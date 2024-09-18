Büyük halka arzlar bekleneni vermedi

Borsa İstanbul’da Ocak 2023’ten bu yana 84 şirket halka arz olurken toplam halka arz büyüklüğü 134 milyar TL’yi buldu. Büyüklüğü 3,5 milyar TL’nin üzerindeki halka arzlar ise ağırlıklı olarak kaybettirdi.

Borsada halka arz getirilerdeki zayıflamayla birlikte eski coşkunluk kayboldu. Büyük halka arzlar yatırımcılara yüzde 30’a yakın kaybettirdi. 3,5 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşen 8 büyük halka arzdan sadece ikisi halka arz fiyatının üzerinde kalırken 6 halka arz yüzde 30 kaybettirdi. TAB Gıda ve Avrupakent GMYO ilk işlem fiyatlarına göre pozitif getirili hisseler. Rönesans Gayrimenkul Yat,Lila Kağıt, Koton Mağazacılık, Oba Makarnacılık, Bien Yapı, IC Enterra Yen. Enerji ise kaybettirdi. Halka arzlardaki getiri düşüşü bir ara 5 milyona çıkan katılımcı sayısının 500 binlere inmesine yol açtı.

Ticaret sektöründe seçici hareket

Borsada ticaret sektörü hisselerinde seçici hareketlilik yaşandı. TGS Dış Ticaret yıllık bazda %118,64 yükselirken Bim yüzde 113,19 prim yaptı. Mavi Giyim yüzde 65 yükseldi.

Dolar Endeksi son bir yılın en düşüğünde

FED faiz kararı öncesi zayıflayan doların desteğiyle euro/ dolar paritesi 1,112 doların üzerine çıktı. Piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. 50 baz puanlık indirim söylemi ise dillendirilen bir diğer beklenti. Dolar Endeksi DXY Son bir yılın en düşük seviyelerinde. Zayıflayan dolar en çok emtialara yarayacak. Bakır fiyatları yakından izleniyor.

Yurt içinde bekle-gör etkili

Veri odaklı hareket eden piyasalar bekle gör modunda. BIST 100 Endeksi 10.000 sınırında hareket etmeye devam ediyor. Güçlü dirençlerde satışlar sürüyor. Merkez bankalarının faiz kararı sonrası endekste daha belirgin bir hareket görülebilir.

ZEYNEP’E SOR

TEKNİK ANALİZ Mİ, TEMEL ANALİZ Mİ?

Teknik Analiz; kısa vadeli fırsat, piyasa psikolojisi, zamanlama, geniş uygulama, kolay erişim. Veri tabanlı, subjektiflik, yanlış sinyal.

Temel Analiz; uzun vadeli, gerçek değer, mali güç, güven. Zaman alıcı, kısa vadede yanıltıcı, piyasa duyarlılığı, makroekonomik faktörler.

Şimdiden yıllık gelirin üzerine çıktı. Kalan üç ayda gelirin daha da artması şaşırtmamalı

Kontrolmatik o kadar iş aldığı halde neden yükselmiyor? Hisseyle ilgili değerlendirmeniz nedir? / Sinan Göksu

Sinan, Kontrolmatik yaklaşık dört yıldır borsada işlem görüyor. Bu sürede fiyatı oldukça güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Kısa zaman aralıklarındaki düşüşler, uzun vadede küçük dalgalara dönüşmüş oldu. Şirket, geçtiğimiz yıl kârını düşürmüş olsa da son iki yılda önceki senelere göre oldukça güçlü bir büyüme sergiledi.

Son paylaştığı 2024 altı aylık faaliyet döneminde de gelir ve kârdaki büyümesini korudu. Veriler büyümenin süreceğine dair güçlü sinyaller üretiyor. 2024 yılı içinde açıkladığı yeni iş bağlantıları, yıllık gelirinin %122 seviyesinde bulunuyor. Kalan üç ayda gelirini daha da artırırken bu durum hissenin fiyatını destekleyecektir.

İlk iki yıl güçlü büyüme sergiledi. Bu yılın ilk yarısında ise hem geliri hem de kârı düştü

Anadolu Efes’i zamanında satmadığıma pişmanım. Şimdi ne yapmamı önerirsiniz? Satayım mı? / Batuhan Yıldız

Batuhan, Anadolu Efes Mart 2022’de en düşük 19,60 TL’yi test ettikten sonra istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Çıkış geçtiğimiz temmuzda en yüksek 304,75 TL’ye kadar sürdü. Fiyat, yaklaşık 2,5 yılda 16 kata varan bir artış gerçekleştirdi. Sonrasındaysa piyasadaki genel düşüşün de etkisiyle geriledi. Son iki yılda mali performansı da oldukça güçlü bir performans sergiledi ve hisseyi destekledi. Bununla birlikte 2024’ün ilk yarısında gelirinde %1’lik düşüş yaşanırken dönem sonu kârı %20 geriledi. Yılın ikinci çeyrek diliminde gelirdeki artış ileriye dönük beklentiyi güçlendiriyor. Yılın ikinci yarısında büyümesini koruması önemli.

YATIRIM FONLARI

Neo Portföy’ün kurduğu NHY fonu 2 yılda %349 yükseldi

NHY (Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu), toplam değerinin en az %80’ini hisse senedine yatırıyor. Fiyatı kurulduğu Ağustos 2022’den bu yana %349 yükseldi. Son 1 ayda ise %6,61 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Ereğli, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Anadolu Sigorta ve Anadolu Holding hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Yapı Kredi Bankası, Ard Bilişim ve Türk Traktör, İsdemir ve Akbank hisselerinden alım yaptı. Anadolu Holding, Ereğli, Enerjisa, Katmerciler ve İş Finansal Kiralama hisselerinden ise satışta bulundu.

NEO Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yönetim ücreti %2,90 olurken 4.180 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 394.081.580 TL. Dolaşımdaki pay adedi 86.417.897 olurken yüzde 8,64 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,23 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Akdeniz Faktoring, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Akdeniz Faktoring, nitelikli yatırımcılara 16.09.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 270 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 3 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 13.06.2025 olacak.

TLREF+%4,75 YILLIK FAİZ

16 Eylül tarihli TLREF %47,80 seviyesinde bulunuyor. Akdeniz Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFAKDN62531 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HATEKS

Deprem sonrası bina ve makinalarını yeniledi. Sipariş hacmi 12 milyon dolara ulaştı

Hateks yaptığı açıklama ile 2023 yılında meydana gelen depremin ardından, zarar gören bina ve makinelerini yenileyerek daha güçlü ve verimli bir üretim sürecine geçiş yaptığını duyurdu. Teknolojik yatırımlarla güçlendiğini, yenilenebilir enerji kullanımına da odaklanarak çevreye duyarlı bir üretim süreci oluşturduğunu ifade etti.

Tüm üretim ünitelerini Mart 2024 itibarıyla aktif hale getiren şirket, kapasite kullanım oranını en üst seviyeye çıkardığını açıkladı. Yılın son çeyreğinde ev tekstil ürünleri kapsamında 1.250 tonluk ihracat siparişi alarak 12 milyon doları aşan sipariş hacmine ulaştı. Firma açıklamasında 2024 yılını 23 milyon dolara yakın bir ihracatla kapatmayı hedefliyor. Şirket, kârlılık oranını artırarak finansal yükünü hafifl etmeyi ve büyümeyi hedefliyor.

TUREKS MADENCİLİK

İtalya'da iştirakinin kuruluşunu tamamladı. Envanter sevkiyatı hızla başlayacak

Tureks Madencilik, geçtiğimiz şubat ayında İtalya’da bir iştirak kurulması yönünde karar aldığını duyurmuştu. Yapılan yeni açıklama ile %100 iştiraki şeklinde “Marble Systems Tureks S.r.l.” unvanlı şirketin kurulduğu belirtildi. Söz konusu iştirakin, mermer ticareti, lojistik depo yönetimi ve Avrupa bayileşme ağının yönetimi amacıyla kurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Marble Systems’in kuruluş işleminin tamamlandığı ve faaliyete geçildiği belirtilirken Şirketin envanter sevkiyatı da hızlıca başlatılacağı dile getirildi. Firma, söz konusu iştirak ile Avrupa’daki ticari faaliyetini daha hızlı genişletme beklentisi içerisinde bulunuyor. Son paylaştığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında gelirini %83 oranında artırdı. Dönem sonunda ise 33,3 milyon TL kâr elde etti.

KARSAN

Toyota Motor ile yeni iş birliği için anlaşmaya vardı. Hidrojenli araç geliştirecek

Karsan Otomotiv, Toyota Motor Europe ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Karsan, hidrojenli araçlarını Toyota Motor Europe’un Hidrojen Fuel Cell Module yakıt hücrelerini entegre ederek geliştirecek. Açıklamada, sözleşmenin 27 Ağustos 2024 tarihinde imzalandığı belirtildi.

Şirket, SPK mevzuatı kapsamında sözleşmeye ilişkin sürecin tamamlanmasına kadar açıklanmasının ertelendiğini, ertelenme kararının, Karsan’ın rekabet gücünü ve pazarlık pozisyonunu korumak amacıyla alındığını belirtti. Karsan, hidrojen teknolojilerine yönelik söz konusu iş birliği ile sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, ilk çeyrekte satış gelirini %13 gerileterek 1,8 milyar TL’ye düşürdü. Dönem sonu net kârı da %72 azalarak 8,9 milyon TL’ye indi.