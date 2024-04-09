HABER ANALİZ/ MALİ TABLOLARDA ÖNE ÇIKANLAR

Büyüyen şirketlere yatırım kazandırıyor

Borsada büyüyen şirketlere yatırım yapanlar yıllık bazda yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı. Öte yanda şirketlerin piyasa değeri 403 milyar dolara çıkarken Fiyat/kazanç oranlarında enflasyon etkisi görüldü. Fiyatlar nominal olarak artarken reel olarak azaldı.

Borsada büyüyen şirketlere yatırım kazandırdı. Satışları artan, esas faaliyet ve net kârı %30 büyüyen şirketler yatırımcılara yıllık bazda yüzde 148 ve yılbaşından bu yana yüzde 26,95 kazandırdı.

Sektörel bazda metal eşya sektörü şirketleri öne çıktı. Türk Traktör, Anadolu Isuzu, Ford Otosan, Tofaş Fabrika şirketlerinin hem esas faaliyet kârlılıkları hem de net satışları yüzde 40’ın üzerinde büyüme gösterdi. Sanayi şirketleri içerisinde sadece 12 şirketin kâr ve satışları yüzde 30 üzeri büyürken satışları da artış gösterdi.

2023 yılında faktoring ve sigorta şirketlerinin satışları yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Şirketler yatırımcılara yıllık bazda yüzde 100’ün üzerinde kazandırdı.

Şirketlerin piyasa değeri 404 milyar dolar

Borsa şirketlerinin piyasa değeri 404 milyar dolara yükseldi. 2021 yılında borsa şirketlerinin piyasa değeri 163 milyar dolarken nisan ayının ilk haftasında 404 milyar dolara kadar çıktı. Borsaya yeni gelen şirketler ve enflasyonun yüksek seyri Borsa şirketlerinin piyasa değerini zirveye taşıdı.

Fiyat/Kazanç Oranları Kriz dönemlerine geriledi

Borsadaki şirketlerin fiyat/kazanç oranları kriz dönemlerindeki seviyelere geriledi. Fiyat/Kazanç 8,33’e gerileyerek 2008 ve 2018 krizinden bu yana en düşük seviyelerde.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



TSKB GMYO(#TSGYO): 12 haftadır yükselişte. Yıllık bazda %176 yükseldi.

Koç Holding (#KCHOL): Üç ayda yüzde 56 yükseldi. 5 haftadır yükseliyor.

Ak Enerji (#AKENR): Yılbaşından bu yana yüzde 250 yükseldi. 4 Haftadır yükseliyor.

Anadolu Isuzu (#ASUZU): Aylık yüzde 34,99 yükseldi. 4 Haftadır yükseliyor.

Yapı ve Kredi Bankası (#YKBNK): 3 Haftadır yükseliyor. Bir ayda %47,94 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER





Katmerciler Ekipman (#KATMR): Son 6 ayda %24 geriledi. 7 Haftadır geriliyor.

Ostim Endüstriyel (#OSTIM): 6 Ayda yüzde 57,5 geriledi. Yıllık zirvesinin %60 altında.

İnfo Yatırım (#INFO): 7 Haftadır düşüş trendinde. Yıl içi zirvesinin yüzde 46 altına geriledi.

Bio Trend Çevre ve Enerji (#BIOEN): Yıllık zirvesinin %31 altında. 7 Haftalık düşüş trendinde.

RTA Laboratuvarı (#RTALB): 7 Haftalık düşüş trendinde. Yıllık zirvesinin %45 altında.

NE OLDU?

Martta yolcu trafiği 2023'ün aynı ayına göre iç hatta %3,8, dış hatta %11,4 artış kaydetti.

Çin Merkez Bankası martta üst üste 17. kez altın aldı. Elindeki altın 72,74 milyon onsa çıktı.

BIST’te yabancılar Yıldız ve Ana Pazar'da mart ayında net 61,6 milyon dolarlık alım yaptı.

Otomotiv sektörü temsilcileri geçen ay 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Yıllık getirisi en yüksek sektör %336,41 ile Sigorta oldu. 3 ayda 9 şirket halka arz edildi.

NE OLACAK?

9 Nisan’da BIST Bayram tatili nedeni ile erken kapanacak. İşlemler 15 Nisan’da başlayacak.

Jeopolitik riskler ve arz endişeleri ise yukarı yönlü seyreden petrol fiyatları izlenecek.

10 Nisan’da ABD Merkez Bankası(Fed), FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. ABD’de enflasyon verileri açıklanacak.

11 Nisan’da Avrupa Merkez Bankası(ECB), Faiz Kararını açıklayacak.

ZEYNEP’E SOR

LİKİT Mİ, LİKİT OLMAYAN MI?

Likit fon; Ağırlıklı mevduat ve bonodan oluşur. Kolay nakde dönüşür. Düşük risklidir, fonlar arası kolay geçiş sağlar.

Likit olmayan fonlar; Ağırlıklı hisse, kıymetli maden olabilir. Nakde çevrilmesi zaman alır. Riski ve getiri potansiyeli yüksek, çeşitlendirme sağlar.

Faiz artışı ve destekleyici kararlar sektörü güçlendiriyor. Yabancı ilgisi çıkışı destekliyor

Orta vadede Vakıfbank için yorumlarınız nedir?/Akın Celep

Akın, borsada orta vade 3 ile 5 yıllık zaman dilimini kapsar. Kimi zaman yatırımcılar önlerine bir süreyi koysalar da sonrasında bunu unutabilmekteler. Bu nedenle hedeflediğin süreyi not etmende yarar var. Bankacılık sektörü, ekonomik döngüler ve merkez bankalarının para politikalarından doğrudan etkilendiğini bilmen yerinde olacaktır. Faizlerdeki artış ve son zamanlarda sektöre yönelik likidite esnekliği sağlayan kararların alınması, tüm bunlara ilave yabancıların sektördeki bankalarla yakından ilgilenmeleri sektör hisselerine yönelik ilgiyi canlı tutuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sorumluluğundaki ekonomide sıkı para politikalarının devam edeceği anlaşılıyor. Şimşek, döviz girişi sağlayabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yansımaları de gözleniyor. Sermaye girişlerinin devamında en fazla etkilenecek sektörlerin başında bankacılık gelmekte. Bu da sektördeki aktörlerden birisi olarak Vakıfbank’ı olumlu yönde etkileyebilecektir. Hissenin fiyatı ise Temmuz 2022’den bu yana yükseliyor. 3,42 TL’den başlayan çıkış, ilginin sürmesi halinde direnç bölgesi 18,21 TL’nin üzerine kendisini atmayı başaracaktır.

Kısa süreliğine parklarda likit fonlar idealdir. Günlük değerlenir. Her zaman satabilirsin

Günlük alınıp satılabilen veya maaşımızı o fonda tutup ihtiyaç oldukça bozup harcayabileceğimiz fonlar hakkında bilgi verebilir misiniz?/Gökhan Çetin

Gökhan, bahsettiğin fonlar likit fonlardır. Bu tür fonlar, yatırımcısına esneklik ve kolay likidite sağlar. Genellikle düşük risk içeren kısa vadeli varlıklara yatırım yaparlar. Bu varlıklar, mevduat, repo, hazine veya özel sektör bonoları gibi araçları içerebilir. Bu fonlar iki cins enstrümandan birine ağırlık verebilmekte. Para piyasası fonları ağırlıklı olarak mevduat, katılım hesabı ve repoya yönelirken, kısa vadeli borçlanma araçları fonları da bono, tahvil ve kira sertifikası gibi yatırım araçlarını öncelemekte. Bu fonların şimdilerde bir aylık getirisi ortalama %4 civarında oluşuyor.

Likit fonların en önemli avantajı günlük olarak değerlenmesi ve her an alım satım işlemine açık olmasıdır. Söz konusu imkân nakdini açıkta bırakmana gerek bırakmadan fonda tutmana ve günlük değerlendirmene olanak tanımakta. İhtiyacın olduğu anda da gerektiği miktar kadar satarak kalanın getirisinden istifade etmeye devam etmene imkân vermekte. Bu fonlar, genellikle kısa vadeli nakdi park etmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Piyasa dalgalanmalarından etkilenme riski düşük olduğundan, özellikle piyasa belirsizliklerinin yüksek olduğu dönemlerde popülerdir.

YATIRIM FONLARI

Para piyasası fonlarına yönelim güçleniyor

Faizlerdeki artışla bu fonlar yeniden gözde

Faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde göz ardı edilen para piyasası fonları, politika faizinin %50'ye yükseltilmesiyle birlikte yeniden yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı.

Yılın başından beri para piyasası fonları, %12,7 gibi bir getiri elde etti. Bu, üç aylık %15,06'lık enflasyon oranının altında kalmakla birlikte, doların %8'lik getirisini geride bıraktı.

Beklentiler, para piyasası fonlarının yıllık enflasyonu aşan bir getiri sunması yönünde.

En fazla kazandıran 10 Para piyasası fonunun ortalama yıllık getirisi %45,40 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Tahvil Bono Emeklilik Fonlarında en yüksek getiriler

Risk grubu 3 ile 5 arasında olanlar için emeklilik fonları

Tahvil ve bono ağırlıklı emeklilik fonları bu yıl %9,38'den %20,94'e varan getiriler sundu. Fonların toplam portföy değeri 4 milyar TL'yi geçti. Yılın en yüksek getirisini Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF (AG2) fonu sağladı, bu fonun portföyünün büyük bir kısmı Hazine tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları veya Euro cinsinden Eurobondlara, kamu ve özel sektör şirketlerinin yurtiçi ve dış borçlanma araçlarına yatırılıyor.

Portföy büyüklüğünde lider konumda olan Garanti Em. Hay. Stand. EYF (GHD) fonu, son bir yılda yüzde 58 oranında yükseldi.

Risk grubu 3 ile 5 olan yatırımcılar için uygun olan bu fonlar, portföy çeşitlendirilmesi için de alınıyor.

DOLAR VE TEKNOLOJİ ENDEKSİ

Döviz Grafiği

Yüksek faiz oranları Dolar/TL kuru üzerindeki baskıyı sürdürüyor

TCMB'nin faiz kararı sonrası Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı yüzde %52,99'a çıkarken dolar kurunda da gevşeme yaşandı. 31,92 seviyesine geriledi.

Faizin yüksek seyrini koruması kurdaki zayıf seyrin devam etmesine neden oluyor.

TAHVİL

Tera Yatırım, %77 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti



Tera Yatırım, 5 Nisan 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 160.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %60 olurken, bileşik faizi de %77’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 63 gün vadeli olup ödeme tarihi 7 Haziran 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %10,33 olacak.

Diğer taraftan 5 Nisan tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,99 seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım'ın çıkardığı bononun yıllık %60 basit faiz oranı, TLREF'in yaklaşık 7,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SASA

Yapay zekadan yararlanacak. Yatırımlarını inovasyon odaklı büyümeyle destekleyecek

Sasa, yapay zeka ve dijitalleşme konusunda harekete geçti. Berlin’de kurulu Deneyimlenebilir Yapay Zeka ve Dijitalleşme Araştırma Merkezi (ZEKI) ile bir iş birliğine gidiyor. Böylece Sasa’nın sanayiye yönelik yapay zeka uygulamalarından yararlanması mümkün olacak. Şirket, ZEKI tarafından gerçekleştirilen araştırmalardan elde edilen bilgi ve uygulamalardan yararlanabilecek.

Bu gelişme, Sasa'nın teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejisini destekleyecek. Yapay zeka alanındaki araştırma ve geliştirmelere erişim, şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmesi, operasyonel verimliliğini artırması ve rekabet avantajını güçlendirmesi için önemli fırsatlar sunabilecek.

OBA MAKARNACILIK

İhracatın payı satışlar içinde yüksek. Payı daha da artacak. Batı Afrika pazarında iş bağladı

Oba Makarnacılık, Batı Afrika pazarında önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Gana, Senegal, Burkina Faso, Mali ve Togo'da yerleşik 25 ayrı firma ile toplamda 25,51 milyon dolar tutarında makarna satış sözleşmesi imzaladı. Ürün teslimatları 30 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

Oba Makarnacılık, 2023 faaliyet döneminde 23,9 milyar TL tutarında brüt satış gerçekleştirirken bunun 14,37 milyar TL’si yurt dışı satışlardan oluşuyor. Firma, satışların ağırlıklı kısmını ihracat gelirlerinden sağlıyor. Açıklanan yeni anlaşmalar şirketin ihracat gelirini artırmasına olanak verecek. Şirkete ait hisseler ise geçtiğimiz mart ayında borsada işlem görmeye başladı.

YEO TEKNOLOJİ

İş birlikleri somutlaştı. Enerjisa Üretim’e 8,4 milyon dolara iki rüzgar enerji santrali kuracak

Yeo Teknoloji, Enerjisa Üretim ile önemli iki sözleşmeye imza attı. Anlaşma, kurulacak iki ayrı Rüzgar Enerji Santralinin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapılmasını kapsıyor. Sözleşmenin detaylarına göre, Yeo Teknoloji; dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma işlemlerini üstlenecek.

Toplam değeri kdv hariç 8.394.706 dolar olan bu iki ayrı sözleşme, Türk lirası cinsinden 267.765.940 TL’ye denk geliyor. Yeo Teknoloji, son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali dönemde hasılatını %232 artırarak 2,5 milyar TL’ye yükseltti. Bu anlaşma şirketin gelirlerini önemi ölçüde destekleyecektir.

İNFO YATIRIM

Bankadaki payını yüzde 9’a indirdi. Elde ettiği nakdi şirket faaliyetlerinde kullanacak

İnfo Yatırım, Hedef Holding ile anlaşmaya vararak Hedef Yatırım Bankası’ndaki payının önemli bir kısmını sattı. Anlaşma neticesinde İnfo Yatırım'ın Hedef Yatırım Bankası’ndaki payı %30’dan %9’a indi. Pay devir bedeli kapanış öncesinde tahsil edildi. Şirket geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada ise toplam satış bedelinin 172,6 milyon TL olduğunu açıklamıştı.

İnfo Yatırım, satıştan elde ettiği nakdi neticesinde likidite pozisyonunu güçlenirken söz konusu tutarı şirket faaliyetlerinde değerlendireceğini ifade etti. Söz konusu satıştan ötürü oluşan kâr ise 56,9 milyon TL olarak açıklandı.

GOODYEAR LASTİK

Kur riskinden kaçarken faiz giderine yakalanacak. Çare gelirlerini artırabilmesinde

Goodyear, işletme sermayesini güçlendirmek için merkezi Lüksemburg’da olan hâkim ortağı Goodyear S.A. şirketinden kredi alacak. Alınacak kredi 500.000.000 TL tutarında ve altı ay vadeli olacak. Kredi işleminde uygulanacak faiz oranı, hazırlanan değerleme raporuna göre belirlenirken oran %49,45 ile %53,88 arasında değişecek.

Goodyear 2023 yılında azaltmakla birlikte son iki yıldır zarar ediyor. Son açıkladığı mali tablolarında hasılatını azaltırken buna yüksek kur farkı eklenince zarara döndü. Firmanın hâkim ortağından TL cinsinden kredi alması kur riskini düşürürken bu defa da faiz giderinin artması gündeme gelecek.