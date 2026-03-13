Bu yıl Oscar törenini İran dronlarının tehdidi altında izleyeceğim

Dünden beri Los Angeles’teyim ve dört gün boyunca size Los Angeles gözlemleri yazacağım.

Biliyorum, Türkiye ve bütün dünya İran savaşını konuşuyor.

Belki bu sayede sizleri de biraz bu savaş ortamından uzaklaştırabilirim.

Ancak burada da savaştan kaçış yok.

LA’DE ALDIĞIM İLK HABER: DİKKAT, FBI UYARDI — İRAN SALDIRABİLİR

Çünkü THY uçağından inip beni kaldığım yere götürecek arabaya bindiğimde, ulaşım görevlisinin verdiği ilk haber şu oldu:

“FBI biraz önce İran’ın California’ya dronlarla saldırabileceği uyarısı yaptı.”

Doğrusu bana pek mantıklı gelmedi, ama öyle anlaşılıyor ki burada insanları etkilemiş.

Gördüğüm ilk Amerikalılara şunu söyleyeceğim:

“Şimdi anlıyor musunuz biz Türklerin nasıl bir coğrafyada yaşadığını…”

UÇAKTA NİYE HEP DAVID LYNCH’İN O FİLMİNİ DÜŞÜNDÜM

Gelirken uçakta aklımdaki en önemli konu David Lynch’in Mulholland Drive filmiydi.

2001 yapımı kült bir filmdi ve Türkiye’de “Mulholland Çıkmazı” adıyla gösterilmişti.

Naomi Watts’ın oynadığı harika bir filmdi.

Hollywood efsanesinin insanları ne hâllere getirdiğini anlatan olağanüstü bir filmdi.

Borgesvari bir hikâyesi vardı.

Bir kazada hafızasını yitirmiş bir kadınla Hollywood’da ünlü star olma hayali kuran bir kadın arasındaki ilişkiydi konusu.

Gerçekle rüya ve hayallerin birbirine girdiği olağanüstü bir hikâyeydi.

Kafamın bu filme takılmasının nedeni ise şuydu:

Bu Oscar haftasında işte o filme adını veren Mulholland Drive denen bölgede bir evde kalacağım.

BİR HAFTALIĞINA JACK NICHOLSON’UN KOMŞUSUYUM

Bir haftalığına kiralanan muazzam bir evdeyiz.

Aynı o filmdeki gibi Los Angeles’e tepeden bakan bir görüntüsü var.

Kim bilir kaç LA filminde gördüğüm bir manzara var önümde.

Tam karşıda uzaklarda Santa Monica…

Arkamdaki tepelerde o bütün dünyanın bildiği HOLLYWOOD yazısı.

Ama tabii en çok ilgimi çeken tarafı, bu bölgede bir hafta boyunca kimlerle komşuluk yapacağım.

Mesela Jack Nicholson’la…

BURAYA “GİZLİ MAHALLE” DİYORLAR

Burası Los Angeles’ın en ünlü ve en pahalı yerleşim bölgelerinden biri.

Harika bir manzarası var.

Aynı zamanda insanlara mahrem bir duygu da veriyor.

Yoldan geçerken birçok evi hiç görmüyorsunuz.

Sadece kapıları var sanki.

O nedenle buraya “Gizli mahalle” de diyorlar komşular.

Bu özelliği ile de birçok ünlünün yaşadığı bir yer olarak bilinir.

BİR HAFTALIĞINA EN ÜNLÜ KOMŞULARIM KİM

Özellikle Beverly Hills, Bel Air ve Hollywood Hills tarafındaki bölümlerinde ünlülerin evleri var.

Size bir fikir vermesi için civardaki komşularımın bazılarını tanıtalım:

Jack Nicholson

Marlon Brando (hayattayken burada yaşıyordu)

Warren Beatty ve Annette Bening

Tom Cruise

Chris Evans

Madonna

Bruce Willis

Demi Moore

Yakın bölgede Leonardo DiCaprio

Prince (hayattayken burada kiralık bir evde oturmuştu)

Paris Hilton

Jessica Simpson

MAHALLENİN YENİ SAKİNİ OLARAK ESKİ BAZI DEDİKODULARI ANLATAYIM

Şimdi size biraz mahalle dedikodusu yapayım.

Tabii mahallenin yeni sakini olarak dinlediğim bazı hikâyeler yeni değil.

İsterseniz önce semt komşum Jack Nicholson’dan başlayayım.

Artık evinden pek çıkmıyormuş.

Onun mahalle hikâyesi de şöyle:

JACK NICHOLSON MARLON BRANDO’NUN EVİNİ NEDEN SATIN ALDI

Nicholson’ın evi bir zamanlar Marlon Brando’nun evinin hemen yanındaydı.

Tabii kendisi Brando’nun büyük bir hayranıydı.

Brando öldükten sonra Nicholson komşu evi de satın almış.

Kimine göre hayranı olduğu efsane aktörün evini korumak için…

Kimine göre ise evi başka birinin alıp taşınmasını önlemek ve mahremiyetini korumak amacıyla.

Hollywood’da buna “privacy buying” deniyormuş.

KOMŞULARI MADONNA’DAN NEDEN ÇOK ŞİKÂYETÇİYDİ

1990’larda Madonna da Mulholland Drive’da bir malikânede yaşamış.

Onun takıntısı ise güvenlik meselesiymiş.

Evine çok yüksek güvenlik sistemi kurmuş.

Hatta çevredeki komşuların güvenlik kameralarının sayısından şikâyet ettiği de anlatılıyor.

Madonna daha sonra Beverly Hills’e taşınmış.

WILLIAM HOLDEN ÖLDÜ MÜ YOKSA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ

Mahallenin bir de gizemli bir ölüm hikâyesi var.

Bütün Hollywood, 1981 yılında esrarengiz bir ölüm olayı ile sarsıldı.

1950’li yılların en ünlü sinema oyuncularından biri olan William Holden, 12 Kasım 1981’den dört gün sonra evinde ölü bulundu.

Dört gün sonra diyorum çünkü öldüğü ancak dört gün sonra fark edilmiş.

Çok alkol içen biriymiş ve evinde yalnız yaşıyormuş.

Otopsi raporlarına göre evde ayağı kayarak düşmüş ve başını çarparak ölmüş.

Tabii bu olay Hollywood’da çok konuşulmuş ve hâlâ konuşuluyor.

“Yalnız yıldızların trajedisi” Hollywood’un senaryoluk konularından biridir.

Daha sonraki yıllarda hayatını böyle yalnızlıklar içinde tamamlayan çok ünlü görecektik.

MAHALLENİN GİZEMLİ BEYAZ ELBİSELİ HAYALET KADIN HİKÂYESİ

Tabii Hollywood’un efsane semti olup da hayalet hikâyesi olmaz mı?

Bizim mahallenin de var.

Burada bilinen adı şu:

Mulholland Drive’ın “hayalet” efsanesi.

Mahallenin en bilinen hikâyesi de şu:

Bir gece bir adam Mulholland Yolu’nda giderken kenarda beyaz elbise giymiş bir kadın görür.

Kadın eliyle otostop yapmak istediğini işaret etmektedir.

Adam kadını alır ve arka koltuğa oturtur.

Ancak bir süre sonra arkaya baktığında kadını göremez.

Kadın bir hayalet gibi yok olmuştur.

Bu hikâye yıllardır mahallede anlatılıyor.

Belki David Lynch’in kült filmi de bundan esinlenmiştir.

Bu hikâye Hollywood’un karanlık yüzünü anlatan filmlere ilham verdi.

MAHALLENİN EN PAHALI EVLERİ KİMİN

Mulholland Drive boyunca yaklaşık 200’e yakın ünlünün evi olduğu tahmin ediliyor.

Bundan sonraki bilgiler dedikodu değil, ChatGPT yalancılığım olacak.

Ama çoğu ev ağaçların ve yüksek duvarların arkasında olduğu için dışarıdan görmek neredeyse imkânsız.

Bölgenin en pahalı evinin adresini öğrendim ama orada kim oturuyor henüz öğrenemedim.

Adres şu:

13200 Mulholland Drive.

Fiyatı yaklaşık 85 milyon dolarmış.

10 yatak odası, 9 banyo, 4 dönüme yakın arazi, çift güvenlik kapılı uzun özel yol, mermer, cam ve kristal ağırlıklı modern mimari…

Bu tür mega malikâneler genellikle A-list aktörler veya teknoloji milyarderleri tarafından satın alınıyormuş.

Jack Nicholson evi 1969’da satın almış. Bugün değeri 10–15 milyon dolar civarında.

MAHALLENİN EMLAK ZENGİNİ GALİBA TOM CRUISE

Tom Cruise’un Mulholland mülkü de çok konuşuluyor burada.

Cruise’un bu bölgede birden fazla mülkü olduğu söyleniyor.

Yani mahallenin emlak zengini o.

Mulholland Drive’da evler genellikle şu kategorilere ayrılıyormuş:

Küçük villalar: 3–10 milyon dolar

Büyük ünlü malikâneleri: 10–30 milyon dolar

Mega modern villalar: 50–85 milyon dolar

Geçici bir Mulholland sakini olarak ilk günkü dedikodularım bunlar.

Los Angeles ve Oscar dedikoduları yarın da devam edecek.

Oscar muhabiriniz Ertuğrul Özkök’ün gözlemleri dört gün sürecek.

Savaştan kaçmak istiyorsanız bizimle kalın…