BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırımı 2026 sonunda biter

TÜRKİYE-Amerika İş Konseyi’nin (TAİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu seyahatine denk getirerek düzenlediği “17. Türkiye Yatırım Konferansı” çerçevesinde New York Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen resepsiyonunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’na sordum:

- Çinli BYD’nin Türkiye’ye yapacağı yatırım ne aşamada? Manisa’daki yatırım sahasında bir hareket yok çünkü.

Dağlıoğlu, şu yanıtı verdi:

- Bir sıkıntı yok. Yakında yatırım konusunda hareketlenme başlar.

Resepsiyona katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı işaret etti:

- Sayın Bakan’la konuşun, size ayrıntıları anlatır.

Bakan Kacır’a da aynı soruyu yönlendirmek için çevresindeki iş insanlarıyla sohbetini bitirmesini bekliyordum, yanına gittim:

- Sayın Bakan, BYD’nin yatırımında bir sıkıntı mı var?

Kacır, Macaristan’a dikkat çekti:

- BYD’nin Macaristan’daki yatırımında da biraz takvim sarkması yaşandı. Bizde de yavaşlama söz konusu oldu ama hiçbir sıkıntı yok. Yakında hareketlenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) tartışmalar dahil, BYD’ye ithalat kapısının açılmasıyla ilgili eleştirileri anımsattım:

- Bakanlığınızın geçmişte aldığı ve halen yürürlükte olan karara göre yatırımın yüzde 20’sinin tamamlanmasının ardından ithalat kapısının açılması gerekirken, buna uyulmadığı eleştirileri var.

Şu yanıtı verdi:

- BYD, Manisa’da fabrikayı kuracağı araziyi parasını ödeyerek satın aldı. Arsayı alması yatırımın bir parçası değil mi?

Sonra ekledi:

- BYD’nin Manisa’daki yatırımını 2026 yılı sonunda tamamlamasını bekliyorum.

Soruyu sürdürdüm:

- Kalan 15 ayda fabrika yatırımı tamamlanır mı?

Kacır, iyimser yaklaştı:

- Çinliler fabrika inşaatlarını çok hızlı yapıyor. 2026 sonuna kadar tamamlayacaklarını düşünüyorum.

Ardından Çinli Chery yatırımını merak ettim, anlattı:

- Chery ile bir ön anlaşma imzaladık. Onların da Samsun’da 1 milyar dolarlık yatırım yapması söz konusu olacak.

Çin’den Türkiye’ye yönelen otomotiv yatırımının 4’ü bulabileceğini belirtti:

- Aslında BYD ve Chery’nin yanı sıra iki küçük üretici daha ülkemize yatırımı düşünüyor. Biz Çin’den gelen otomotiv yatırımına ihracat odaklı yaklaşıyoruz. Sadece iç pazarı düşünerek gelmelerine çok sıcak bakmıyoruz. BYD ve Chery’nin ciddi ihracat potansiyeli var.

Bakan Kacır, 2026 yılı sonunu işaret ettiğine göre BYD’nin Manisa’daki yatırım sahasında kısa süre içinde hareketlilik başlayacak gibi görünüyor…

Türk liderlerin başarıları ülkemizin küresel imajına güç katıyor

Global Turks Vakfı’nın New York’taki Resmi Açılışı katılımcıları (soldan sağa): Tankut Turnaoglu - Global Turks Vakfı YK Üyesi ve AmCham Türkiye Danışma Kurulu Üyesi, Emre Karter - AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, İlke Toptaş - META Kuzey Avrupa Bölge Direktörü (Türkiye, Benelüks ve İskandinavya), Kojo Boakye – META Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı, Mehmet Fatih Kacır - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ayşegül Dicle Aydın - Global Turks Vakfı Başkanı, Burak Dağlıoğlu - T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı, Bahadır Kaleağası – Global Turks Vakfı Başkan Yardımcısı, Levent Gümrükçü - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı

ADA Global Partners Kurucu Ortağı ve Yöneticisi Ayşegül Dicle Aydın, 5 yıl önce AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’a aklındaki projeyi açtı:

· Global Turks par Excellence…

Başlığı verdikten sonra sürdürdü:

- Dünyanın çeşitli ülkelerinde, kurumlarında global görevlerde olan Türkler var. Onlarla bağlantı kurup, bu konuda ülkemizin potansiyelini ortaya koymayı düşünüyorum. “Global Türkler” çalışmasıyla bu potansiyeli ortaya koyabiliriz.

Ayşegül Dicle Aydın, AmCham Türkiye, YASED ve Türkiye’de yatırımı olan 15 uluslararası grubun desteğiyle 2021’de çalışmayı başlattı. Ortaya çıkan raporu geçen yıl Eylül ayında New York’ta kamuoyuna duyurdu. İstanbul’da da “Global Türkler” üzerine bir dizi toplantı ve çalışmaya imza attı.

Ayşegül Dicle Aydın, TAİK’in davetiyle New York’ta olacağımı öğrenince toplantı bilgisi gönderdi:

- Benim başkanlığımda kurduğumuz “Global Turks Vakfı”nın ilk toplantısını META’nın New York’taki merkezinde yapacağız.

“Global Turks Vakfı”nın META’nın New York ofisindeki toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Z. Levent Gümrükçü, AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter katıldı.

Mehmet Fatih Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi” üzerinde durdu:

- Türkiye, son dönemde pek çok kıymetli insanın emeğiyle teknoloji yolculuğunda önemli mesafe kat etti. Ümit ediyorum ki, birlikte atacağımız adımlarla Türkiye’nin kurmuş olduğu altyapının küresel entegrasyonunu çok daha ileri seviyelere çıkaralım.

Toplantıya katılan uluslararası şirketlerin Türk yöneticilerine seslendi:

- Dünyanın en önemli şirketlerinde, kurumlarında tecrübe kazanan insanlarımızın ister bir gün Türkiye’ye dönerek, isterse bulundukları ülkelerde hayatlarına devam ederken Türkiye ile daha yüksek etkileşim kurarak ülkemize katkı vermesini sağlayalım.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, şu noktanın altını çizdi:

- Türk liderlerin yurt dışındaki başarıları, ülkemizin küresel imajını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Türkiye’nin yetenek odaklı büyüme ve inovasyonun merkezi haline geldiğini vurguladı:

- Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki marka değeri hızla yükselirken, genç ve dinamik nüfusumuz sayesinde her alanda “Dünyanın Bağlantı Noktası” konumuna yerleşiyor.

Ardından ekledi:

- Bu başarı hikayesini, girişimcilik ekosistemimize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisinde açıkça görebiliyoruz.

Türkiye, yetenek Yönetiminde önemli üstünlüklere sahip

“GLOBAL Turks Foundation”nın META’nın New York Ofisindeki toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, “Global Turks”ün önemine işaret etti:

- Bu girişimin yurt dışında yaşayan Türk toplumu açısından ileriye dönük olarak taşıdığı potansiyeli son derece önemli buluyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışında yaşayan Türk toplumunun her alanda yanında olmaya devam edeceğiz.

“Global Tuks Vakfı” Başkanı Ayşegül Dicle Aydın, dünyanın dört bir yanındaki Türk liderleri tek bir çatı altında buluşturarak önemli bir vizyona adım attıklarını belirtti:

- Bugün attığımız bu adım, geleceğin Türk liderlerine ilham vermek, Türkiye’nin küresel sesini daha da güçlü kılmak için tarihi bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde kuracağımız “Global Turks Leadership Academy” ile genç liderlerimizi yetiştireceğiz.

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter, AmCham Türkiye’nin 60 milyar doları aşan yatırımı bulunan, 100 bine yakın istihdam yaratan 150 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini vurguladı:

- En önemli önceliklerimizden biri temsil ettiğimiz uluslararası standartlar ve değerler ile Türkiye’de yetenek gelişimine katkı sağlamak. Türkiye, yetenek yönetimi açısından önemli üstünlüklere sahip.

“Global Turks” Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi, AmCham Türkiye Başkanvekili Ayşem Sargın, üyelerinin dörtte birinin Türkiye’yi bölgesel merkez olarak konumlandırdığına işaret etti:

- AmCham Türkiye olarak yürüttüğümüz “Bölgesel Merkez Projesi”ndeki bulgularımız, Türkiye’nin bölgesindeki güçlü konumunu doğruluyor. Türkiye, bu bölgede faaliyet gösteren çokuluslu şirketlere önemli avantajlar sağlıyor.