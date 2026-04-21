Çalışanların %42’si bezdirim mağduru

Cinsel tacizden psikolojik şiddete dek bezdirimin kaynağı, güç sahibi olunca tiranlaşan yönetici... Bezdirimcilerin cinsiyet dağılımı: Erkek, %65; kadın, %54. Mobbingci patron olma!

1- SORUN: Bezdirim de ne? Aslında çalışma hayatımızın sosyal kanseri diye tanımlayacağım mobbing için önerdiğimiz Türkçe kelime… Çalışanı bezdiriyorsun, psikolojik, fiziksel baskı uyguluyor, angarya yüklüyor ve hayatını zindana çeviriyorsun. Peki, sen kimsin ey bezdirimci ve cürmün nedir?

2- ETKİSİ: Persty Yönetim Danışmanlık ve Canan Duman Akademi iş birliği ile periyodik olarak yürütülen ‘Türkiye İş Dünyası Araştırması'nın ikincisi bezdirim (mobbing) üzerine yapılmış. Bin 246 kişinin katılımından öğreniyoruz ki bezdirim mağduriyet oranı %42. İşyeri hastalığı adeta...

BENİ EN FAZLA UĞRAŞTIRAN SORUN

3- ÖNERİ: Bana göre tıpkı ekonominin kanseri enflasyon veya paranın belalısı faiz gibi izlenmesi gereken... Zira çalışma barışını bozuyor, gizli açık tiranların aramızda gizlenerek varlıklarını sürdürmesine yol açıyor. Bezdirim en fazla mücadele edilmesi gereken sorundur.

4- UYGULAMA: Mağdurların %67’si bezdirimi ispatlamakta zorlanıyor, %85’i bu konuda yetkili kişi veya kurumlara sesini duyuramıyor. Bezdirimi görmezden gelmek; %42, mağduru susmaya zorlamak; %31, başka bir yere nakli istemek; %20. Patronlar işyerinde mobbing radarı kursun.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Bezdirime dair…

Bezdirimin ispatı kolay mı?

Mağdurların %67’si ispatta zorlanıyor. Mağdurların %76’sı; istifa etmeyi düşünüyor. Yasal haklarını bilmeyenlerin oranı; %58. İşletmelerin bezdirim tedbiri almadığını düşünenler ise %69 düzeyinde…

İspatta zorlananlar ne yapsın?

Eğer patronun bizzat kendisi etrafına mobbing yapıyorsa, mücadele etmek daha zor. Ancak alt kademe yöneticisi veya mevkidaşın bezdirim uyguluyorsa, en üst yönetime bildirmek gerekir.

NOT

EN İYİ KAMÇILAYANI TERFİ ETTİRİRSEN…

Ben, işyerindeki bezdirimlerden (mobbing) patronun ve üst düzey yöneticilerinin sorumlu olduğuna inanıyorum. Siz en iyi kamçılayanı terfi ettirir, onlara mikro iktidar alanı açıp astlarına nasıl davrandıklarını denetlemezseniz, yığınca mağdur çalışan yaratırsınız.

BEZDİRİM LÛGATI:

Mobbing: Bezdirimin İngilizcesi… İşyerinde patron, yönetici veya akran terörü diyebiliriz.

Mikroagresyonlar: Bezdirimin sinsi olanı. “Şaka yaptık, alıngansın” türü iğnelemelerle yormak

Psikolojik şiddet: İstekleriyle arada duranın ruhsal dengesini bozmaya yönelik söylem eylem

Mobbing radarı: Tepe yönetimin kurum için bezdirime karşı uyanık olması, gözlem yapması