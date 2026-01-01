Bu yıl hayatta kalmaya bakın

2025 çok zor bir yıldı. En kötüsü geride kaldı diyor hükümet; doğrudur. Daha kötüsü geliyor; 2026. Ancak çürüklerin elendiği, sağlamların daha da güçlendiği bir “ayıklanma yılı” olmasını bekliyorum

Türkiye, üretimden gelen gücü, yetişmiş insan kaynağı, sanayisi, coğrafyası, 7 iklim, 4 mevsim, faunası, florasıyla küresel arenada hayati önemi haiz bir ülke… Öyle ki Türkiye batarsa, okyanus taşar… Her ne kadar bu gücünü sergilemekten uzak olsa da parlak “geleceğe dönüş” mümkün.

Geçmişte büyük olan, gelecekte de büyük olabilir. İstikbal göklerde olduğu kadar köklerdedir de… Köklerinde devlet kurma yetisi yüksek bir ulus var. 16 devlet kurabilmişiz. Fakat kurduğunu sürdürmekte sıkıntılarımız olduğu da aşikâr. Misal son yaşadıklarımız, gücümüzü törpüleyen türden…

GERÇEĞE DÖNÜŞ, GELECEĞE DÖNÜŞ

Bugün yeni yılın ilk günü ve önümüzde bazı “zorunlu tercihlerin yapılacağı” 365 gün var. Artık ne “Cumhuriyetin 100’üncü yılı” avuntumuz ne de ekonomiyi getirdiğimiz noktada ilk 10’a gireceğimiz masalı var. Bir bakıma geleceğe dönüşümüz, bugünün gerçekleri üzerinden olacak ve bu da 2026’dır.

Her ne kadar kulağa yabancı gelse de bu yıl pek çok gerçekle yüzleşeceğimiz, kısmi uyanış yaşayacağımız, din siyasetinin, boş söylemlerin, her şeyi kutsala bağlamanın, hayatın gerçeğine ters düştüğünü kavrayacağımız bir yıla girdik. Ben, 2026ya “gerçekle yüzleşme yılı” demek istiyorum.

İKİ SORU İKİ CEVAP / 2026’ya dair…

Nelerle yüzleşeceğiz?

2025’te “küçülmeyi yönetin” demiştim. Bu yıl “hayatta kalmayı deneyin” diyorum. Yandaşa, candaşa aktaracak kaynak kalmadı. Seçim popülizmi bu yılsonunda gelmeden, enflasyonu indirsek iyi olacak.

Kazanım ne olacak?

Konfor çürütür. Çürüttü de… Enflasyon değirmenine her birimiz su taşıyorduk. Şimdi enflasyonla mücadeleye mecbur kalacağız. Kriz değil, çürüme olduğunu idrak edecek ve tedbir alabileceğiz.

NOT/ MADEMKİ ÜST GELİR GRUBUNA GİRDİK, BİZİ DE GÖTÜRSEYDİNİZ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürekli olarak “üst gelir grubuna girdik, fert başına gelir 17 bin doları aştı” diyor ya… ENAG’ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, farklı rakam hesaplıyor. Hormonlu kur ve terbiyeli enflasyonla milli gelir 1,3 trilyon $ ama ENAG’a göre 850-857 milyar $.

2026 YILI LÛGATI

Enflasyonla mücadele: “Enflasyonu çöz ama beni bu işe karıştırma” diyen halk ve zaten çözmüyorlar.

Faizleri indirme: Merkez Bankası’nın değil Külliye’nin kararıyla indirilen, piyasanın onaylamadığı…

Döviz Kuru: Yeni yılda enflasyon kıyısında yüzdürülecek, seçime dek tutulacak, zıplatılmayacak.

Büyüme: Şişme desek daha doğru. 2026 sonbaharında, seçim ekonomisine dek hız kesecek.