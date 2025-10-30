Bütçe mi, o da ne?

İtalya'nın envanterine katacağı yepyeni 24 Eurofighter uçağı için ödeyeceği rakam 8,1 milyar dolar. Türkiye'nin İngiltere'den alacağı, 10'u ikinci el toplam 20 Eurofighter için ödeyeceği rakam ise 10.7 milyar dolar.

Devir, mağlubiyetlerden zaferler üretme devri. Türkiye de bu "modadan" nasibini alıyor elbette.

- Eurofighter meselesi- NATO üyesi Türkiye, NATO'nun "en büyük tehdit" olarak gördüğü, karşısında "alarm durumuna" geçtiği Rusya'dan S-400 füzelerini aldı, karşılığında Türkiye'ye hem teknoloji transferi, hem onbinlerce iş, hem de TSK'ya beşinci nesil savaş uçağı F-35 ortaklığından atıldı. ABD, parasını vermiş olduğumuz iki F-35'i bile teslim etmedi.

Bölgede İsrail ve Yunanistan'ın savaş uçağı filolalarını genişletme adımlarına karşı elindeki eskimiş F-16'larla kalan Türkiye, çareyi "ikinci el savaş uçağı" peşine düşmekte buldu. Katar ve Umman'dan 12'şer ikinci el, İngiltere'den 10 ikinci el, 10 da yeni Eurofighter savaş uçağı alınması büyük müjde olarak duyuruluyor. İlginçtir; İtalya'nın geçen Aralık'ta yaptığı anlaşma ile envanterine katacağı yepyeni 24 Eurofighter uçağı için ödeyeceği rakam 8,1 milyar dolar. Türkiye'nin İngiltere'den alacağı, 10'u ikinci el toplam 20 Eurofighter için ödeyeceği rakam ise 10.7 milyar dolar. İngiltere ile yapılan bu "kazançlı" alışveriş Türk savaş uçağı KAAN'a motor bulma çabasına da çare olsa keşke. Ancak bu konuya da pek değinen yok; Belli ki, kısa vadede öncelik artık KAAN gibi kendi uçağımızı üretmekten, ülkeyi savunabilme yeteneğine gelip dayanmış durumda.

- PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı- Türk kamuoyunda kutlanmakta olan ikinci "zafer", PKK terör örgütünün tek taraflı aldığı Türkiye'den "çekilme" kararı. Ancak soru şu ; PKK terör örgütü kendini feshetmemiş miydi zaten? Üstelik AK Parti'nin bir önceki hükümetindeki İçişleri Bakanı Soylu, Nisan 2023'de yaptığı açıklamada "29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak" dememiş miydi? Sözler tutulamadı mı?

Ya da ikinci bir soru daha var; "Çekilme" nereye olacak. Kendini "dağıtmış" olan terör örgütü, şimdi "nereye" çekiliyor ? Sakın Suriye'nin kuzeyine olmasın? Malum; Türkiye'nin tüm ısrarlarına, hatta Dışişleri Bakanı Fidan'ın yeni sınır ötesi operasyon tehditlerine varan açıklamalarına rağmen, Suriye'nin kuzeyindeki PKK bağlantılı PYD-YPG'nın silahlı unsurlarının Suriye ordusu çatısı altında dağıtılması konusunda yol katedilmiş değil. Aksine, PYD-YPG militanları, Türkiye sınırında konuşlu olmaya devam ederek, bir bütün altında Suriye milli ordusu çatısı altına giriyor gibi.

- "Casus" avı meselesi- Ve son açıklanan "zafer", yüce Türk yargısının İngiltere'ye bağlı çalışan bir casusluk şebekesini "ifşa etmesi" oldu. Yine ilginçtir; İngiltere'ye çalıştığı iddia edilen şebeke, tam da İngiltere Başbakanı'nın Türkiye ziyaretinden saatler önce ifşa edilmesine rağmen, Ankara'da Starmer'e "siz NATO müttefikiniz Türkiye'de casusluk mu yapıyorsunuz?" diye sormadı. Starmer ziyareti sırasında, İngiliz casuslarının başı olan MI6 şefi Richard Moore'un İstanbul Başkonsolosluğu'na Türk gazetecileri çağırıp, Rusya'ya karşı yeni "muhbirlik hattını" Türkiye'de tanıtması da hiç gündem olmadı.

İlginç zamanlardan geçiyoruz...