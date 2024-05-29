Bu RES uygun mu?

Naci İRİS

Enerji ile ilgilenen çevremdeki birçok kişi, yakın çevremizdeki rüzgâr santrallerini merak ediyor. Aslında birçok şehirde olduğu gibi Esentepe ismiyle anılan veya Adapazarı-Bilecik yolunda olduğu gibi Geyve Boğazı’na benzer isimlerle anılan mevkiler var. Bu mevkiler isimleriyle rüzgâr enerjisi üretimi yapmaya yatırımcı davet etmiyor mu?

“Akıllı düşünürken deli dağları geçermiş” derler. Öyle mi, böyle mi derken birileri yürüyor, fikrettiğimiz hususlarda bir bakmışız ki yatırım onayı almış, yatırıma başlamış. Bize de kafamızı duvarlara vurmak kalıyor.

Biliyorsunuz, RES’ler hatta GES’ler yatırım içeriği olarak HES’ler kadar risk taşımıyor. İnşaat veya enerji sektörünün tecrübeli bir parçası olmasanız bile bu santrallerle işe girişebiliyor, sektöre girebiliyorsunuz.

Sakarya ve Bolu sınırları içinde yer alan Adapazarı RESProjesi’ne Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) onay vermiş, 49 yıllığına üretim lisansı alan proje işletmeye alınmıştı.

Proje kapsamında Bolu ili (Göynük İlçesi) ile Sakarya ili (Akyazı ve Taraklı) ilçeleri sınırları içerisinde Uygun Enerji Yatırım Üretim AŞ. tarafından Adapazarı Rüzgâr Enerji Santralı 16 adet 5 MW türbin olmak üzere 80 MW kapasiteli RES yapılmıştı.

Kurulan türbinler ve şalt merkezi genellikle orman alanları ve orman içi açıklık içerisinde yer almakta ve santral alanının ruhsat alanı ortalama 1100-1400 metre yüksekliktedir. Proje alanı Karagöl Yaylası’nın yakınında yer almakta ve proje sahası içinde tarım arazisi bulunmamaktadır. Proje ruhsat alanı, kuş uçuşu 12 kilometrelik bir hat üzerinde yer almaktadır. Bu türbinler arasında en yakın mesafeli olan yaklaşık 350 metredir, diğer türbinler birbirinden daha uzak mesafede kurulmuştur.

Adapazarı RES projesinin içinde yer aldığı bölgede ilimize ait 3 RES daha bulunmaktadır. Bunlar Pamukova RES ve Geyve RES projeleridir. Sahanın Sakarya iline sınır oluşturan kısmında ise Zonguldak RES bulunmaktadır. Bu RES’ler yaklaşık 30 kilometrelik bir hat üzerine yayılmıştır. Çevredeki bu yoğun türbin yapısından dolayı Adapazarı RES projenin ilk halinde 34 olan türbin sayısını 16’ya indirilmiştir.

Mevcut 80 MW’lik kurulu gücü ile yıllık 280 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip tesis, Ekim 2021’de bütün türbinlerin kurulumuyla tam kapasite üretime başlamıştır.

Uygun Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ, Adapazarı Rüzgâr Enerji Santrali’nin (RES) kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. Şirketin hazırladığı kapasite artırım projesine göre, halen 16 türbinden oluşan 80 MW’lik santrale 33 yeni türbin daha ilave etmek suretiyle santral 49 türbinden oluşan toplam 281,3MW’lik bir tesise dönüşecek. Kapasite artışı projesi için minimum 500 milyon liralık yatırım yapılacağı hesaplanıyor. Adapazarı RES kapasite artırım projesine dair ÇED Raporu onaya sunuldu, rapor inceleme ve değerlendirme sürecinde, geçtiğimiz ay da komisyona sunuldu.

Antalya merkezli şirketin Adapazarı RES’in dışında Bozüyük, Çandır, Kandıra, Kirazlı Rüzgâr Santrallerinin de bulunduğunu 559,6 MW’lık bir enerji portföyüne sahip bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var. Asli işi olmasa bile ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamada katkı sağlayan firmayı tebrik etmeden geçemeyeceğim. Benzer atılımları ve yatırımları yapacak firmaları da şimdiden tebrik ediyorum.

Şirket RT Enerji adıyla takip edilebilirsiniz. Bu vesile ile muhtelif illerde farklı çalışma pozisyonlarıyla eleman arayışını sürdürdüğünü de paylaşmış olayım.

Sağlıcakla kalın, enerjiniz bol olsun.