Bu çarşamba o mezarlıkta hangi parça çalınacak?

Geçen yaz Saint-Tropez’de bir Riva tekneyle dolaşırken, kasabanın hemen kenarında bir mezarlık gördüm.

Akdeniz’e bakan çok güzel bir mezarlıktı.

Önünden geçerken, “Acaba kimler yatıyordur bu mezarlıkta?” diye düşünmüştüm.

VE ALLAH KADINI YARATTI FİLMİNİN YÖNETMENİ DE ORADAYMIŞ

Araştırdım.

Ünlü yönetmen Roger Vadim orada yatıyormuş.

Yani Ve Allah Kadını Yarattı filminin yönetmeni.

Emmanuelle filminin müziğini besteleyen ve söyleyen Pierre Bachelet de oradaymış.

1970’lerden aklımızda kalan parçalardan biri…

1980’lerden Elle est d’Ailleurs, Les Corons gibi şarkıları geldi aklıma…

FRANZ LISZT’İN KIZI DA AYNI MEZARLIKTA YATIYOR

Franz Liszt’in kızı Blandine Liszt, yönetmen Pascal Chaumeil, aktör Philippe Rouleau…

Bu arada Paris yıllarımda, Türkiye’de de tanınan ünlü kuaför Alexandre de Paris’in de orada yattığını öğrendim.

Brigitte Bardot bu Çarşamba günü işte oraya gömülecek.

Oraya gömülmeyi vasiyet etmiş.

CENAZESİNDE ÇALINMASINI İSTEDİĞİ PARÇA: CASTA DIVA

Bu hafta Fransa’nın bütün gazete ve dergilerinin kapağında Bardot vardı.

Hemen hepsini okudum.

Bir mülakatında bu mezarlığa gömülmeyi istediğini söylemiş.

Basit bir tören istiyormuş.

Fazla kalabalık istemiyor.

Tek arzusu, gömülürken sadece Casta Diva’nın çalınması.

AMA MARIA CALLAS’IN CASTA DIVA’SI TABİİ Kİ

Şunu da özellikle vurgulamış:

“Maria Callas’ın söylediği Casta Diva…”

Vincenzo Bellini’nin en güzel operalarından biri olan Norma’nın bir parçasıdır.

Galyalıların Roma’yı işgali sırasında geçen bir operadır.

Bir Druid rahibesi olan Norma’nın Ay Tanrıçası’na yaptığı duadır.

Ondan bir savaş duası beklenirken, o bir barış duası yapar.

Opera aryaları arasında en sevdiklerimden biridir.

Tabii ki benim tercihim de “La Callas”ın yorumudur.

FRANSIZ MEDYASI ONA GÜZEL BİR “ADIEU PROTOKOLÜ” UYGULADI

Bardot, işte o mezarlıkta, kendisini meşhur eden Ve Allah Kadını Yarattı filminin yönetmeni ve ilk kocası Roger Vadim’le birlikte yatacak.

Bir daha oradan her geçtiğimde Casta Diva ve Emmanuelle’i dinleyeceğim.

Fransız medyası Bardot’a büyük bir “Adieu” protokolü uyguladı.

Onun aşırı sağ söylemlerinden hiç haz etmeyen dergi ve gazeteler bile bu yönünü fazla öne çıkarmadılar.

Hepsini okudum.

Bu pazar günü size o yayınlardan ilginç bir “Bardot potpurisi” yapayım.

“BİRLİKTE OLDUĞUM HER ERKEKLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFIM KAPAK OLSA 40 KAPAK GEREKİRDİ”

Kırk Yaş kitabımda bir soru sormuştum:

“Bir büyük kadının hayatına kaç büyük erkek sığar?”

Brigitte Bardot şöyle diyor:

“Ben erkekleri seviyorum. Hem de çok seviyorum.”

Peki bu hayata kaç erkek sığdırdı?

Cevabı şu:

“Eğer birlikte olduğum her erkekle çekilen fotoğrafım Paris Match’ın kapağı olsaydı, 40 dergi kapağı gerekirdi…”

BEN 12 ERKEĞİ SAYABİLDİM, DEMEK Kİ BİLMEDİĞİM 28 ERKEK DAHA VARMIŞ

Şöyle kendi bildiklerimi saymaya çalıştım:

Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Sami Frey, Gunter Sachs, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, Jacques Charrier, Sacha Distel, Bob Zagury, Gustav Rojo, Brezilyalı bir genç, son kocası Bernard d’Ormale…

Ben 12 kişi çıkarabildim.

Demek ki bilmediğim 28 erkek daha varmış.

“HAYATIMDA HİÇ ONE NIGHT STAND OLMADI”

Acaba bir gecelik olanları saymıyor mu?

“Hayır,” diyor.

“Hayatım boyunca hiç ‘one night stand’ olmadı.

Önce hep aşk başladı, sonra yattım…”

GİLBERT BÉCAUD’A: “BİR DAHA BÖYLE YAPARSAN RAF VALLONE’LA YATARIM”

Yaşadığı aşklardan biri, “Nathalie” ve “L’Importance C’est la Rose” gibi şarkılardan bildiğimiz Gilbert Bécaud’ydu.

Olimpia’da konserlere çıkarken, kimseye görünmeden gidip onun soyunma odasının yanındaki boş bir odada konserin bitmesini beklermiş.

Bir gece konserden sonra Bécaud onu orada unutup müzisyen arkadaşlarıyla restorana gitmiş.

“Ben de hemen arabaya atlayıp restoranın önüne gittim ve avaz avaz bağırmaya başladım:

‘Bana bak, bir daha böyle yaparsan gidip Raf Vallone’la yatarım. Zaten kaç gündür kur yapıyor bana…’”

O gece bütün mahalleyi uyandırmış.

Raf Vallone, o dönemin en ünlü İtalyan oyuncularından biriydi.

“O ŞARKIYI JANE BIRKIN’İN AĞZINDAN DUYUNCA KISKANÇLIKTAN ÖLÜYORDUM”

“Sadece 90 gün…”

Serge Gainsbourg’la yaşadığı aşk için böyle diyor. Sadece 90 gün sürmüş.

Bir gece Gainsbourg gelmiş ve:

“Dom Pérignon şampanyan var mı?” diye sormuş.

Brigitte, “Hayır, Moët & Chandon var,” demiş.

Gainsbourg ertesi gün bir kasa Dom Pérignon göndermiş.

Bir gün de Gainsbourg’a:

“Bu gece sadece benim için bir şarkı yaz,” demiş.

Gainsbourg, “Je t’aime… moi non plus” adlı, sonradan hit olacak şarkıyı yazmış.

Birlikte kaydetmişler.

Tam plak çıkacakken, o sırada kocası olan Gunter Sachs:

“Bu plak çıkarsa ayrılırız,” deyince vazgeçmişler.

Gerisini Bardot’tan dinleyelim:

“O şarkıyı daha sonra Jane Birkin’le söyledi. İlk dinlediğimde kıskançlıktan ölecektim.”

ÜÇÜNCÜ KOCASI ONU EVLİ ERKEKLERLE BASTI

Kocaları onu hangi erkeklerle yakaladı?

Tabii BB ve erkeklerini anlatıyorsak, onun aldatmalarını ve yakalanmalarını da es geçmemeliyiz.

Hayatı boyunca üç kez, evinde başka bir erkekle yatakta iken kocalarına yakalandı.

İlk yakalanışı, ilk eşi Roger Vadim tarafından oldu.

“Ve Allah Kadını Yarattı” filmini çekerken, filmin oyuncusu Jean-Louis Trintignant’la ilişkisi, yönetmen kocasının gözü önünde başlamıştı.

Vadim onları Paris’teki evlerinde birlikte yakalayınca, evi terk edip otele yerleşmişti.

Ayrılırken de şunu söylemişti:

“Sen artık bütün evli erkeklerin hayalindeki kadınsın…”

ASKERDEN İZİNLİ DÖNEN TRINTIGNANT ONU YATAKTA GILBERT BÉCAUD İLE YAKALADI

Askerden izinli dönen Trintignant, onu Gilbert Bécaud ile yatakta yakaladı.

Büyük aktör, deli gibi âşık olduğu BB’yi o gün terk etti.

Daha sonra Sami Frey’le birlikteyken de, kocası Jacques Charrier tarafından yatakta yakalandı.

HER İKİ FRANSIZDAN BİRİ: “EVDE SIK SIK BARDOT’U KONUŞUYORUZ”

Daha kariyerinin ilk altı yılının sonunda, dünyada 30 bin fotoğrafı yayımlanmıştı.

Ciddi bir araştırmaya göre Fransa halkının yüzde 45’i, yani her iki Fransızdan biri:

“Evde sık sık onu konuşuyoruz,” diyordu.

Müthiş bir performans…

BABASI: “KIZIM 18’İNE GELMEDEN DOKUNURSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Hatıralarından devam ediyorum.

Roger Vadim’le tanıştığında 16 yaşındaymış.

Çıkmaya başlamışlar ve evlenmek istemişler.

Babası Vadim’e:

“Eğer 18 yaşına gelmeden kızıma dokunursan seni öldürürüm,” demiş.

Biraz sonra annesi gelmiş ve sözü şöyle tamamlamış:

“Eğer kocam seni öldürmeye cesaret edemezse, ben öldürürüm,” demiş.

VADIM: “UYUYORUM, GİT TAZE KRUVA SAN AL, ÖĞLEN GETİR”

16 yaşında Roger Vadim’e deli gibi âşık.

Roger Vadim bir yönetmenin yanında çırak olarak çalışıyor. Parası yok.

Bardot’nun ailesi ise zengin. Paris’in 16. mahallesinde oturuyorlar.

Oturdukları dairenin en üst katında “chambre de bonne” denilen hizmetçi odaları var.

Bardot sevgilisini oraya yerleştiriyor.

Bazı sabahlar gidip onu uyandırıyor.

Vadim kapıyı zorla açıyor ve uykulu bir suratla:

“Uyuyacağım, beni rahatsız etme… Git, öğlen gel. Gelirken de bana taze kruvasan getir,” diyor.

BB’ye böyle bir muamele…

Ama henüz BB değil.

“HAYATIMDA HİÇ PORNO FİLM SEYRETMEDİM”

Evet, her evli erkeğin hayali ama o, aralarından sadece 40’ını seçer.

Seksi seven bir kadındır.

Erkeği seven bir kadındır.

O nedenle MeToo gibi hareketlerden pek haz etmiyordu.

Hiç haz etmediği bir şey de porno filmlerdi.

“Hayatımda hiç porno film seyretmedim,” diyor.

“Erotizm ile porno arasındaki sınırı iyi çizmek gerekir.”

KADINLAR YAPTIRDIKLARI ESTETİKLE DUDAKLARINI LAZIMLIĞA ÇEVİRİYOR

Hayatında hiç estetik yaptırmadığını sık sık söyledi.

“Kimsenin işine karışmak istemem. Yaptıran kadınlara diyeceğim bir şey yok, kendi tercihleri.

Ama ben estetiği sevmiyorum. Şunu da görüyorum:

Estetik yaptıran kadınların yüzleri birbirine benziyor. Dudaklarını lazımlığa çevirtiyorlar.”

Hiç mi estetik yaptırmadı?

Cevabı şu:

“Eğer ruhuma, yüreğime, kaslarıma estetik mümkün olsaydı yaptırırdım.”

Sözünü şöyle tamamlıyor:

“İşte yüzümdeki kırışıklıklarla ben buyum. Yüzümle kimseyi aldatmam.”

BÜYÜKBABASI: “BIRAKIN KIZI. OROSPU OLACAKSA SİNEMA OYUNCUSU OLSA DA OLUR, OLMASA DA”

15 yaşında Elle dergisinin kapağına çıkınca, ünlü bir yönetmen babasını arayıp:

“Gelip kızınızla bir film yapmak için sizinle görüşmek istiyorum,” demiş.

O gece aile toplantısı yapmışlar.

Sinemaya girerse kötü yola düşer diye düşünenler varmış.

Büyükbabası şunu demiş:

“Bırakın kızı. Orospu olacaksa, sinema oyuncusu olsa da olur, olmasa da.”

Fransa’ya henüz 1968 Mayısı gelmemiş.

Katolik ailelerin düşüncesi böyle.

“BİZİM ÇEKMECEMİZDE BULAŞIK BEZİ İLE PEÇETE BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAZ”

Paris’in 16. mahallesinde büyümüş.

Babası, likit oksijen üreten bir fabrikanın sahibi.

Tipik bir Fransız burjuva ailesi.

Zaten sinema setlerindeki solcu arkadaşları da ona hep bir “burjuva kızı” olarak bakıyor.

Evde masa adabı ve muaşeret tam.

“Bizim evde her şey yerli yerindedir.

Bulaşık bezi ile peçete aynı çekmeceye konmaz,” diyor.

“PARIS MATCH DERGİSİNİN YAZI İŞLERİ MASASINDA ETEĞİMİ ÇIKARIP DANS EDİYORDUM”

En sevdiği arkadaşları fotoğrafçılar…

Kendini Paris Match dergisinin fahri çalışanı gibi görüyor.

Roger Vadim orada muhabirken, akşamları gidip onu bekliyor.

Bazen yazı işleri masasının üzerinde oturuyor.

Bazen cha-cha ritminde bir şarkı koyuyorlar, eteğini çıkarıp külotla yazı işleri masasında dans ediyor.

Kim bilir, belki de “Ve Allah Kadını Yarattı” filmindeki o mambo sahnesinin provasıydı.

İşte böyle…

O BB’ydi…

Böyle yaşadı.

Böyle öldü.

Ve şimdi, aldattığı kocası Roger Vadim ve Emmanuelle filminin ünlü şarkısını yazan Pierre Bachelet ile aynı mezarlıkta uyuyacak.

Ve kilisede Casta Diva çalınacak.

Tabii ki Maria Callas’tan…

Yani büyük La Callas’tan.