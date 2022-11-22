Büyüme yolculuğu 500 milyon Euro’yla sürdü, 800 milyon Euro daha geliyor

ECZACIBAŞI Yapı gereçleri CEO’su Özgen Özkan, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Eczacıbaşı ve Holding CEO’su Atalay Gümrah’la birlikte VitrA’nın Londra’daki (İngiltere) yeni showroom’una girdiğimizde önce bölgenin önemine işaret etti:

- Burası, yaratıcı endüstrilerin merkezi Clerkenwell. Dünyada metrekareye en çok tasarımcı ve mimarın düştüğü yer olarak bilinen tarihi bir bölge.

Global pazarlarda 40’ıncı yılını kutlamaya hazırlanan, İngiltere pazarında 30’uncu yılını kutlayan VitrA’nın tasarıma dayanan gücünün ödüllerle perçinlendiğini belirtti:

- Londra Tasarım Ödülleri kapsamında iç mekan tasarımı kategorisinde perakende alanında altın ödül aldık. The Designer Award kapsamında banyolar için yılın en iyi sergileme alanı ödülü bize verildi.

Bülent Eczacıbaşı, Londra’daki tasarımcıların merkezinde yer alan showroom’daki konuşmasında Eczacıbaşı Topluluğu’nun 80’inci yılını kutladığına dikkat çekti:

- Yapı Ürünleri iş kolumuzun bugün geldiği noktayı dünya çapında bir başarı öyküsü olarak görüyorum. Bu başarıda VitrA’nın çok önemli rolü var. Bu showroom, tasarım standartlarımızın ne kadar yüksekte olduğunu ortaya koyuyor.

Yapı Ürünler Grubu’nun 850 milyon Euro ciroya ulaştığını bildirdi:

- İyi tasarım katma değer ve rekabet gücü getiriyor. Dünya pazarlarında satılan ürünlerin artık nerede üretildiği değil, nerede tasarlandığı soruluyor. Ürünü üretenler değil, tasarlayanlar katma değerin aslan payını alıyor.

Topluluk olarak odaklandıkları her iş kolunda Türkiye’de lider oyuncu olmayı, dünyada da bölgesel oyuncuya dönüşmeyi hedeflediklerini kaydetti:

- Bu strateji doğrultusunda organik büyüme ve kapasite artırma odaklı yatırımları sürdürürken, satın alma fırsatlarını da değerlendiriyoruz. 2022 yılını organik ve inorganik yatırımlar için 500 milyon Euro’luk harcamayla kapatacağız.

2023 yılında da yatırımlara tüm hızıyla devam edeceklerini vurguladı:

- Önümüzdeki 3 yılda 800 milyon Euro’nun üzerinde yatırım planlıyoruz. Emin adımlarla 1 milyar ciroya ulaşmak için yol alıyoruz.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- 2022 yılı itibariyle Eczacıbaşı Topluluğu gelirlerinin yüzde 60’ı ihracattan ve yurt dışındaki bağlı ortaklıklardan elde ediliyor. 3 kıtada üretim ve 120 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Dünyada da, Türkiye’de de çok zor bir dönemden geçildiğini irdeledi:

- Hiçbir yılın başında “Zor dönemdeyiz” demediğimi hatırlamıyorum. Çeşitli küresel krizler üst üste geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı dünya barışını tehdit ediyor. Pandeminin ne ölçüde bittiği de belli değil.

İklim değişikliğinin de önemli sorun olarak karşımızda durduğuna vurgu yaptı:

- Bunların hepsini ancak iyi yönetimlerle aşmak mümkün olabiliyor. İsrafı önleyerek, verimliliği artırarak, inovasyona önem vererek azimle çalışmak, sürekli yatırım yapmak gerekiyor. Biz de sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz.

En sıkıntılı dönemde bile bir yılda 500 milyon Euro’luk yatırım yapması, önümüzdeki 3 yıllık dönemde 800 milyon Euro’luk yatırım planlaması, Eczacıbaşı Topluluğu’nun büyümedeki kararlılığını ortaya koyuyor…

510 milyon Euro ciro ile dünyada üst lige çıkacağız

ECZACIBAŞI Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, Füsun Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Grubu’ndan Okşan Atilla Sanön ve Cem Tanrıkılıcı’nın da katıldığı Londra’daki VitrA showroom’u buluşmasında şu noktanın altını çizdi:

- VitrA London, ulusal ve uluslararası müşterilerimizle yoğun ve etkili bir etkileşim krmamızı sağladı.

VitrA’nın gündeminde devam eden ve yakında başlayacak olan 190 milyon Euro’luk üretim yatırımı olduğunu kaydetti:

- Enerji, herkes gibi bizim de önemli bir gündem maddemiz. Enerjiye daha yakın olacağımız yerlerde yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Güneş enerjisine yaptığımız yatırımla enerji ihtiyacımızın yüzde 35 kadarını kendi çatılarımızdan sağlayacağız.

Enerji ihtiyaçlarının kalan kısmını da yeşil enerji satın alarak karşılayacaklarını belirtti:

- İnşaatı devam eden yeni seramik sağlık gereçleri tesisimizde kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak kadın-erkek oranını eşitleyeceğiz. Bunun için Bozüyük’te okuma-yazma ve istihdam seferberliği başlattık.

Yeni koleksiyonlarla ürün yelpazesini zenginleştirdiklerini bildirdi:

- En yeni koleksiyonumuz olan Liquid’e de İngiliz tasarım ikonu Tom Dixon ile birlikte imza attık.

2020-2022 döneminde yüzde 55 büyüdüklerini vurguladı:

- Bu yılı 510 milyon Euro ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Bu ciro ile dünya seramik sağlık gereçleri üreticileri arasında bir üst lige çıkacağız. 2023’te de yüzde 15 büyüme hedefliyoruz. İkinci büyük sıçramayı 2025’te öngörüyoruz.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin cirosunun yüzde 75’inden fazlasını yurt dışındaki satışlardan elde ettiklerinin altını çizdi:

- VitrA, sağlık gereçlerinde Türkiye ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiriyor. İkinci sıradaki marka ile aramızda 4 kat fark var. Yapı ürünlerinde 4 ülkede 12 fabrikamız çalışıyor. 10 ülkede 5 bin 250 kişilik istihdam yaratıyoruz.

e-ticaret için Almanya’da bir merkez depo hazırlıklarının olduğunu aktardı:

- VitrA markamızı Avrupa’daki stratejik pazarlarımızda e-ticaret üzerinden önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz.

Sektörün ihracat şampiyonuyuz

VİTRA Karo CEO’su Hasan Pehlivan, uluslararası satışların cirodaki payının yüzde 80’i aştığını belirtti:

- Bu yılı VitrA Karo olarak 350 milyon Euro ciro ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Türkiye’de üst segmentte lideriz ve sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. 2021’de Avrupa’ya ihraç edilen karonun metrekare bazında yüzde 25’ini biz gerçekleştirdik.

Almanya’nın ikinci büyük karo tedarikçisi olduklarını bildirdi:

- Son 2 yılda yaptığımız yeni tesis ve modernizasyon yatırımları sonucunda yurt dışı ile birlikte 28 milyon metrekarelik yıllık üretim kapasitesine ulaştık.

Tasarım fiyatlı katlıyor, katma değer yaratıyor

VİTRA’nın Liquid serisini tasarlayan Tom Dixon, geleceğe hitap eden evladiyelik tasarımlar yaptıklarını iddia etti:

- Modası geçmeyen tasarımlara öncelik verdik. Kullanımı kolay ve yalınlığı önemseyen tasarımlar yaptık.

Tasarımlarda yuvarlaklığın önemli bir unsur olduğunu vurguladı:

- “Su engelleri sevmez” anlayışından hareketle yuvarlaklığı öne çıkardık.

Tasarımın katma değere katkısı sorumuz üzerine Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan şu değerlendirmeyi yaptı:

- Tasarım bir ürünü daha üst segmentlere çıkarıyor. Fiyatları ikiye katlayabiliyor. Katma değer açısından önemli rol oynuyor.