava taşımak üzere 100 otobüs tahsis etti.

Metro sabaha kadar çalışacak.

Yani devlet ve yerel yönetim de bu konserin arkasında duruyor.

Bu yanıyla da müziği aşıp çok geniş siyasi bir görünüm alıyor.

Sumud Filosundan bile büyük etkisi olabilir

Belki de Sumud Filosundan daha güçlü bir etkisi olacak bu konserin.

Çünkü bir Gazze halkına destek gösterisi hâline gelmesi ihtimali var.

Yani bugün öğleden itibaren Avrupa’da konser ve müziğin kalbi burada atacak.

İngiltere ve Fransa’nın yasakladığı Avrupa turu İstanbul’dan başlıyor

Konserin önemi de şuradan geliyor.

Aslında bu Avrupa turu Londra’da Wireless Festivali çerçevesinde başlayacaktı.

Ancak İngiltere son anda sanatçıya ülkeye giriş izni vermedi ve bu festival de iptal edildi.

Onu izleyen günlerde Fransa ve Polonya da konserleri iptal etti.

Bu durumda Kanye West’in “Ye” turunun Avrupa ayağı bu gece İstanbul’da başlıyor.

Gümüş kategori biletimi neden kullanmayacağım

Anlayacağınız benim için karşı konulmaz bir fırsattı bu.

Ama bu gece o konsere gitmeyeceğim.

Bunun nedeni de Kanye West’in son zamanlarda verdiği siyasi mesajlar.

Önce şunu belirteyim.

Sanatçıların siyasi tutumları nedeniyle boykot edilmelerine çok karşıyım.

Her sanatçının siyasi fikrini özgürce açıklamasından yanayım.

Suriyeli kadın sanatçının Venedik Bienali’ndeki itirazı

Mesela bu yıl Venedik Bienali’nde jürinin İsrailli ve Rus sanatçıların katılmalarını engellemesini hiç doğru bulmadım.

Sanatçıların ülkelerinin yaptığı kötülükler yüzünden cezalandırılmasını, boykot edilmesini doğru bulmuyorum.

Bu konuda Suriyeli sanatçı Sara Shemma’nın Venedik Bienali’ndeki açıklamasını çok beğendim.

70 yıldır İsrail’le büyük sorunları olan bir ülkeden, yani Suriye’den gelmesine rağmen İsrailli ve Rus sanatçıların boykot edilmesine karşı çıktı.

Bu akşam Kanye West konserine neden gitmeyeceğim

Kanye West son zamanlarda İsrail karşıtı söylem ve eylemlere başladı.

Gazze’de yaşananları gördükten sonra bir sanatçının bu tür söylemleri yapması son derece normal.

Bu katliamlara karşı Gazze halkının yanında durmak, içinde insani duyguları kalmış her insan için normal ve doğru bir davranış.

Bir tür küresel vatandaşlık görevi bile diyebilirsiniz.

O tarafını ben de destekliyorum.

Ancak “Hitler’i seviyorum” diye şarkı yapan bir sanatçıyı şahsen kabullenemiyorum

Ancak Kanye West bu söylemini giderek antisemitik bir boyuta çıkardı.

Netanyahu’ya veya İsrail devletine karşı eleştirel tutumunu, bütün Yahudilere karşı bir kin ve nefret hâline getirmeye başladı.

Sonunda öyle bir noktaya taşıdı ki, işte orada “Yok artık” dedim.

Çünkü “I Love Hitler” diye şarkı yaptı.

Sadece Gazze halkına destek ve Netanyahu’ya tepki olsaydı

Sadece Gazze’ye destek ve Netanyahu ile İsrail devletinin yöneticilerine karşı bir söylemle sahneye çıksaydı, bu gece ben de orada olacaktım.

Ama böyle konularda işi bir topluma, bir halkın tamamına karşı nefret söylemi hâline getirdi mi, ben orada yokum.

Bunun için özel bir nedenim de var.

Paris’te sırf Türk olduğum için böyle bir söylemin acısını çektim

Ben bir Türküm ve bir asırdan beri buna benzer bir söyleme sık sık muhatap oldum.

Osmanlı döneminde Ermenilerin yaşadığı o trajik olayların sorumluluğu bazı kesimler tarafından neredeyse bütün Türklere karşı bir nefret söylemine çevrildi.

Paris’te en iyi arkadaşlarımdan biri Türkiye’den kaçarak Fransa’ya yerleşmiş bir Ermeni ailenin oğluydu.

Ama ailesinde Ermeni katliamının sorumluluğu “bütün Türklere” yüklendiği için beni onlarla tanıştıramadı bile.

Nazilerin o katliamı için de hiçbir zaman “Almanlar” demedim.

Oysa ben diplomatlarımıza karşı işlenen cinayetler için bütün Ermenileri suçlamadım

Oysa 1915’te Ermenilerin yaşadığı o trajediyi ben de kınıyorum, çektikleri ızdırapları ben de anlıyorum.

Anlayamadığım, buna karşı tepkilerin bütün Türklere yönelik bir nefrete dönüşmesi.

Türk diplomatlarına karşı ASALA saldırıları ben Paris’teyken başladı.

Ama ben diplomatlarımızın katledilmesinin sorumluluğunu hiçbir zaman “Ermeniler” diyerek genelleştirmedim.

Kanye West işi o noktaya götürdü.

Hele hele işi “Hitler’i seviyorum” diye bir şarkı yapacak noktaya getirmesini çok tehlikeli buluyorum.

Wannsee kararlarının alındığı binayı gördükten sonra

Hele hele geçen yıl Almanya’da Potsdam’da bütün Yahudilerin yok edilmesine yol açan “Nihai Çözüm” olarak adlandırılan Wannsee kararlarının alındığı müze binayı gezdikten sonra, müziğini ne kadar sevsem de Nazileri öven bir kişiye sempati ile bakamıyorum.

O nedenle bu konsere bir sosyolog olarak gitmek bile içimden gelmedi.

Ama şunu da açıkça belirteyim.

Kimseye niye gidiyorsun demem

Kimseye “Bu konsere niye gidiyorsun?” diye bir şey de asla demem.

Böyle bir şeye hakkım da yok.

Başkaları da bana “Sen niye gitmiyorsun?” diyebilir.

Benimki tamamen şahsi bir tavır.

Neticede bir konser konserdir ve Türkiye’de böyle bir konserin yapılmasından dolayı da memnunum.

Giden herkese de iyi bir eğlence dilerim.

Arsenal-PSG maçını seyredeceğim ve bu gece PSG’yi tutacağım

Bu akşam benim için iyi bir alternatif var.

Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek.

İngiltere’deki Türklerin çoğu Arsenal destekçisi.

Bense PSG...

İçinde hem Paris hem de “Saint-Germain” kelimeleri olan bir takım.

Onu tutmayıp da ne yapayım.