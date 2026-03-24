Burada dokunmak değil, dokunmamak yasak

PR Basın’ın kurucusu Kerim Sallancı, Ramazan’ın son haftasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay adına davet etti:

- İbrahim Bey iftara bekliyor. İftarda TEKNOSAB’da kurulacak Lojistik Teknopark’la ilgili açıklama yapacak. Ayrıca sohbet edeceğiz.

Şeref Oğuz ve Abdurrahman Yıldırım’ın da aralarında yer aldığı küçük bir grup meslektaşımla Bursa’ya giderken arşiv taraması yaptım. Kasım 2016’daki şu yazımı okudum:

Teknoloji OSB’yle 25 milyar dolarlık yatırım çekecek…

İbrahim Burkay, 10 yıl önceki Bursa ziyaretimizde TEKNOSAB ile ilgili plan ve hedeflerini anlatmıştı:

- Türkiye’nin ilk “Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi”ni kuruyoruz. TEKNOSAB, 25 milyar dolarlık yatırım çekecek. Buradan 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleşecek. Bursa’nın kilo başına ihracat geliri 4 dolardan, 8 dolara çıkacak. Kişi başına gelir de 35 bin doları bulacak.

10 milyon metrekarelik alana kurulacak TEKNOSAB için 200 milyon liralık kamulaştırma yaptıklarını bildirmişti:

- Bu bedeli BTSO karşıladı. Yeni OSB Kanunu çıktıktan sonra 600 milyon liralık altyapı harcaması yapacağız. TEKNOSAB’ın içinde “BTSO Teknoloji Üniversitesi” kuracağız. 2017 sonuna doğru fabrika binalarının yükselmeye başlamasını hedefliyoruz.

Burkay, “Bursa Gökmen Projesi”ne de değinmişti:

- Yerli uydu yapmaya soyunuyoruz ama uzaya gidecek astronot yetiştirmeyi düşünmüyoruz. Biz,“Bursa Gökmen”de Türkiye’nin astronotlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz.

“Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi” için TÜBİTAK’tan 60 milyon liralık destek alabileceklerini bildirmişti:

- 30 milyon lira da BTSO kaynaklarından harcayıp 13 bin metrekarelik kapalı alanda “Gökmen”i hayata geçireceğiz.

İbrahim Burkay’la Ramazan’ın son haftasındaki iftar öncesi “GUHEM”i gezdik. Merkezi şöyle tanımladı:

- Burası uzay ve havacılık merkezi olarak Türkiye’de tek, dünyada da ilk 5’te yer alıyor. GUHEM, uzay ve havacılık alanında bir “farkındalık merkezi” gibi. Amacımız yeni kuşakların kafasında uzay ve havacılığı canlandırmak.

GUHEM’de 154 düzenek olduğunu vurguladı:

- Hani çocuklara genelde, “dokunma bozarsın” uyarısı yapılır ya, burada “dokunmak” değil, “dokunmamak” yasak.

GUHEM’i planlarken dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’la konuştuklarını anımsadı:

- Fikri Bey, GUHEM projemize sıcak baktı. TÜBİTAK’ın da desteklemesi gerektiğini söyledi. Burası Haziran 2021’de ilk ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Kısa sürede “Dünya Kaşifler Birliği”nin de dikkatini çekti.

Önce Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) belirlediği, ardından hükümetin de benimsediği 2023 yılına dönük 500 milyar dolarlık ihracat hedefine uzandı:

- Hedefimiz Türkiye’nin dünya ticaretindeki payının yüzde 1.5’e ulaşmasıydı. Bursa’nın ihracatını bu hedeflere uygun seviyeye çıkarma konusunda araştırma yaptık. Karşımıza uzay, havacılık, savunma çıktı.

TEKNOSAB ve GUHEM’in söz konusu stratejiyle geliştirildiğini kaydetti:

- Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) da aynı strateji çerçevesinde kurduğumuz Türkiye’nin en büyük merkezi oldu. BUTEKOM çatısı altında “mükemmeliyet merkezleri”miz de yer alıyor.

GUHEM’in girişinde astronot fotoğraflarının yer aldığı bölüme işaret etti:

- Dünya Kaşifler Derneği’nde 34 ülkeden 400 astronot üye. GUHEM, dünyadaki astronotların dikkatini çekti, gelip ziyaret ettiler. Sonra da “Dünya Astronotlar Zirvesi”ni Bursa’da yaptılar. Aralarında 90 yaşını aşmış astronotlar var.

GUHEM’in mimari tasarımına dikkat çekti:

- GUHEM’in tasarımı ünlü mimarımız Hasan Sözüneri’ye ait. Zeplin şeklindedir. Uzay ve havacılık için en uygun tasarım buydu. Devlet okulları, öğrencilerini buraya ücretsiz getirebiliyor. Özel okullardan cüzi bir ücret alınıyor.

GUHEM turumuzun sonunda şu mesajı yineledi:

- Biz buraya gelen öğrencilere, gençlere, “Dokun, bozacaksan boz” diyoruz.

İbrahim Burkay başkanlığındaki BTSO, 10 yıl önce TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM ile ilgili belirlediği hedeflere doğru önemli düzeyde yol almış görünüyor…

GSFY’de 136 milyon dolar topluyor, 210 milyon dolara ‘Lojistik Teknopark’ kuruyor

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 18 Ekim 2024’te kurdukları “TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”na değindi:

- Fonumuzun ilk ihracını Bursa iş dünyasına dönük gerçekleştirdik. En düşük 10 bin dolar, en yüksek 4 milyon dolarla girmek mümkündü. Esnaflarımız da büyük şirketler de bu fonda buluştu, 650 yatırımcıya ulaştık. İlk ihraçta 76 milyon dolar yatırım almış olduk.

650 yatırımcının 400’ünün KOBİ ve esnaflardan oluştuğunu kaydetti:

- Ar-Ge Teşvik İstisnası kapsamında yapılan yatırımlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay almak gerekiyor. Projemiz için bu onayı ve hedef yatırım teşvik belgesini de aldık.

“TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun 30 Aralık 2025’te uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu PwC tarafından ilk değerlemeye tabi tutulduğunu vurguladı:

- Fonumuzun değeri 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yükselmişti. TL bazında yüzde 125, dolar bazında ise yüzde 86 değer artışı söz konusuydu. Fonumuz böylece en büyük 10 fon arasında değer artışında ilk sıraya yerleşti.

Ardından ekledi:

- Yatırımcı sayısı açısından da 537 girişim sermayesi yatırım fonu arasında ilk üçte yer alıyoruz.

Burkay, 210 milyon dolarlık yatırımla 262 bin 600 metrekare kiralanabilir alan oluşturulacak “TEKNOSAB Lojistik Teknopark” için kurdukları GSYF’yi Rota Portföy’ün yönettiğini aktarıp sürdürdü:

- Şimdi ikinci arzı başlatıyoruz. Hedefimiz 50-60 milyon dolarlık ek kaynağın toplanması. Biz fonu değerlendirmek için manipülasyona açık olmayan bir alan seçtik. GSYF bünyesinde olunca kira gelirlerinde vergi muafiyetinden de yararlanılabilecek.

Kurdukları GSFY’nin “likit” değil uzun vadeli olduğunun altını çizip, şu benzetmeyi yaptı:

- Dağlar, depreme karşı duran kazık vazifesi görür. Bu fonlar da yatırımın sağlam temeli, kazığı gibidir.

Küresel tedarik zincirinin stratejik noktası olacak

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “TEKNOSAB Lojistik Teknopark”ın temelinin Nisan ayında atılmasını hedeflediklerini bildirdi:

- Ulusal ve uluslararası birçok şirketle görüşmeler yapıyoruz. 2027 yılının ilk yarısında kiralama anlaşmalarını tamamlamayı, son çeyrekte de projenin ilk etabını hizmete açmayı planlıyoruz.

“Lojistik Teknopark”ta 300’ün üzerinde yükleme rampası ile 2 bin TIR kapasiteli park alanının olacağını vurguladı:

- Ayrıca 12 MW’lık güneş enerjisi santralıyla tesisin enerji ihtiyacının önemli bölümü yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

Projenin konumuna işaret etti:

- Gemlik ve Bandırma limanlarına, Bandırma-Bursa-Osmaneli demiryolu hattına, otoyol bağlantılarına ve Yenişehir ile Sabiha Gökçen havalimanlarına yakınlığı sayesinde Türkiye’nin en stratejik lojistik noktalarından biri olacak.

Projenin sanayicinin üretim maliyetlerini düşürmesinde de rol oynayacağını savundu:

- “TEKNOSAB Lojistik Teknopark”, Bursa’yı küresel tedarik zincirinin en stratejik noktası haline getirecek. Bu yatırımın ardından ikinci ve üçüncü lojistik merkez projelerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Burkay, Bursa’nın dış ticaret verilerine dikkat çekti:

- Bursa, 20 milyar dolar ihracat, 16 milyar dolar ithalat, toplam 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile kentlerle değil ülkelerle yarışır konumda bulunuyor.

‘Türkiye’de işler kötü’ diyorlar, hayır senin olduğun yerler kötü

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin potansiyelinin cazibesi üzerinde durdu:

- Bütün dünyada hizmet sektörü öne çıkıyor, hızlı büyüyor. Lojistik, veri merkezleri bunlar arasında yer alıyor.

“Veri merkezi”ni de üretim gibi görmek gerektiğini savunup, şu mesajı verdi:

- Hizmet sektörü de sanayi kadar önemli. “Türkiye’de işler kötü” diyorlar. Hayır, senin olduğun yerler kötü…