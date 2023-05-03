Büyük ‘sıfırlanış’tan ‘sürdürülebilir Malatya’ dizayn etmeye bakalım

MALATYA İnönü Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hakan Erkuş’tan mesaj geldi. Mesajın başlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çağrı şeklindeydi:

Malatya yeniden kurulurken “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” ile yerel yöneticilere çağrı…

Şu noktanın altını çizdi:

Geleceğin en önemli problemi “enerji” ve “su” olacaktır…

Ardından ekledi:

- Bu nedenle yeni kurulacak şehirler, kendi enerjisini üreten, enerji tasarrufunu, su tasarrufunu dikkate alan “Yeşil Şehir” ve “Sürdürülebilir Şehir” mantığı ile dizayn edilmelidir.

Sonra sıraladı:

- “Yeşil Şehir” planlanırken,

Enerji yönetimi

Su yönetimi

Enerji tasarruflu ulaşım yöntemi

Katı ve sıvı atık yönetimi

Çevre yönetimi

Farkındalık eğitimi yönetimi

dikkate alınmalıdır.

Sürdürdü:

- Yeni kurulacak şehirler güneş enerjisinden faydalanmalı, suyu arıtıp kullanabilmelidir. Binaların çatıları güneş enerjisi kurulumuna elverişli olmalı.

Binaların yaz-kış enerji tasarruf edecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı:

- İnsanlar evsizken, barınma sorunu yaşarken bunlar “lüks” gibi düşünülebilir. Ancak, inşallah bu zor günler geçecek.

6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinde Malatya’nın da büyük darbe yediğini kaydetti:

- Bu büyük yıkım elbette çok acı verici ve telafisi imkansız kayıplarımız var. Ancak, hayat devam ediyor.

Devletin hızlı şekilde şehrin imarı için harekete geçtiğine işaret etti:

- Böylesi büyük “sıfırlanış”lar aslında önemli dönüşüm ve başlangıçların vesilesi yapılabilir. “Yeşil Şehir” ve “Sürdürülebilir Şehir” mantığı ile yol alınabilir.

İnönü Üniversitesi’nde hayata geçirdikleri “Yeşil Kampüs” uygulamasını anımsattı:

- “Yeşil Kampüs” için hazırlanan rapordaki ayrıntılar daha da detaylandırılıp Malatya’mızın geleceğe hazırlanmasında kullanılabilir.

Şu noktaya özellikle vurgu yaptı:

- Her türlü rant ve şahsi hesaptan ari olarak aklıselim bir planlama yapalım…

Prof. Hakan Erkuş, Malatya için “Yeşil Şehir”, “Sürdürülebilir Şehir” önerisini ortaya koyuyor…

Aslında 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımların yaşandığı Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ı da dahil ederek “aklı selim planlama” yapılamaz mı?

Çalık’ın başta Malatya deprem bölgesine desteği 202 milyon liraya ulaştı

GEÇENLERDE bir iş insanından şu mesaj geldi:

- Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da durumun vahim olduğunu biliyoruz. 6 Şubat depremleri Malatya’yı da fena vurmuş. Neden kimse çıkıp Malatya’nın sesini duyurmuyor? Ahmet Çalık, Vahap Küçük Malatya’daki depremzede için neler yapıyor?

Mesaj üzerine Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’la konuştum, şu dökümü gönderdi:

Çalık Grubu şirketleri depremin ilk anından itibaren harekete geçti. İlk 144 saat içinde 81 TIR insani yardım malzemesi Malatya’ya gönderildi.

İlk aşamada Irak’taki şantiyemizden sökülen 90 adet yaşam konteyneri Malatya’ya yönlendirildi.

1000’den fazla çadır, 500 bin litre su, 350 ton bakliyat dahil sevkiyatlar için gerçekleşen TIR seferi 330’a ulaştı.

Ahmet Çalık Vakfı ve grup şirketleri gönüllülerinden 65 kişi, yardım malzemelerinin dağıtımında görev aldı. 7 bin 150 aileye doğrudan ulaşıldı, ihtiyaçları giderildi.

Grup şirketlerimizden Lidya Madencilik’ten 46 kişilik ekip Erzincan’dan Malatya’ya geçip AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Çalık Denim fabrikası ilk günden itibaren kapılarını halka açtı, mutfağı 24 saat çalıştı. İlk günlerde 1250 depremzede fabrikada konakladı. Bugüne kadar 650 bini aşkın öğün yemek servis edildi. Fabrikadan aş desteği sürüyor.

Ayrıca, Çalık Holding Malatya’da 1050 ayrı birimden oluşan konteyner kent kurulması için de harekete geçti. AFAD koordinasyonunda belirlenen bölgelere sevk başladı. Yüzde 50’si tamamlandı.

Ahmet Çalık Vakfı ve Aktifbank, düzenlenen kampanyalara 26 milyon liralık nakit destek verdi.

Ahmet Çalık, bu özet dökümün ardından şu hesabı yaptı:

- Bugüne kadarki ayni desteklerimizin tutarı 176 milyon lirayı geçti. Nakit dahil bugüne kadarki destek 202 milyon liraya ulaştı.

Verdiği özet bilgileri şu mesajla noktaladı:

- Başta Yeşilyurt olmak üzere Malatya’daki depremzedelerin yanında olmaya, şehrimizin yeniden kalkınması için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

Özak, 2’nci Ordu Karargahına 8,5 milyon liralık yapı desteği verdi

6 ŞUBAT 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından sıklıkla haberleştiğim Malatyalı iş insanlarından biri Özak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık oldu.

Malatya ve Şanlıurfa’da hazır giyim üretimi yapan tesisleri bulunan Akbalık, depremlerin ilk saatlerinden itibaren bölgeye yardım için kolları sıvadı.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve şirket, ilk aşamada depremzedelere çadır-konteyner desteği hazırlığı yaparken Akbalık, farklı düşündü:

- Ben yıllardır inşaat sektörünün içindeyim. Malatya’daki fabrikamızda çalışanlara 100 adet prefabrik konut yapsak daha iyi olacak.

Prefabrik konutlar için uygun arsa sağlanamadı, derken kentin bürokrasisi Akbalık’ı bir başka projeye yönlendirdi:

- 2’nci Ordu Karargahı’nda da hasar var. Prefabrik yapı planını Komutanlık Binası için değiştirseniz iyi olur.

Özak Grubu, çoğu Malatya’ya olmak üzere Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’a battaniyeden elektrikli sobaya, kuru bakliyattan yardım kolilerine, çadırdan kadın-erkek hijyen kitlerine, konteyner kente 5 milyon liralık yardımdan toplam değeri 3 milyon lirayı bulan buzdolabına kadar çeşitli desteklerde bulundu.

Malatya ve Adıyaman’da toplam 100 bine yakın depremzedeye 10 gün boyunca yemek servisi yapıldı. Özak Grubu’nun depremzedeye verdiği desteğin parasal büyüklüğü şimdiye kadar 17 milyon lirayı buldu.

Özak Grubu, Malatya’daki 2’nci Ordu Karargahı’nda prefabrik komutanlık binası için de kolları sıvadı. Prefabrik yapı imalatları için 5,2 milyon liralık bir destek gündeme geldi. Prefabrik binanın diğer yapı elemanları da dahil toplam verilen destek 8,5 milyon liraya ulaştı.

Başta Malatya olmak üzere deprem bölgesine destekleri süren Özak Grubu’nun bugüne kadar yaptığı harcamanın toplamı 25,4 milyon liraya ulaştı.

Özak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, şu mesajı verdi:

- Başta memleketimiz Malatya olmak üzere deprem bölgesine desteğimizi sürdüreceğiz…