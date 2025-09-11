Büyük, kârlı, güçlü ve defter değerinin altında

Borsanın en büyük 30 şirketinden 17’si özsermaye kârlılığı, aktif kârlılığı ve net kâr marjı ile pozitif bölgede yer alırken, FAVÖK oranı 10’un üzerinde bulunuyor. Bu kıstasa uyan şirketlerden üçünün PD/DD oranı birin altında bulunurken iki hisse 10’un üzerinde PD/DD oranı ile işlem görüyor. Veriler, piyasada farklı yaklaşımlarla yatırımcıların getiri arayışının sürdüğünü işaret ediyor.

PD/DD oranı düşük üç şirket

Gayrimenkul sektörünün regülatörü Emlak Konut GMYO %29 net kâr marjı ve %116 FAVÖK oranıyla öne çıkıyor. Hisse geçtiğimiz nisan ayından bu yana yüksek bir performans sergiledi. Yaşanan çıkışa rağmen PD/DD oranı 0,60 ile oldukça makul seviyede duruyor. PD/DD oranı 0,60 ile birin altında olan bir diğer şirket ise Türk Hava Yolları. Yüzde 15 özsermaye kârlılığı ve %12 net kâr marjı ile işlem gören THY, hazirandan bu yana hareketli bir yapı sergiliyor. Türk Telekom ise 0,99 defter değeri ile öne çıkan bir başka şirket. Şirektin Yıllık FAVÖK Büyümesi yüzde 13,49 seviyesinde bulunuyor.

Dikkat çeken dört şirket

Kârlılıkları ve net kâr marjı ile öne çıkan şirketlerden dördünün PD/DD oranı 1 ile 2 arasında değişiyor. Pegasus, Migros, Enka İnşaat, Tav Havalimanları bu kategoride yer alanlardan. Migros’un Yıllık FAVÖK büyümesi %191 seviyesinde bulunuyor. Hissenin fiyatı son bir aydır satış baskısı yaşarken, Şubat 2024’ten bu yana yatayda dalgalı bir seyir izlediği gözleniyor.

Aşırı bölgede olan üç şirket

Sıralamaya giren şirketlerden Efor Çay, Destek Finans ve Pasifik Eurasia’nın PD/DD oranları 10 ile 33 arasında değişiyor. Bu yüksek oranlar, hisselerdeki sert fiyat artışlarının ve yatırımcıların aşırı beklentilerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

ZEYNEP'E SOR

ÖZSERMAYE/AKTİF Mİ, ÖZSERMAYE/M.D. VARLIK MI?

Özsermaye/Aktif; sermaye yapısını ölçme, dengeyi gösterme, güven, sağlamlık. Ayrım yapmama, sulandırma riski, kârlılığı görmeme, yanıltıcılık. Özsermaye/ Maddi Duran Varlık; özkaynak desteğini ölçme, riski gösterme, güven, sürdürülebilirlik. Likiditeyi görmeme, sektörel farklılık, dalgalanma.

Yılın ilk yarısında zayıf seyir öne çıktı. Piyasada istenen toparlanma işareti henüz gözlenmedi

Arçelik’in yılın ikinci yarısında toparlanma ihtimali görüyor musunuz? / Deniz Şahin

Deniz, Arçelik altı aylık faaliyet döneminde satışlarını %2 düşürürken, esas faaliyet kârı %78 azaldı, dönem sonunda ise 4 milyar TL zarar yazdı. Öte yandan beyaz eşya sektöründe temmuzda toplam satışlar %15 ve üretim %13 geriledi. Bu düşüş, ilk yarıdaki zayıf seyrin üçüncü çeyreğin ilk ayında da devam ettiği anlamına geliyor. Sektörde iç talep baskısının sürmesi ister istemez Arçelik’i zorlayacak. Piyasadaki dönüşüme bağlı olarak şirketin yılın ikinci yarısında sınırlı bir toparlanma ihtimali bulunsa da bunun kısa vadede kârlılığa güçlü bir katkı sağlaması zor görünüyor. Öte yandan dış pazarlardaki açılım geliri destekleyebilecektir.

GES yatırımının planlandığı bölgede trafo kapasitesi yetersiz. Eldeki fonla yeni restoran açacak

Tab Gıda’nın halka arzdan gelen parayla yapması gereken GES’ten vazgeçtiği doğru mu? / Faruk Alper

Faruk, GES yatırımları, halka arzdan elde edilen fonların kullanım alanları arasında yatırımcıların takip ettiği başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Tab Gıda da halka arz sürecinde fonların %25’lik kısmını bu kapsamda değerlendireceğini bildirmişti. Ancak geçtiğimiz temmuzda yaptığı açıklama ile GES yatırımı için ayırdığı kaynağı yeni restoranlarda değerlendireceğini bildirdi. Gerekçe olarak da, yatırımın planlandığı bölgede trafo kapasitesinin yetersizliği ve enerji piyasasındaki fiyatların GES yatırımının geri dönüşünü sınırlaması olarak açıkladı. Söz konusu değişikliğin zorunluluktan kaynaklandığı söylenebilir.

YATIRIM FONLARI

GPT fonu robotik teknolojilerle %58 yükseldi

Aktif Portföy’ün yönettiği Robotik Teknolojileri Değişken Fonu (GPT), portföyünün ağırlıklı kısmını yapay zeka ve robotik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine ve bu alana yatırım yapan fonlara ayırıyor. Ağustos 2025 itibarıyla portföyde yabancı hisselerin payı %59,62, yerli hisselerin payı %37,47 bölgesinde. Toplam büyüklüğü 55 milyon TL, doluluk oranı %3,09 ve yatırımcı sayısı 2.428 seviyesinde.

Yerli hisselerden ASELS, LOGO, DGATE ve HTTBT gibi teknoloji odaklı hisseler en büyük pozisyonları arasında yer alıyor. Ocak 2024’ten bu yana işlem gören GPT, Yılbaşından bu yana %35,84, son 1 yılda %57,85 getiri sağladı. Küresel teknoloji yatırımlarında artan ilgi ve yapay zekâ merkezli büyüme dalgası fonun hareketini destekliyor. Risk düzeyi 4 olan GPT’ye, üç aydır nakit girişi dikkat çekiyor.

TAHVİL

Smart Güneş Enerjisi, %58,82 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Smart Güneş Enerjisi, 08.09.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %58,82’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 181 gün vadeli olup ödeme tarihi 09.03.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,79 olacak. 9 Eylül tarihli Türk Lirası

%52 YILLIK BASİT FAİZ

Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 42,66 seviyesinde bulunuyor. Smart Güneş Enerjisi’nin çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 9,34 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 09.09.2025 olurken piyasada TRFSMAR32612 ISIN kodu ile işlem görecek. Smart Güneş Enerjisi, %58,82 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SDT UZAY VE SAV.

İştiraki üzerinden havacılık firmasıyla anlaştı. Teslimatlar 2028 sonuna kadar tamamlanıyor

SDT Uzay ve Savunma, bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp üzerinden yeni bir sözleşmeye imza attı. Şirketin %95’ine sahip olduğu BKM, yurtiçinden bir havacılık müşterisiyle toplam 3,95 milyon dolarlık üretim bağlantısı gerçekleştirdi. Tutar yıllık gelirinin %7,6’sına denk geliyor. Teslimatlar, iki yıla yayılarak 2027 ve 2028 yıllarında gerçekleştirilecek. Havacılık sektörü, yüksek katma değerli ve uzun vadeli sipariş yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle tedarik zinciri güvenliği ve yerli üretimin öne çıktığı bu dönemde, sanayi şirketlerinin havacılıkla kurduğu ilişkiler stratejik önem taşıyor. Türkiye’de savunma ve havacılık ihracatında istikrarlı büyüme gözleniyor ve şirketlerin uzun soluklu iş planları yatırımcı nezdinde olumlu algılanıyor. Anlaşma geliri destekliyor.

VERA KONSEPT GMYO

Kartal’daki arsanın kalan ödemesini yerine getirdi. Böylece proje geliştirme kapasitesini artırdı

Gayrimenkul portföyünü büyütme hedefiyle hareket eden Vera Konsept GMYO, Kartal’da Özelleştirme İdaresi’nden satın aldığı arsaya ilişkin kalan taksit ödemesini tamamladı. Şirket, 26.958 m2 büyüklüğündeki taşınmaz için belirlenen 1,6 milyar TL’lik bedelin %40’ını 2 Eylül’de öderken kalan miktar olan 692,25 milyon TL tutarındaki taksit ödemesi de gerçekleştirilerek süreç tamamlandı. Arsa, konumu itibarıyla gelişmekte olan Kartal Çavuşoğlu’nda yer alıyor. Büyüklüğü ve satın alma bedeli dikkate alındığında, proje geliştirme potansiyeli yüksek bir yatırım olarak değerlendirilmeli. Alım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin aktif büyüklüğünde anlamlı bir artış beklenmeli. Söz konusu gelişmeyle birlikte şirketin proje geliştirme kapasitesi artmış oldu.

KLİMASAN

Dolaylı hakim firmanın ortaklık yapısından değişiklik yaşandı. Latin Amerikalı banka pay aldı

Klimasan’ın dolaylı olarak %68,75 ana ortağı konumundaki Metalfrio’nun ortaklık yapısında değişim yaşandı. Firmada WNT’nin payı %36,55’ten %16,56’ya düşerken, Latin Amerika’nın en büyük yatırım bankası Banco BTG, hakim ortaklığın %19,99’luk payını satın aldı. Yaşanan değişiklikler sonucu Klimasan’daki dolaylı pay sahipliğinde WNT %25,13’ten %11,39’a gerilerken, BTG %13,74 seviyesine çıktı. Öte yandan BTG, ilave %27,51’lik hisse alarak Metalfrio’daki payını %47,51’e çıkarma opsiyonuna sahip bulunuyor. Bu gelişme kısa vadede Klimasan’ın faaliyetlerinde bir değişikliğe yol açmasa da, BTG’nin payını artırma niyeti uzun vadede şirketin stratejik kararlarında daha etkin bir sermaye ortağının varlığına işaret edecektir. Mevcut durumda Klimasan’ın kontrolü değişmedi.