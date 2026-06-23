Bu elektrikli otobüsle Bakü’ye gidemem ama…

IVECO BUS AMEA Otobüs Ticari Operasyonlar Başkanı Sascha Kaehne ile Busworld İstanbul’da buluştuk ve sohbet ettik. IVECO BUS; Milano’daki Borsa Italiana’da işlem gören; ticari ve özel amaçlı araçlar, güç aktarma sistemleri ve finansal hizmetler alanında küresel bir lider olan Iveco Group N.V.’nin (EXM: IVG) bir markasıdır. Şirket, şehir içi, şehirler arası, okul taşımacılığı, hat servisi ve turizm dahil tüm kullanım alanlarını kapsayan geniş bir araç yelpazesine sahip. Tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. Avrupa pazarında çok güçlü. Global olarak 6 bin 550 kişilik istihdamı var, Avrupa ve Latin Amerika’da yedi fabrikası bulunuyor. Sascha Kaehne’ye, ilk sorum, “Türkiye’de ne üretiyoruz nereye satıyoruz” olunca, rakamlarla yanıt verdi: “2022’den itibaren Sakarya’daki Otokar tesislerinde üretim yapıyoruz. Burada üretilen IVECO araçların yüzde 95’ni ihraç ediyoruz. Bu ihracatın yüzde 80’ini Fransa, Almanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Geçen yıl ihracatımız yaklaşık 100 milyon Euro oldu. Otokar ile üretim anlaşmamızı 2020’de yapmıştık. Sonra ortak yatırımlarla kapasiteyi büyüttük ve bugüne kadar yaklaşık 50 milyon Euro’luk yatırım gerçekleşti. Şu anda Sakarya’da yaklaşık bin kişilik bir ekip IVECO araçlarının üretimi için çalışıyor. Bu arada Özbekistan’da da ‘montaj üretim anlaşması’ yaptık. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarına oradan odaklanacağız. Fuar sırasında ASAKA-EFVI Truck And Bus JV LLC ile bin 100 adetlik ‘DAILY minibüs’ için bir çerçeve anlaşma imzalayarak Özbekistan’daki genişlememizde yeni bir aşamaya geçtik. Bu anlaşma, hem dizel hem de elektrikli versiyonları kapsıyor. Özbekistan’ın sıfır emisyonlu toplu taşımaya geçiş hedefi için de ayrıca önemli bir adım oldu.

‘Rekabet gücünü, verimlilik ve kaliteyi artırarak koruruz’

Ekonomi gazetecileri olarak ‘süslü cümlelerden ziyade, rakamlarla (verilerle) ve anlaşmalarla dolu açıklamaları severiz. Sascha Kaehne’nin söyledikleri ülkemiz ve bölgemiz adına sevindirici bilgilerle dolu olduğu için son dönemde otomotiv sanayimizden yükselen ‘rekabet gücümüz azalıyor’ şeklindeki şikayetleri hatırlıyorum ve 2025’in başından beri ‘tarifelerle şiddetlenen ticaret savaşlarını, Çin ile rekabetin daha da zorlaşmasını, bölgemizdeki savaşları ve bunların rekabet gücüne etkisini, çözüm hakkındaki fikrini’ soruyorum. Kaehne şöyle yanıtlıyor: “Sanayide yatırımlar kısa süreli olmaz, sıkıntılar ve sorunlar kısa süreli olabilir onlarla mücadele edilir. Türkiye otomotiv endüstrisinde dünyanın en önemli üreticilerinden birisidir. Türkiye’de maliyet tabanının yükseldiği bir gerçek ve bu nedenle verimliliği yükseltmek gerekiyor. Biz de tedarik ortağımızla birlikte çalışarak daha yüksek teknolojiye odaklanıyoruz ve tüm süreçlerde verimliliği artırarak rekabet gücümüzü koruyoruz. Ayrıca araçlarımız kalitesi de çok önemli rekabet konusudur. Bu konuda da sürekli adımlar atıyoruz.”

Sascha Kaehne (sol başta) ile sohbetimize IVECO Bus Türkiye Kafk asya Orta Asya Ticaret ve Operasyonlar Direktörü Ahmet Örs de katıldı.

'MÜŞTERİ NE İSTİYORSA ONU ÜRETİYORUZ’

Son dönemde sürekli ‘elektrikli otobüs’ ihracatıyla ilgili haberler duyuyoruz. Sascha Kaehne, IVECO’nun bu konudaki politikasının ne olduğunu şöyle özetliyor: “Biz müşteri için hangi araç uygunsa onu üretiyoruz çünkü enerji çözümleri açısında da her türlü aracımız var. Çözümlerimiz, özel taşımacılık operatörlerini ve kamu taşımacılığı otoritelerini her konuda destekliyor. Tabii ki daha çok odaklandığımız yön sıfır ve düşük emisyonlu araçlar üretip satmak. Avrupa’da iki üretim tesisimiz var Sakarya’da da bütün ürün gamımızı tamamlayan bir üretimimiz devam ediyor. Ayrıca Türkiye’den çevre pazarları da yakın takip ediyoruz. Yine fuar sırasından Az-Tex Import ile 600 adet Turbo DAILY 4x4 tedariki için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladık. Bakü’de daha önce teslim ettiğimiz 303 adet otobüs şehrin toplu taşıma ağının modernizasyonuna önemli katkı sağlamıştı. Yeni anlaşma, o araçlarımızın kalitesi ve güvenilirliği ile topladığı ilginin açık kanıtı oldu.” Sascha Kaehne ile sohbetimize IVECO Bus Türkiye Kafk asya Orta Asya Ticaret ve Operasyonlar Direktörü Ahmet Örs de katıldı. Kaehne ve Örs, IVECO’nun çok ilgi gören bazı modellerini bizzat bana da tanıttılar ve sonunda ülkemizde de bazı şehirlerde toplu taşıma için tercih edilen elektrikli otobüsün koltuğuna oturdum. Belki bu elektrikli otobüsle Bakü’ye, Taşkent’e gidemem ama Türkiye’de üretilen çok sayıda IVECO otobüsü ve minibüsü hem yurt içinde hem de yurt dışında onlarca şehrin toplu taşımasında en yaygın araçlar olacak gibi görünüyor.