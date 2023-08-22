‘Büyük ofisler bitti’ havası varken AND’yi aldı, MHR yapıp halka arza yelken açtı

ERDEMOĞLU Holding ve Merinos Halı’nın ortaklarından Mahmut Erdemoğlu, 2014 yılında abileri İbrahim Erdemoğlu ve Mehmet Erdemoğlu’na planını açtı:

- Ben gruptan ayrılıp kendi işlerimi ayrıca kurmayı düşünüyorum.

İbrahim ve Mehmet Erdemoğlu, kardeşleri Mahmut Erdemoğlu’na gruptaki payı ile ilgili ödemeyi yaptı. Mahmut Erdemoğlu, o günlerden itibaren farklı sektörlerdeki fırsatları değerlendirmeye başladı, Maher Yatırım Holding’in temellerini attı.

Maher Yatırım Holding’in CEO’su Levent Uluçeçen, Mahmut Erdemoğlu’na sigorta sektörüne girmesini önerdi. 2015 yılı Ekim ayında birlikte önde gelen sigorta şirketlerinin CEO’larının konuştuğu bir toplantıyı izlemeye gittiler.

Söz konusu CEO’ların hemen hepsi sektörün mevcut durumundan şikayetlerini dile getirdi. Toplantıda sektörün mutsuzluğu havası oluştu.

Uluçeçen, şöyle düşündü:

- Mahmut Bey, “Bu arkadaş bana sigorta sektörüne girmemi öneriyor. Buradaki CEO’ların anlattıklarına bakılırsa sigorta sektörü hiç yanına yaklaşılacak gibi görünmüyor” deyip toplantıdan ayrılabilir.

Tam o anda Mahmut Erdemoğlu, başka bir görüşmeye yetişmek üzere toplantıdan ayrılacağını söyleyip, Uluçeçen’e döndü:

- Levent Bey, sigorta şirketimizi kurmak üzere hazırlıklara başlayalım.

Uluçeçen, duraksadı:

- Buradaki CEO’ları dinledikten sonra vazgeçersiniz diye düşünmüştüm…

Mahmut Erdemoğlu, aklından geçeni paylaştı:

- Öyle anlaşılıyor ki sektör dibi görmüş. Şimdi sigorta sektörüne girmenin zamanıdır.

Mahmut Erdemoğlu’nun ekibi, Nisan 2016’da Quick Sigorta için ruhsat başvurusu yaptı, bir yıl sonra ruhsat çıktı. Quick Sigorta, Mayıs 2017’de ilk poliçesini düzenledi. Sigorta sektöründe hızlı büyümeye kararlı olan Maher Yatırım Holding, 2018 yılı Kasım ayında Turkland Sigorta’yı satın alıp, Ocak 2019’da “Corpus Sigorta”ya dönüştürdü.

Mahmut Erdemoğlu, ekibiyle birlikte yeni yatırım fırsatları arayışını sürdürdü. COVID-19 pandemisinin en sancılı günlerinde, herkes “Büyük ofis dönemi artık bitti, koca binalar boş kalacak” havasındayken, Anadolu Holding’in satışa çıkardığı AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. için masaya oturdu. Mahmut Erdemoğlu, 1 Nisan 2021’de Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’la imzayı attı, Maher Yatırım Holding, AND Anadolu Gayrimenkul’ü Kozyatağı’ndaki plazayı da kapsayacak şekilde devraldı.

Maher Holding, AND Anadolu Gayrimenkul’ün adını MHR GYO’ya dönüştürdü, Kozyatağı’ndaki 72 bin metrekare inşaat alanı, 36 bin metrekare kiralanabilir alan, 25 katlı A plus ofis binasını kapsayan kompleksin tepesine de “Quick Tower” adını yerleştirdi.

Gazetemizin Adana Temsilcisi ve Sigorta Editörü Selçuk Altun planladı, Sadi Özdemir’le birlikte Maher Yatırım Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz ve Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy’la Quick Tower’daki merkezlerinde buluştuk.

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, Quick Tower’daki son yeme-içme mekanını bir pizza zincirine kiraladıklarını belirtince Ahmet Yaşar, 2020’nin sonları, 2021 yılı başlarına döndü:

- Pandemi ortamında herkesin dilinde, “Büyük ofis binası dönemi bitti. Mevcut binalar boş kalacak” sözleri vardı. Çok şükür öyle olmadığını biz Quick Tower’da yakından gördük. Burada yüzde 100 doluluk var.

Yan taraftaki eski konut-ofis binalarını işaret etti:

- Bu binaları da alıp, “Quick Tower”a bir blok daha ekleyin gibi teklifler alıyoruz.

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, hisselerinin yüzde 25’inin halka arzı için hazırlıklara başladıklarını bildirdi:

- MHR GYO’nun portföyünde Qucik Tower’ın yanı sıra Ankara’da 3 bağımsız birimden oluşan bir AVM kompleksi de yer alıyor. Halka arzı ortak hisse satışıyla değil, sermaye artırımı yoluyla planlıyoruz.

Halka arzdan sağlanacak kaynağın kullanımına ilişkin şu bilgiyi verdi:

- Sağlanacak gelirin tamamını yatırıma yönlendireceğiz.

Maher Yatırım Holding, pandemi ortamında aldığı AND Gayrimenkul’ü MHR GYO’ya dönüştürdü, AND Tower’ı da “Quick Tower” yaptı.

MHR GYO, portföyündeki en iddialı varlığın gücünü arkasına alıp halka arza doğru yelken açtı…

Maher Yatırım Holding ve MHR GYO, önümüzdeki dönemde dikkat çekici adımlar atacak gibi görünüyor…

Yatırım radarında teknoloji de var

MAHER Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, grup bünyesindeki şirketleri sıraladı:

● Quick Sigorta

● Corpus Sigorta

● Quick Finans

● Matger İnşaat

● Solar Energy

● Me-Nova Gelişim, Eğitim, Danışmanlık

● Valde Yazılım-Tasarım

● MHR GYO Mahmut Erdemoğlu liderliğindeki Maher Holding’in teknoloji şirketlerine de yatırım yaptığını belirtip, bunlardan örnekler verdi:

● ADASTEC: Atalay Taşkoparan ve Ali Ufuk Peker’in kurduğu şirket otonom sürüş teknolojileri geliştiriyor. Maher Holding olarak Adastec’in yatırımcıları arasına girdik.

● VACCIZONE: Prof. Nesrin Özören’in kurduğu şirket antijen ve aşı teknolojileri geliştiriyor. Maher Holding olarak Vaccizone’da da varız.

● AGRIO: Ödeme sistemlerinin de yer aldığı tarım teknolojileri geliştiriyor. Bu şirkette de Maher Holding olarak yer alıyoruz.

(Soldan sağa) Selçuk Altun, Eyüp Özsoy, Ahmet Yaşar, Vahap Munyar, Nurkan Kaçmaz, Sadi Özdemir

Ali Rıza Kardüz gerçekten var sanıyordum

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) merkezinde Güngör Uras’ı vefatının 5’inci yılında anmak üzere EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği paneldeyiz.

Raffi Portakal, Servet Yıldırım, Mete Belovacıklı ile birlikte Berfu Güven’in moderatörlüğünde Güngör Abi’nin ekonomi dünyasına, mesleğimize vurduğu damgayı, bıraktığı eserleri konuşuyoruz.

Berfu Güven, arada salondaki konuklara da dönüp izlenimlerini, anılarını paylaşmaları için mikrofon uzatıyor.

Berfu Güven’in mikrofon uzattığı konuklardan biri de Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel oldu. Öncel, söze Ali Rıza Kardüz’den girdi:

- 19 yaşında üniversite öğrencisiyken gazetede Ali Rıza Kardüz imzalı restoran yazıları dikkatimi çeker, bazılarını keser dosyalardım. O zamanlar Ali Rıza Kardüz’ü gerçek kişi sanırdım.

İş hayatına atılıp, iş dünyasının sivil toplum örgütlerinde görev almaya başlayınca Güngör Uras’la yolunun kesiştiğini belirtti:

- Güngör Bey, perakende sektörüyle ilgili konularda zaman zaman arar, piyasayı en ince detayına kadar sorardı. Güngör Bey’le yollarımız kesiştikten çok sonra “Ali Rıza Kardüz” imzalı yazıların kendisine ait olduğunu öğrendim…

Restoran yazarken Ali Rıza Kardüz, teknik ekonomi yazısı yazarken Tevfik Güngör, “Ayşe Hanım Teyze”nin anlayacağı kıvamda ekonomi yazıları yazarken Güngör Uras’tı o…

Kendini tanımlarken de “Saf ve Bakir Anadolu Çocuğu” kimliğini tercih ederdi…

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), TÜSİAD’da ilk Genel Sekreterlik, Sabancı Holding’te, Aksigorta’da tepe yöneticilik, o iş yoğunluğu arasında müstear isimle gazetelere hem de günde iki ayrı yazı yazmak…

85 yıllık ömrüne yüzlerce gazete, dergi yazısı, kitaplar sığdırdı, toplumun gönlünde taht kurdu…

Güngör Abi’yi özlemle anıyorum…

Nur içinde uyu Güngör Abim…