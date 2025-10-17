Bütçe cephesinde yeni bir şey yok

Kalkınma ile vuslat yine başka bahara kaldı. Yine hazan mevsimi geldi. Yine vatandaş, geçimin peşinden sürüklenip gidecek. Kamu mu? Keyifler yerinde zira bütçe açığı onların cebine…

Yine açık, yine enflasyon temennisi, yine büyüme vaadi… Neden mi söz ediyorum? Elbette 2026 yılı bütçesinden… 16,2 trilyon gelir, 18,9 trilyon gider, 2,7 trilyon lira bütçe açığı. Büyüme? Yüzde 3,8. Peki ya enflasyon hedefi? Yüzde 16. Bu ne yaman çelişkidir anne? Yüksek büyüme, düşük enflasyon?

Cevdet Yılmaz’ı dinliyoruz; “Ak Parti iktidarından itibaren istikrarlı büyüme var, ihracat kesintisiz artıyor, istihdam artıyor, enflasyon düşüyor, ARGE yatırımlarıyla rekabetçiliğimiz artıyor.” Duyan, Yılmaz’ın başka bir boyuttaki Türkiye’den veya farklı bir gelişmiş ülkeden söz ettiğini zannedebilir.

YOK VASFETTİĞİN ŞEYLER BU ÜLKE İÇİNDE…

Sorun şudur; ekonomik kriz yok, çürüme var. Kriz olsaydı bedelini ödetir, ekonomiyi çökertir, dibe vurur ve çıkardık. Ancak bizdeki çürüme… Vurup çıkabilecek bir dip yok yani… Battıkça batan bir ortamda OVP’n de Bütçen de Merkez’in de insanların kafasını su üzerinde yüzdürme odağındadır.

Gerçekleri konuşamayınca kalıcı çözüm, geliştiremiyorsunuz. Misal Merkez Bankası Başkanı; “talep koşullarının enflasyonun düşme eğilimini bozmasına izin vermeyeceğiz” diyor. Hangi birini düzelteyim. Talep koşulları senden izin almıyor ki? Elindeki faiz silahıyla yapabileceklerin de zaten bu kadar.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Bütçe’ye dair…

Enflasyon düşer mi?

Hayır. Zira onu besleyenler var: 1-bütçe açığı, 2-OVP ile yandaşa kaynak aktarma. 3-Kamuflasyon yani kamu zamları. 4-TÜİK’in enflasyon kamuflasyonu.5- Halkın kafasındaki “daha da artacak” yargısı…

Peki, neden bu bütçe?

Eskiden hükümetin yol haritası ve namusuydu. Meclis’ten geçmeyince hükümet düşerdi. Şimdi ise bir “temennalar manzumesi” halini aldı. Kendileri için kurusıkı, halka sımsıkı para politikası eseri bir şey.

not/Hani yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiştik?

Bu bütçe; vatandaşın hayatta kalmasını sağlasın, yeter. Hükümet yetkililerinin her fırsatta zengin ülkeler arasına girdik söylemini anlamıyorum. Hormonlu kurla kişi başına düşen geliri yüksek gösterebilirsin ama vatandaşın başında, tanesi 15 liradan satıp hayatta kalabileceği simit tepsisi var.

BÜTÇE LÛGATI

Bütçe geliri: Hükümetin 2026’da cebimizden alacağı vergi ve harçların yekünu

Bütçe gideri: Kamu görevlileri yanı sıra yandaşa, zombi şirkete, itibara harcanacak miktar

Bütçe açığı: Derin kuyuya yetmeyen kısa ip. Bu yüzden iki yakası bir araya gelmeyen ülke

Büyüme: Rakamların eriştiği şişkinlik düzeyi. Kısaca bebek değil, gaz. Kalkınmaya dönüşemeyen