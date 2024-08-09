Çalışma hayatında 7524 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler

"Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 02/08/2024 Tarihli 32620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7524 Sayılı Kanun’la 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 ve Ek 19’uncu maddelerinde değişiklikler yapılmış, Geçici 95’inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve Geçici Madde 104 eklenmiştir. 7524 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelerden başlıcaları şunlardır:

- Kısa Vadeli Sigorta Kolları’na ilişkin prim oranı yüzde 2’den yüzde 2,25’e yükselmiştir.

- Madde uyarınca en düşük emekli aylığı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. Maaşları bu tutarından altında olan emekliler maaşlarını bu tutardan alacaktır.

- En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesiyle 10.000 TL ile 12 bin 500 TL arasındaki 2 bin 500 TL tutarının finansmanı amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Böylece aradaki fark Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinden değil, genel bütçeden karşılanmış olacaktır.

- EYT kapsamında emekli olup, aynı işyerinde çalışanlara uygulanan 15510 Kanun Numaralı 5 Puanlık Teşvik yürürlükten kaldırılmıştır. Bilindiği üzere 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı iş yerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması ve gerekli şartları sağlaması durumunda EYT’liler için yararlanılan 5 Puanlık Teşvik 1 Eylül başından itibaren kaldırılmaktadır. Bu nedenle EYT'den emekli kişileri işyerlerinde çalıştıran işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi mümkün olmayacaktır. Söz konusu uygulama 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yapılacak olup Temmuz ve Ağustos aylarında söz konusu teşvikten yararlanılmaya devam edilecektir.

- 15510 kodlu sosyal sigortalar prim teşviki uygulamasının kaldırılması ve işverenlerinin kısa vadeli sigorta primi oranının %0,25 puan artması ile birlikte işverenlerin çalıştırdıkları emekli kişilerle ilgili olarak işçilik maliyetleri artacaktır.

- Kısa vadeli sigorta primi oranın 0,25 puan artması ile birlikte işverenlerin çalıştırdıkları normal sigortalılar için kişi başı işçilik maliyetlerinde artış yaşanmış olacaktır.

- Söz konusu işçilik maliyetlerini arttıran düzenlemeler ile en düşük emekli aylığının artışından kaynaklanan ve Hazine’nin üstlendiği maliyetinin bir kısmının işverenlerce karşılanması amaçlanmıştır.

Ayruca Türk Kızılay Derneği ile bu derneğe ait veya bağlı işletmelerde çalışanların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alması halinde dahi bu aylıkları kesilemeyecektir.

Yine, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine her ay aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecektir.