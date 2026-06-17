Bu iş suistimale çok açık, arsanın imar durumunu da kapsayan künyesi olmalı

ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, şirketinin kuruluşunun 4’üncü yılına girdiği bugünlerde çok kısa geçmişine dönüp baktı:

- Şirketimiz 3 yılda çok hızlı büyüdü. 2025 yılında çok güçlü bir büyüme yaşadık. Yüzde 107’yi bulan bir büyüme oldu. 3 yılda çok hızlı büyüyünce 2026 için enflasyon kadar büyüme öngördük. Yine de ilk 5 ayda yüzde 42.1’lik büyüme yaşadık.

Arsa satışlarında “aşamalı konut modeli”nin de etkili olduğunu irdeledi:

- Eskiden örneğin bir grup eczacı, hukukçu, gazeteci toplanır, kooperatif kurup arsasını alır, sonra da arsanın bir bölümünü müteahhide bırakarak kat karşılığı konut yapardı. Bugün biz bunun benzeri bir modeli uyguluyoruz.

Kooperatif modelini daha regüle şekilde yürütmeye çalıştıklarını düşündü:

- Arsa satışı yapılırken bölgenin kat karşılığı oranları dikkate alınıyor. Kimi yerde müteahhide yüzde 60 pay kalırken bazı projelerde bu oranlar değişebiliyor. Bu işten müteahhidin de para kazanması gerekiyor ki konutları zamanında bitirip hak sahiplerine teslim edebilsin.

Arsadan konuta geçerken şu noktaya dikkat edildiği üzerinde durdu:

- Çok eski bir modeli daha regüle şekilde devrede tutmaya çalışıyoruz. Bu model sayesinde oldukça uygun maliyetlerle ev sahibi olabilmek sağlanabiliyor. Denetim ArsaVev kontrolünde gerçekleşiyor.

ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk’le bir grup meslektaşımla birlikte buluştuk, arsa satışlarını, arsadan konuta “kat karşılığı” modeliyle dönüşü konuştuk.

Öztürk, geçen yıl ArsaVev’in 3 bin 531 arsa satışı gerçekleştirdiğini bildirdi:

- Bu yılın ilk 5 ayında da 3 milyar liralık satış gerçekleşti. Bu para 1200 adetlik satışa denk geldi. Konuta dönüşebilecek lokasyonlar oldukça arsa satışları daha da hareketleniyor.

Bu yıl kooperatif benzeri modelle başlattıkları bazı projelerde teslimlerin başlayacağını kaydetti:

- Kuşadası’nda 808 konut, Foça’da 382 villa teslim aşamasına geldi. Bu projelerde müşteriler arsa alarak girdi. Arsanın kalan kısmı müteahhide kat karşılığı verildi. Projeye arsadan girenler yakında evlerine kavuşacak.

Projelerin hayata geçtiği adresleri sıraladı:

- Kuşadası, Ören, Foça, Dikili, Yalova, İzmir merkez, Uzundere, Balıkesir, Avşa. Modelimizde konuta erişim konusunda güven oluştu. Model benimsendi. Nitekim yüksek faiz döneminin uzaması üzerine başka firmalar da benzeri modelle konut üretimine girdi.

Bülent Öztürk, hem arsa satışında hem de kooperatif benzeri modelle konut satışında regülasyon eksikliği olduğunu savundu:

- Öncelikle tüketicinin hakkını koruyacak regülasyonun bir an önce devreye girmesinde fayda var. Bir kere kat karşılığı modelinde oranların nasıl belirleneceğinin regülasyonla ortaya konulması gerekiyor. Bugün oran fiyatlamaya göre belirleniyor.

Kat karşılığı oranlarını SPK’dan belgeli ekspertizlerin belirlemesini önerdi:

- 3 farklı SPK belgeli ekspertiz uzmanı oranları belirlese, 3’ünün ortalaması alınsa daha güvenilir bir model oturur. Ayrıca inşaatı yapan müteahhitlerin de lisanslı olmasına özen gösterilmesi gerekiyor.

Arsa satışı yapanlar için de lisans zorunluluğu bulunmadığının altını çizdi:

- Aslında teknik altyapısı olmayanların arsa satışı işinde de faaliyet göstermemesi lazım.

Pandemi döneminde Türkiye’de arsa satışlarının hızlandığına işaret etti:

- Pandemiden buyana satılan arsa sayısı 5 milyonu geçti. Pandemi, deprem, faizlerin yüksekliği, konut fiyatlarının beyaz yaka için de erişilemez noktada olması nedeniyle arsa alternatif yatırım alanı olarak öne çıktı.

Arsaya yönelen talebin bu alanın suistimale açıklığını da ortaya koyduğuna dikkat çekti:

- ArsaVev olarak 4’üncü faaliyet yılımızdayız. Arsa satışı tarafının da mutlaka regüle edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Regülasyon devreye girmeli, sektör denetlenebilir olmalı.

Şirketlerin klasik denetimlerden geçtiğine vurgu yaptı:

- Ancak, teknik denetim söz konusu değil. Yani, satışa sunulan arsa şirketin kendi stokunda mı, başkasının malı mı, bunun müşteri tarafından bilinmesi lazım. Şu anda sektör regülasyona tabi olmadan faaliyet gösteriyor.

Bu noktada şu öneriyi ortaya koydu:

- Türkiye’de her arsanın dijital bir künyesi olmalı. Bir arsanın kaç metrekare olduğu görülebiliyor ama imar durumunu alıcı göremiyor. Müşteri o arsanın olduğu bölgede altyapı var mı yok mu, yoksa ne zaman ulaşacak bilmiyor.

Akıllardaki soru işaretlerini biraz daha açtı:

- Müşteri arsayı alacağı bölgenin planlarını da görebilmeli. Örneğin, kaldırım ya da yol nedeniyle arsasının bölünme riski taşıyıp taşımadığını bilmeli. Yani, vatandaş alacağı arsayla ilgili her ayrıntıyı şeffaf görebilmeli. Böyle bir sistem kurulmalı.

Bülent Öztürk’ü dinlerken dijitalleşmenin gündeme gelmesiyle birlikte İstanbul’daki ve Anadolu’daki bazı belediyelerin kentlerin arsa, gayrimenkul stoklarıyla ilgili verileri vatandaşın da görebilmesine dönük çalışmalar yaptıklarını anımsadım.

Yine de suistimal yollarının tıkanması için Öztürk’ün “Her arsanın bir dijital künyesi olsun” önerisini dikkate alıp, regülasyona yoğunlaşmakta yarar görünüyor…

‘Artık ev almam çok zor’ diyenlerin oranı her geçen gün artıyor

ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, bireylerin imar durumu, tarım arazisi gibi kavramları teknik olarak bilmesinin beklenmemesi gerektiğini belirtti:

- Kamu, bu konuda arsa sahibi olmayı düşünenlerin yatırım güvenliğini sağlayacak adımları atması gerekiyor.

Pandemi öncesine, 2019 yılına döndü:

- Özellikle büyük arsa alımlarını daha çok şirketler yapardı. Onlar da konuya profesyonelce yaklaşabiliyordu. 2020 yılından itibaren başta beyaz yakalılar olmak üzere bireyler arsa alımına daha fazla yöneldi. O nedenle “dijital arsa künyesi” şimdi daha büyük ihtiyaç.

Öztürk, piyasanın nabzını tutabilmek için sıklıkla araştırma yaptırdıklarını bildirdi:

- O araştırmalardan konut imarlı arsa alımına yönelenlerin, “Ev almaya mali gücüm yetmiyor” diyerek durumlarını ortaya koyduklarını görüyoruz. Bu bireyler en azından, “Arsa değerlenince satar, konut için peşinat yaparım” diye düşünüyor.

Ardından ekledi:

- Arsa almaya çalışanların bir bölümü de, “Belki yavaş yavaş kendim evimi yaparım” diye de düşünüyor. Araştırmalarda gün geçtikçe arsaya yönelenlerin oranının arttığını görüyoruz.

ArsaVev’in aynı zamanda bir data şirketi olduğunu aktardı:

- Yıllık 400 bin müşteriyle çoklu çağrılarla 1 milyon 200 bin bağlantı kuruyoruz. Bu da bize önemli bir veri gücü sağlıyor. Araştırmalarda, nabız tutmada bu gücümüzü kullanıyoruz.

Müşterilerin yüzde 62’sini kadınlar oluşuyor

ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, müşteri kitlelerinin yüzde 62’sinin kadınlardan oluştuğunu belirtti:

- Kadınlar, arsaya yatırımı biraz daha tasarruf gibi görüyor. Arsa alımlarında kadınların çok etkili olduğunu gözlüyoruz.

Kadın müşteri yoğunluğunun ArsaVev’i sponsorlukta kadın takımlarına yönlendirdiğini bildirdi. 3 takımın göğüs ve isim sponsoru olduklarını kaydedip sıraladı:

ArsaVev Hatay Kadın Voleybol Kulübü

ArsaVev İzmir Ege Gücü Ampute Spor Kulübü

Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Kulübü

Hatay Kadın Voleybol Kulübü’nün 8 oyuncusunun 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybettiğini anımsattı:

- Takım uzun süre konteynerlerde yaşadı. Takım şampiyonluğa oynadı ama son anda kaybetti. Takımın şampiyonluğa oynaması da çok değerliydi.

Doğuştan yetenekli değilim, bilardoda çalışarak kazandım

BİR süre önce Işık Plastik’in sahibi Çeker Ailesi tarafından devralınan US Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel markalarının Türkiye ve farklı ülkelerdeki haklarını elinde bulunduran Aydınlı Grubu, “Geleceği Birlikte Nasıl Şekillendireceğiz?” başlığıyla tedarikçileriyle buluştu.

Aydınlı Grubu CEO’su Abdullah Çeker’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Türkiye’nin dünyada öne çıkan bilardo oyuncusu Semih Saygıner, “Rağmen Başarılı Olmak” başlıklı bir konuşma yaptı. Semih Saygıner, bilardo kariyerinin öyküsünü anlattığı konuşmasında şu mesajları verdi: