  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Ertuğrul ÖZKÖK
  4. Bu fotoğraf bir Türk başarı hikayesidir... Bu gece hep birlikte sevinelim

Bu fotoğraf bir Türk başarı hikayesidir... Bu gece hep birlikte sevinelim

Ertuğrul ÖZKÖK
Ertuğrul ÖZKÖK

 Önceki akşam Acun Ilıcalı aradı.
“Abi yarın final maçına gidiyoruz. Benimle gelmek ister misin”
İstemez miyim o efsane stadda bir Türkün sahibi olduğu maça gitmek.

Ama bırakamayacağım, vazgeçemeyeceğim bir sözüm vardı.
Gidemedim.
Kalbim, yüreğim, ruhum oradaydı.
Daha geçen yaz 90 bin kişi ile birlikte “Oasis” konseri izlediğim staddaydı.

Acun Ilıcalı’nın, gazetecilik mesleğine benimle aynı binada başlayan, sonra kendi kendini yaratan, sonra dünya medyasında kendine en vizyoner patronluk ünvanını kazandıran hikayesi bir dünya başarısı ile taçlandı.
Acun Ilıcalı’nın takımı Premier League’e girmek için final maçına çıkıyordu.

Maç bittiğinde sevinçten ağlıyordum.
Orada olamadığıma da kahroluyordum.
Ama olsun.
Wembley’de, Live Aid konserinin yapıldığı, Freddie Mercury'nin “Mamaaa” nakaratı ile kimbilir kaç neslin hafızasına kazınan bu stadda genç bir Türk medya patronunun kaldırdığı bu kupaya iyi bakın.
Bu kupanın altında muazzam bir vizyon, inanç, tutku ve azim hikayesi vardır.
Bir İngiliz kasaba takımına, dünyanın, en savaşçı, en değerli ligin yolunu açan bir küresel başarı hikayesidir bu.

Türkler ne zaman bir başarı hikayesi yazsa ben sevinçten ağlarım.
O yüzden bu gece hep birlikte sevinelim.
Ve bu başarı hikayesini yazan Acun Ilıcalı bir Fenerbahçeli olduğu için ayrıca bonus olarak mutluyum.
Bu fotoğrafı hayatım boyunca saklayacağım.

Yaşşaaa Acun.
Hocayı bütün takımı ve bütün Hull City halkını bizim için de kutla.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
O iki genç çocuk 60 yıl önce bugün bilmeden bir “haini” görüntülemişti 17 Mayıs 2026
Tan Taşçı-Cüneyt Özdemir polemiğine Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli de girmeli 14 Mayıs 2026
10 bin Euroluk bir “VIP” koltukta 90 dakikada neler gördüm neler 13 Mayıs 2026
Yemin ediyorum, dünyanın en “iğrenç” patronu işte bu adam 09 Mayıs 2026
70 yıllık bir taraftar olarak neden yine ve yeniden Aziz Bey’e oy vereceğim? 08 Mayıs 2026
7-24 Nisan: Solucan deliğinin ve dijital Mad Max kıyametinin kapısını açan 17 gün 06 Mayıs 2026
Avrupayı ikiye bölen Kanye West konser turunun İstanbul’dan başlama ihtimali yüzde kaç 03 Mayıs 2026
BİM’in kurucusu Zapsu: Philippe Starck koltukta oturan bir muhafazakarım 29 Nisan 2026
Müthiş bir sergi ve işte özlediğim medya yelpazesi 27 Nisan 2026
Vehbi Koç ödül töreninde Canan Tolon, salonun gönlünü nasıl fethetti? 22 Nisan 2026