Bu gece Oscar törenini “şerefli refüzeler” balosunda izleyeceğim

İnsan Los Angeles’a Oscar izlemeye gelir ve bunu "Refüze" partisinde izler mi?..

İzler.

Birazdan anlatacağım.

Çünkü buraraki tek tuhaflığım bu değil.

İNSAN HARİKA BİR LOS ANGELES MANZARASI ÖNÜNDE DURMADAN İRANLI BİR KIZI DİNLER Mİ?

Los Angeles’a yukardan bakan, hani şu filmlerde hep gördüğümüz o Los Angeles manzarası karşısında oturup, İranlı bir kızı dinler mi gece boyunca?

Ben dinliyorum.

Çünkü İran’ın özgürlükçü kızları beni çok etkiliyor.

Çok saygı duyuyorum 47 yıldır Mollaların zulmü altında yaşayan ve hâlâ özgürlüğü savunan kadınlara…

Adı Nava… Daha doğrusu tam adı Nava Golchini.

İran’dan kaçmış sanatçılardan biri.

Onun yeni EP’si “Liberte” (Özgürlük) aldı götürdü beni.

Özellikle “Elahi Belouni” adlı şarkısı…

Farsça birçok anlamı varmış.

“Tanrıdan dilerim”, “Allah korusun, hep kal, hep yaşa…”

Nasıl güzel bir şarkı…

Bu pazar günü sizleri de İran’ın bu şahane kızları, Mahsa Amini’leri hatırlamaya davet ediyorum.

Nava'dan bir de “Sarı Gelin’i” dinleyin.

Eminim seveceksiniz bu komşu kızı…

ŞİMDİ GELELİM BİR “REFÜZELER PARTİSİ” MÜDAVİMİNİN ACIKLI HALİNE

“Refüze” Fransızca bir kelime.

“Reddedilmiş” veya “Geri çevrilmiş” demek.

Bu gece Los Angeles’tayım ve Oscar törenini bir “Refüze” olarak izleyeceğim.

Ama dikkat... Beni ret eden kimse yok.

Kabul etmeyen de yok.

Çünkü benim Oscar salonuna girme başvurum da yok.

Niye baradayım öyleyse?..

13 saat uçak yolculuğunu neden yaptım?

Cevabı şu.

Oscar törenini gözlemlemek için.



Oscar törenini beklerken Warner Bros stüdyolarında dolaştım.

BEYAZ SARAY MEDYA MÜESSES NİZAMININ “ŞEREFLİ REFÜZELERİ”

Bu arada “Refüze” kelimesinin nereden geldiğini anlatayım.

Washington’ın en prestijli balolarından biri hiç şüphesiz her ilkbaharda yapılan “Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Balosu…”

Tabi adından da anlaşılacağı gibi buraya Washington’ın ayrıcalıklı gazetecileri davet ediliyor.

Bir de “Washington Establishment"i.

Yani “Beyaz Saray müesses nizamının adamları.”

VANİTY FAİR KENDİ DAVETİ İLE REFÜZE ZİNCİRİNİ KIRIYOR

Vanity Fair’in genel yayın yönetmeni işte buraya davet edilmeyenler için bir tür “Refüzeler Balosu” düzenlermiş.

Oraya Amerikan sinema dünyasının davet edilmeyen ünlülerini davet ederlermiş.

Ben de işte böyle "Oscar nomenklatura"sının davet etmediği “Şerefli refüzeler” sınıfındanım.

İki yıldır, Oscar After Party yemeğinin sponsoru olan Karaca’nın davetlisi olarak törenin ve LA’nın havasını yazmak üzere buraya geliyorum.

ARKADAŞLARIM, “NE ŞANSLISIN OSCAR TÖRENİNE GİDİYORSUN” DİYOR

Arkadaşlarım “Ne şanslısın. Oscar törenine giriyorsun” diyor.

Beni sevenler için üzücü, sevmeyenler için sevindirici haberim işte bu.

Seven arkadaşlar, üzgünüm ama o törene giremiyorum.

Hatta, 'Kırmızı Halı'ya bile yaklaşamıyorum.

Kırmızı halıyı ancak törenden önce, Hollywood’un kral gazetecilerinden biri olan Hürriyet LA temsilcisi Barbaros Tapan’ın torpiliyle görebiliyorum.

Eşi Elif Zorlu Tapan da benim Los Angeles’taki en büyük haber kaynaklarımdan biri.

Buranın bütün "Talk of the Town"u, yani şehir ve Hollywood fısıltıları onda.

Beni kıskananlar için de bu sevindirici haberi veriyorum işte.

BİR OSCAR REFÜZESİ TÖRENİ SMOKİNLE NEREDE, NASIL İZLER?

Buna karşılık iki yıldır yukarda anlattığım türden bir “Refüzeler Balosuna” katılıyorum.

Bu balo, ilk yıllarında Oscar töreninin yapıldığı Roosevelt Oteli salonunda yapılıyor.

Orada da kırmızı halı var.

Oraya da erkekler smokinle kadınlar ise ünlü fashion markalarından elbiseleri ile katılıyor.

Salonun dört bir tarafında dev ekranlar var ve töreni oradan izliyoruz.

Yani beni sevmeyenler “Çakma Oscar törenine katılıyor” diye sevinebilir.

AMA REFÜZELER BALOSUNA GİRMEK DE BİR MÜESSES NİZAM İMTİYAZI

Ama o kadar da sevinmesinler.

Yani “Refüzeler balosu” dediğim için küçümsemeyin.

Balonun adı “Refüzeler” falan değil.

O lafı şaka olarak ben uydurdum.

Los Angeles’in Oscar gecesinin en önemli davetlerinden biri.

Buraya girmek de kolay değil.

Masalar için ciddi bir para ödüyorsunuz.

Yani burada "Refüze" olmak öyle “Refugie” (Sığınmacı) olmak gibi bir şey değil.

O da bir tür establishement imtiyazı.

NİYE GİREMİYORUM ASIL TÖRENE? PARAM MI GÜCÜM MÜ YETMİYOR?

Peki niye giremiyorum törene?

Param mı yetmiyor?

Hayır… Cevabı basit.

Çünkü Elon Musk olsan bile buraya giremiyorsun.

Giriş koşulları çok katı ve belli.

Bakın Oscar törenine 4 tip insan girebiliyor.

BİR: ADAYLAR, ADAY FİLMLERİN OYUNCULARI, SENARİSTLER

O yıl Oscar’a aday gösterilen herkes davet edilir.

• En iyi oyuncu adayları

• Yönetmenler

• Senaristler

• Teknik dallardaki adaylar

Yani aday olan bir oyuncu otomatik olarak davetlidir.

İKİ: SUNUCULAR, SAHNEYE ÇIKACAK VE ÖDÜL VERECEK KİŞİLER

Ödül açıklayacak kişiler de davet edilir.

Bunlar genellikle ünlü oyuncular veya önceki yılın kazananlarıdır.

ÜÇ: AKADEMİ VE MOTION PICTURE ART ÜYELERİ

Oscar’ı veren kurum olan Akademi’nin yaklaşık 10 binden fazla üyesi vardır ve önemli bir kısmı törene davet edilir.

Bu üyeler yönetmen, oyuncu, yapımcı, görüntü yönetmeni gibi.

DÖRT: FİLM STADYOLARI VE SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ

Büyük stüdyoların yöneticileri.

Film ekipleri davet alabilir.

Örneğin:

• Walt Disney Prodction

• Warner Bros

• Universal Pictres

BEŞ: BASIN VE TELEVİZYONDAN ÇOK AZ VE AKREDİTE İSİM

Sınırlı sayıda gazeteci ve medya temsilcisi de törene akredite edilir.

ALTI: ÜNLÜ KONUKLAR

Bazen aday olmayan ama Hollywood’un önemli isimleri veya popüler yıldızlar.

Bu arada aday olan kişiler sadece sınırlı sayıda misafir getirebilir (genelde eş veya birkaç ekip üyesi).

Peki mesela zenginsin, öyle az buz değil. Dolar milyarderi.

Bilet alıp giresilir misin?

Hayır, biletle girmek mümkün değil.

BALKONDA SEYİRCİ GİBİ GÖRÜNENLER KİM?

Televizyonda bazen balkonda veya arka sıralarda görülen bazı kişiler aslında:

• film okulu öğrencileri

• sinema çalışanları

• akademinin davet ettiği genç sinemacılar.

Bunlar da davetiye ile girer.

KIRMIZI HALIDA GÖRDÜKLERİMİZ KİM? ERKEN GELİP YER TUTANLAR MI?

Kırmızı halının çevresinde görülen kalabalığın bir kısmı fan programları veya tur şirketleri aracılığıyla seçilen kişiler olabilir.

Ama onlar törene girmez; sadece kırmızı halıyı izler.

PARASI OLANLAR NE YAPABİLER?

Bazen hayır kurumları için açık artırmada VIP Oscar paketi satılabilir.

Bu paketlerde:

• Kırmızı halı etkinliği

• Oscar sonrası partiler giriş imkanı verilir.

Ama tören salonuna giriş çoğu zaman garanti değildir.

TÜRK KARACA’NIN SPONSOR OLDUĞU AFTER PARTY’YE KİMLER GİREBİLİYOR?

Oscar’dan sonra Hollywood’un en ünlü daveti “Governors Ball” adlı resmi Oscar after-party’sidir. Karaca 3 yıldır bu partinin resmi masa takımı sponsoru. Bu yıl ayrıca çatal bıçak sponsorluğunu da aldı.

Bu parti, ödül töreninden hemen sonra hemen yanıbaşındaki otelin balo salonunda yapılıyor.

Bu parti de tamamen davetiyeli ve yaklaşık 1500–1700 kişi katılıyor.

BUGÜNE KADAR TÖRENE DAVET EDİLEN TÜRK VAR MI?

Tam olarak bilemiyorum.

Bildiğim tek kişi Nuri Bilge Ceylan..

"Kış Uykusu” filmi yabancı dilde en iyi film ödülüne aday olmuştu.

O nedenle davet edildi.

Onun dışında aday olmuş başka filmlerde çalışmış ve davet edilmiş Türkler var mı aradım ama bulamadım.

Belki Ahmet Ertegün davet edilmiş olabilir.

Evet, size Los Angeles’in son dedikodularını anlattım.

Ödül töreni bu gece. İsteyenler bu gece yarısından sonra Disney Plus üzerinden izleyebilir.

Beklerken İran’ın harika kızını dinlemeyi de unutmayın.