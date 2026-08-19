Cam tavanı kıran kadınlar sınır tanımıyor

Kadınlar, dünya üzerinde birçok alanda mücadele ediyor. Üreten, çoğaltan ve hayatın içinde tüm dinamikleri aklı ve zekâsı ile dengede tutan, yine kadınlar oluyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. Yakın çevrem ve bir çok arkadaşımın annesi, ninesi, teyzesi, halası kimi ailevi baskılardan, kimi de ekonomik sebepler nedeniyle okumamış, okutulamamıştı.

40 yıl sonra djital dünyanın yaşamın her alanına sirayet ettiği günümüzde kadınlar; geçmişte halk arasında “erkek işi sen yapamazsın” denilen kaynakçılık, otobüs şoförlüğü. Yeni teknolojik düzende ise bilişim ve şimdi de yapay zekâ ile kadınlar, her yerde. Tüm cesaretiyle kendi hikayesini yazmaya hazırlanıyor. Bu durum mutluluk verici bir gelişme.

Kadınlar, hayallerinin peşinden koşuyor

Hikayeleri hep başkaları tarafından anlatılan kadınlar, hayallerini hep gerçeğe dönüştürmek istedi. Sessizliğin içinde doğru zamanı bekledi. Dijital çağda; kendi hikayesini yazmak için yola çıkan ve (Lider Kadınlar ve İstihdam Derneği (LİKADER)’i kuran, hayata hep umutla bakan, kadın girişimci Tuğba KOÇ’un katkıları ile gerçekleşen etkinlik konuşmasındaki şu sözleri, aslında birçok kadına cesaret veren bir cümleydi: “Sayısız kez düştüm ama hayatta düşmek de var.” diyerek yeniden ayağa kalkıp, hayallerinin peşinden koşmaya devam ettiğinden bahsetti.

Tuğba KOÇ’un daveti ile katıldığım bu etkinlikte dikkatimi çeken şey, kadınların bir şeyleri birlikte dayanışma içinde yaparsak, başarabiliriz hissiyatıydı. Birçok kadın girişimcinin hikayesini dinledim. Her insanın bir hikayesi vardır, buna inanırım. Elbette her birey gibi bir de kadınsanız, hayallerinizi hayata geçirmek, hiç de öyle kolay olmuyor. Türlü türlü engeller karşınıza çıkabiliyor. Girişimci kadınları dinlerken: tüm sınırları aşarak, büyük bir özveri ile çalışıp, dayanışma ruhuyla hayatı her şeye ve herkese rağmen severek, birbirinin elini tutarak, çoğalarak büyüdüklerinde, gelecekte kız çocuklarına, kadınlara rol model olabilecekleri duygusunu hissettim. Kadınlar yoksa birçok şeyin eksik kalacağı kaygısını gözlemledim.

Likader’den “Kadın girişimcilere dijital müjde” projesi

Likader kurucusu Tuğba KOÇ, kendi projesinden bahsederken henüz yolun başında olduğunu ama kadın dayanışmasıyla daha yaşanacak ve hayatı da kolaylaştıracak “Girişimci Kadınlara Dijital Müjde” başlıklı projesinde; toplumsal farkındalık projelerinin yanı sıra, kadın girişimcilerin ulusal ve uluslararası platformlarda yer alabilmeleri amacıyla, hayata geçirilen yeni bir dijital girişiminden bahsetti.

KOÇ ayrıca sözlerine şöyle devam etti: “ Yatırımcı ortaklarıyla birlikte geliştirdiği LORT APP, güçlü mühendislik altyapısı, AR-GE çalışmaları ve alanında uzman profesyonellerden oluşan ekibiyle dikkat çekiyor. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulama; bireysel kullanıcılar, girişimciler, firma sahipleri, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturan uluslararası bir network platformu olarak tasarlandı.”

Bu uygulamayla ilgili dijital dönüşüm çağında güçlü iş ağlarının önemine vurgu yapan KOÇ, projesini kısaca şöyle anlattı: “Kadın girişimcilerin yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de görünür olmaları ve yeni iş birlikleri geliştirmelerini desteklemeyi hedefliyoruz. Girişimlerim; ilk başta 2016 yılı yiyecek içecek sektörü, steak house restoran, Artuba Event & Organizasyon sonrası, kadın istihdamı noktasında Trenttubi kozmetik, sağlık ve son olarak girişimci kadınlara alan sağlayacak uluslararası girişim dijital aplikasyon LORT APP, sınırları ortadan kaldıran ve fırsatları erişilebilir hale getiren yenilikçi bir platform olacak.”

KOÇ’un anlattığı bu proje elbette ilham verici. Birçok STK ve girişimcilik ekosistemini de içinde barındıracak, yeni iş olanakları ve paydaşlar arasında güçlü bir iş birliği kurulmasına da zemin oluşturabilir.

LİKADER’in öncülüğünde gerçekleşen bu etkinlik birçok girişimci kadını, aynı çatı altında birleştiriyor olmasının yanında istihdam, üretim, iş birliği ve dayanışma ağını oluşturarak, kadınların ekonomideki yerinin, ön sıralarda yer almasının önemine de dikkat çekiyor.

Sanayi ve kaynakçılıkta da kadınların sayısı çoğalıyor

Konuşmacılardan bir başka kadın girişimci ise Hantek Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Zehra KARATAŞ. Geçmişte kaynakçılıkta ve sanayide sadece erkek işi olarak belirtilen bu alanlarda, büyük bir mücadele verdiğini ve halen de kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kaynakçılık ve sanayide kadınların, özellikle genç kadınların da bu sektöre ilgilerinin arttığını ve sayıca da çoğaldıklarını, katıldığım bir çok panelde gözlemliyorum.

KARATAŞ; daha çok kadını, sanayide, üretimde, işletmelerde, STK’larda kısacası hayatın her alanında görmeyi arzu ettiğinden bahsetti. Kadınların iş hayatında değil, karar alan, istihdam yaratan, üretimin her alanında yer olan ve yön veren pozisyonda kadınların çoğalmasını arzu ettiğini ifade etti.

“Emek Çarşısı” projesiyle kadın emeği ekonomide değer yaratıyor

Etkinlikte konuşan bir diğer kadın girişimci: Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nagihan AYGÜN’ün bahsettiği projesi çok etkileyiciydi. Kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen “Emek Çarşısı” projesi. AYGÜN projesinden bahsederken: Sakarya’da uygulanan bu modelin, yerel kalkınmaya katkı sağlayacağını ve diğer iller için de örnek teşkil edecek bir sosyal girişimcilik projesi niteliğinde olduğunu söyledi.

Kadına yüklenen sorumluluklar iş hayatında engellere neden oluyor

Etkinlikte konuşan bir başka konuşmacı: Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kocaeli İl Başkanı ve BM Profesyonel Site Yönetimi Temizlik Danışmanlık Firması sahibi Meral DOMURCUK, kadınların iş yaşamındaki temsiliyetine ilişkin yaşanan zorluklardan bahsetti. DOMURCUK: Kadınların aynı anda ev, iş, çocuk ve iş sorumluluklarını üstlenmesinin, profesyonel iş hayatındaki yükselmelerinde zorluğa neden olan önemli bir etken olup, bu konudaki farkındalığın arttırılmasının önemine dikkat çekti.

LİKADER’in öncülüğünde gerçekleşen bu etklinlikte ana tema ise Tuğba KOÇ’un özellikle vurguladığı: “Her Kadın Bir Liderdir” anlayışının hakim kılınmasıydı.

Evde aileyi idare eden, mutfaktaki bütçeyi hesaplayan, işte üreten, çalışan ve bir canlıyı dünyaya getirme cesareti olan kadınlardaki o güç, sanılandan çok daha fazla. Birçok işi aynı anda düşünüp aynı zamanda çözüm üreten ve uygulayan kadınlar, kararlı duruşlarıyla kendi alanında lider olma özelliğini taşıyor.

Tarımdan, üretime, sanayinin çarklarından algoritmalara kadar aklı ve zekâsı ve tüm sınırları aşan cesaretiyle gelecek; kadınların sezgileri, duygularıyla inşa edilecek. Tüm okuyan kadınlar olarak sözümüz olsun; okutulmayan annelerimize, ninelerimize, kız kardeşlerimize, kısacası hikayeleri yarım kalan tüm kadınlara, o hikayelerini tamamlamak borcumuzdur.

Kadını dışarıda bırakan hiçbir sistem sürdürülebilir olamaz. Kadınlar, eksik kalan hikayelerini, tamamlıyor. Sistemin dışında değil, tam da ortasında yer alarak kararlı bir duruşla cam tavanı yıkmaya hazırlanıyor.