Bugün yaşasalardı Maduro için Türkeş ne derdi, Ecevit ne derdi?

Tuhaf bir soru değil mi…

Bülent Ecevit de, Alparslan Türkeş de artık yaşamıyor.

Dolayısıyla “yaşasaydı” deyip bu soruya cevap aramak da tuhaf.

Böyle diyebilirsiniz ama acele etmeyin.

Sizi 44 yıl önce bir cezaevine götüreceğim.

Yok yok, Silivri değil, Ankara Mamak Cezaevi’ne…

Hem de günü gününe…

27 Nisan 1982…

12 Eylül askeri darbe döneminde Mamak Cezaevi’nin havalandırma alanındayız.

Gerisini ünlü bir gazetecinin kitabından okuyacağız…

27 NİSAN 1982 MAMAK ASKERİ CEZAEVİ HAVALANDIRMA ALANI

“Havalandırmaya üç kişi rağbet etmiş. Diğerleri çamura batmamak için içeride kalmayı yeğlemişler.

(İki siyasi parti genel başkanı ve sonradan gazeteci olacak bir solcu)

(Bülent) Ecevit, (Alparslan) Türkeş ve (Oral) Çalışlar, yeşil otların üzerinde çamurlardan seke seke yürüyorlar, günün siyasi gelişmelerini konuşuyorlar.

Türkeş, Ecevit’e o günlerde yoğunluk kazanan Falkland bunalımını sorar.”

ECEVİT: BİLEMİYORUM BİR TARAFTA SÖMÜRGECİLER ÖTEKİ TARAFTA FAŞİSTLER

“Biz arkadaşlarla ikiye bölündük, bir kısmı İngiltere’yi destekliyor, bir kısmı Arjantin’i.

Mesela ben ve Sadi Bey (Somuncuoğlu) İngiltere’den yanayız.

Siz ne düşünüyorsunuz?”

Ecevit:

“Bilemiyorum ki, bir yanda İngiliz sömürgeci imparatorluğu, öte yanda cuntacı Arjantin faşistleri… İnsan tercih yapamıyor.”

TÜRKEŞ: ARJANTİN YENİLSİN BÖYLECE FAŞİZM YIKILIR

“Türkeş:

‘Arjantin yenilsin efendim, böylece başındaki diktatör de gider, belki bu sayede faşizm de yıkılabilir…’

Ecevit ve Çalışlar, anlamlı anlamlı Türkeş’in yüzüne baktılar.

MHP Genel Başkanı başı öne eğik, demokrasi üzerine konuşmasını sürdürdü.”

BU TUHAF SORUYU İŞTE O YÜZDEN SORDUM

Bu bilgileri Oral Çalışlar’ın, 12 Eylül darbesinden sonra Mamak hatıralarını yazdığı Liderler Hapishanesi kitabından aktarıyorum.

O nedenle sordum o tuhaf soruyu…

Alparslan Türkeş bugün yaşasaydı, acaba Maduro’nun alınıp götürülmesiyle ilgili ne derdi?

Benim Venezuela konusundaki durumum, Ecevit’in o günkü duygularına yakın.

TEKRAR EDEYİM MADURO OLAYI BENİM İÇİN ŞUDUR

Dün görüşümü şöyle özetlemiştim:

Maduro olayı benim için şudur:

Kendisi, sonucunu birçok ülkenin tanımadığı bir seçim darbesiyle hüküm süren bir diktatör.

Bir başka ülkenin diktatörlük meraklısı “çılgın lideri” tarafından dış darbe ile indirildi.

Böyle bir durumda ne Maduro için ağlarım ne de öteki liderin yaptığını onaylarım.

İki darbeden birinin yanında olmak zorunda değilim.

BU MANTIKLA ESAD’IN ARKASINDAN DA GÖZYAŞI MI DÖKECEĞİZ

Dün gördüm ki bu konuda görüşlerini yazanların çoğu benimle aynı fikirde değil.

Bunlar arasında yakın çevremden birçok arkadaşım da var.

Oysa onlara bir sorum var.

Alparslan Türkeş artık hayatta değil.

Onun yerine ben sorayım:

Biz Türkler bu mantıkla Esad’ın arkasından da gözyaşı mı dökmeliyiz?

Biliyorum, “ne alakası var” diyeceksiniz…

Esad’ı “evinden alıp götüren olmadı, kendi halkı devirdi” diyeceksiniz…

YANİ ESAD’I 30 KAMYON DOLUSU HTŞ Mİ DEVİRDİ

Allah aşkına, içinizde buna inanan var mı?

Yani Esad’ı, 30 Toyota kamyonla 12 saatte Şam’a giren HTŞ militanları mı devirdi?

Buna inanmamızı mı istiyorsunuz?

O Toyota kamyonları kimin verdiği,

üzerindeki silahların nereden gönderildiği,

Şam’a giderken üzerlerindeki İngiliz üniformalarının nereden geldiği,

Şam’a giderken Amerikan uçaklarının “dışarı çıkmasınlar” diye IŞİD mevzilerini vurduğu,

İran’dan kalkan uçakların İsrail uçakları tarafından geri çevrildiği…

O ÖSO ki maaşlarını kimin ödediğini, üniforma ve silahlarını kimin verdiğini…

Bunları bilmeyen var mı?

Bal gibi dış müdahaleyle devrildi Esad.

TRUMP “WE WILL RUN VENEZUELA” DEYİNCE AYAĞA KALKANLARA BİR SORU: WHO RUNS SYRIA

Şimdi Trump “We will run Venezuela” dediği zaman ayağa kalkanlar,

kendi kendilerine “Who runs Syria” sorusunu soruyor mu?

Sorarlarsa kızdıkları Trump, onun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan’la veya onun hakkında her konuştuğunda veriyor.

Ayrıca iktidar yanlısı medyanın “konuşan kafa” programlarının geçmişini biraz karıştırın.

Kimlerin o günlerde “Esad’ı Türkiye devirdi” diye övündüklerini,

kimlerin “Suriye artık Türkiye’nin vilayeti” dediklerini göreceksiniz.

Daha önceki gün Şam’da SDG ile Şara Yönetimi arasındaki görüşmelerde masanın bir ucunda ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi oturmuyor muydu?

İRAN CUMHURBAŞKANININ SÖZLERİ BÜTÜN BEŞTEN KÜÇÜKLER İÇİN GEÇERLİ

Şimdiden ilan edeyim:

Yarın İran’daki o faşist molla rejimi çökerse onlar için de gözyaşı dökmem.

Beni eleştirenlere de İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın geçtiğimiz hafta ülkedeki gösterilerle ilgili söylediği sözleri hatırlatırım:

“Halk memnuniyetsizse bunun sorumluluğu bizimdir. ABD’yi ya da başkalarını suçlamayın.”

Seçilmiş Cumhurbaşkanı böyle diyor.

Ya onun tepesindeki mollalar?

“Dış güçler… ABD… Siyonistler…”

DÜNYANIN BEŞTEN BÜYÜK OLDUĞUNU İSPAT ETMEK İSTİYORSAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık söylediği bir söz var:

“Dünya beşten büyüktür…”

Bence bu eleştirisinde haklı da…

İyi de mesafe alınabildi mi?

Ne yazık ki Maduro olayı bize şunu ispatladı:

“Dünya üçten küçüktür…”

ABD, Çin, Rusya…

Biri Venezuela’yı, öteki Tayvan’ı, üçüncüsü Ukrayna’yı yutmaya uğraşıyor.

Eğer “hayır, dünya üçten de beşten de büyüktür”ü ispat etmek istiyorsak yapılacak iş basit:

İran Cumhurbaşkanı’nın sözünü bütün ülkelerin kendilerine uyarlaması.

Özellikle de İslam ülkelerinin…

ARKASINDA SADECE REJİMİN CHAVİSTACI NARKO MİLİSLERİ VAR

Şu trajediye bakın ki Maduro rejiminin iki numarası, daha ilk günden onun koltuğuna oturdu ve ABD’ye sempati mesajları göndermeye başladı.

Bu kadar büyük bir aşağılanmaya rağmen kendi halkı arkasında durmuyor.

Arkasında duranlar ise İran’daki Devrim ve Ahlak Muhafızları gibi, cüzdanlarından rejime bağlı Chavistacı narko milisler.

Çok trajik değil mi?

O yüzden soruyorum:

Kendi halkının arkasından gözyaşı dökmediği bir diktatör için ben niye gözyaşı dökeyim?

O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün de sürdürdüğü sakin tavır doğrudur.

Bu tavır, Türkiye’nin Venezuela’ya daha yapıcı bir yardımda bulunmasını da sağlar.

BU DÜNYAYI KİMLER ÜÇTEN KÜÇÜK HALE DÜŞÜRDÜ

Onu yapmak yerine şunu soracağım:

Bu dünyayı kimler “üçten küçük” hale getirdi?

150 yıldır demode bir emperyalizm ve kolonyalizm bahanesiyle kendimizi uyuttuk.

75 yıl önce bağımsızlığını almış ülkelerin yolsuzluk batağına batmış liderleri, ülkelerinin zavallı durumunu ya “üst akıl” ya da “emperyalizm-kolonyalizm” masallarıyla örtmeye çalıştı.

Hiçbir üçüncü dünya lideri “Biz nerede yanlış yaptık?” diye sormadı.

Bu dünyanın üçten küçük ülkeleri, samimiyse ve bir Amerikan, Rus, Çin emperyalizmi istemiyorsa…

ANCAK SAĞLAM BİR İÇ CEPHE İLE “DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR” TALEBİ SAVUNULABİLİR

Her biri önce kendi ülkesine dönüp “Biz ne yanlışlar yapıyoruz?” sorusunu sormalı.

Bugün bu dünya düzenini eleştiren ülkelerin çoğunda demokrasi, adalet, insan hakları yok.

Eğer dünyayı beşten büyük hale getirmek istiyorlarsa, önce kutuplaşmaları ortadan kaldırarak kendi halklarını arkalarına alacak adil bir iç barışı sağlamalılar.

Sağlam bir iç cepheyle dile getirmeli “Dünya beşten büyüktür” talebini.

O zaman ne böyle Maduro’lar olur…

Ne de böyle bir şeye cüret edebilecek Trump’lar…

Ne de o Maduro’lara ağlama zavallılığı…

MADURO AİLESİNDEN NE BİR BOLİVAR NE EVİTA NE DE “DON’T CRY FOR ME VENEZUELA” AĞITI ÇIKAR

Son olarak:

Biz dâhil bütün ülkeler bu soruyu sormadıkça kimse benden

“Don’t Cry for Me Venezuela” ağıtı beklemesin.

Çünkü ne Bay Maduro’dan bir Devrimci Bolivar efsanesi çıkar

ne Madam Maduro’dan bir Evita…

Çıksa çıksa Narcos dizisinden bir Venezuelalı Escobar bölümü çıkar.

(*) Oral Çalışlar, Liderler Hapishanesi: 12 Eylül Günlükleri, Everest Yayınları, 2013, s. 48