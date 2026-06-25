Camın geleceği fırında değil, Ar-Ge’de şekilleniyor

Şişecam ArTeGe, 50 yıllık bilimsel birikimiyle camı, sadece üretilen bir malzeme olmaktan çıkarıp enerji dönüşümü, düşük karbonlu sanayi, ileri mühendislik ve küresel rekabetin stratejik alanlarından biri haline getiriyor.

Sanayinin geleceği daha az enerjiyle, daha düşük karbonla, daha yüksek teknolojiyle ve daha güçlü öngörüyle üretmekle tanımlanıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise Ar-Ge var. Türkiye’nin ilk kurumsal Ar-Ge merkezi olarak 1976’dan bu yana faaliyet gösteren Şişecam ArTeGe, yarım asırlık bilimsel hafızasıyla Türkiye sanayisinin teknoloji geliştirme kapasitesinin de önemli örneklerinden biri. Ar-Ge’yi geleceği inşa eden stratejik bir yatırım olarak gören bu yaklaşım, cam üretiminde enerji tüketiminin azaltılmasından yeni nesil fırın teknolojilerine, modelleme ve simülasyondan düşük karbonlu üretime kadar geniş bir alanda somut sonuçlar yaratıyor. Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak Büyükfırat ile ArTeGe’nin 50 yıllık yolculuğunu, camın değişen stratejik rolünü ve sanayide dönüşümün neden artık sezgilerle değil, öngörüyle yönetilmesi gerektiğini konuştuk.

Kırılma noktası Ar-Ge’yi geleceği inşa eden bir yatırım olarak konumlandırmamız oldu

“Türkiye sanayisinde Ar-Ge’nin genellikle bir ‘maliyet merkezi’ olarak görüldüğü bir dönemde, Şişecam için en büyük kırılma noktası Ar-Ge’yi bir gider kalemi değil, geleceği inşa eden bir yatırım olarak konumlandırma kararlılığı oldu. Bu, Ar-Ge’nin rolünü reaktif bir sorun çözücüden, proaktif bir değer yaratıcıya dönüştüren temel bir yaklaşım değişimiydi.

Kuruluşu 50 yıl önce gerçekleşmiş olsa da Şişecam’da bilim ve teknoloji temelli büyüme vizyonunun temelleri çok daha eskiye, 1940’lara dayanıyor. 1976’da Türkiye’nin ilk kurumsal Ar-Ge merkezi olarak yola çıktığımızda hedefimiz yalnızca teknik sorunlara çözüm üretmek değildi. Bilimi ve mühendisliği karar alma süreçlerinin merkezine yerleştiren kalıcı bir yetkinlik oluşturmayı amaçladık. Bugün geriye baktığımızda, Şişecam Ar- TeGe’nin Türkiye’de sanayinin Ar-Ge kültürünün kurumsallaşmasına yaptığı en önemli katkının, araştırma ile üretim arasındaki bağı kalıcı hale getirmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek değer, bilginin ürüne, teknolojinin rekabet avantajına ve inovasyonun sürdürülebilir büyümeye dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. ArTeGe’yi yalnızca Şişecam’ın değil, Türkiye sanayisinin teknoloji üretme kapasitesine yapılmış uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu yaklaşımın güncel yansımalarından biri de küresel cam ekosistemini bir araya getiren ve sektörümüz için önemli bir platform olan Şişecam Uluslararası Cam Konferansları… Bu yıl 40’ıncı kez, “United to Innovate: A Future Focused Transformation of Energy & Glass” temasıyla gerçekleştirdiğimiz konferansta akademi, tasarım ve sanayi dünyasını İstanbul’da bir araya getirdik.”

İş birliği odaklı ekosistem

“Şişecam ArTeGe’yi farklı kılan unsur, Ar-Ge’yi yalnızca yeni fikirler üreten bir yapı olarak değil, iş sonuçlarına doğrudan etki eden stratejik bir teknoloji ve yetkinlik alanı olarak konumlandırması. 1976’dan bu yana oluşturduğumuz bilimsel ve teknolojik birikimi, üretimden ürün geliştirmeye, maliyet yönetiminden sürdürülebilirliğe kadar tüm süreçlere entegre ederek somut değere dönüştürüyoruz. Bu dönüşümde önemli bir dönüm noktası, 2014'te Gebze-Çayırova'da açılan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi oldu. 9.400 metrekarelik alanda, 31 uzmanlık laboratuvarıyla, LEED Gold sertifikalı ve Avrupa›da alanının sayılı cam araştırma merkezlerinden biri olan bu yapı, ArTeGe’nin fiziksel ve kurumsal ölçeğini yeni bir düzeye taşıdı. Fakat asıl dönüştürücü güç bu duvarların içinde saklı değil; sektörel zorlukları tek başımıza çözmek yerine, tüm paydaşlarımızla el ele vererek ortak akılla çözmemizi sağlayan iş birliği odaklı ekosistem yaklaşımımızda yatıyor. Şişecam ArTe- Ge bugün kısa vadeli mühendislik ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretirken, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine yatırım yapan çift odaklı bir modelle çalışıyor. Araştırma, mühendislik, tasarım ve inovasyonu aynı çatı altında buluşturan ‘tek durak teknoloji uzmanlığı merkezi’ entegre yapısı sayesinde fikirden endüstriyel uygulamaya kadar tüm süreçlerde değer yaratıyor.”

Sürdürülebilirlik teknoloji geliştirme sürecinin ayrılmaz parçası

Rekabet gücü artık nihai ürünün kendisi kadar, o ürünün ne kadar düşük enerjiyle, az kaynak kullanılarak ve düşük karbon ayak iziyle üretilebildiğiyle de ölçülüyor. Aynı zamanda üretim sistemlerinin değişen koşullara ne kadar dayanıklı ve uyumlu olduğu da bu denklemin önemli bir parçası haline geliyor. Şişecam ArTeGe’de, enerji verimliliğinden karbon azaltımına, kaynak optimizasyonundan alternatif hammadde kullanımına kadar geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmalar, sürdürülebilirliği tüm teknoloji geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Cam kompozisyonlarının optimize edilmesinden yeni nesil fırın teknolojilerine, dijital modelleme altyapılarından elektrifikasyon çalışmalarına kadar uzanan projelerle hem çevresel etkimizi azaltıyor hem de üretim performansımızı sürekli geliştiriyoruz. ArTeGe, Şişecam’ın büyüme hedefl eri ile sürdürülebilirlik hedefl erini aynı noktada buluşturan bir dönüşüm alanı olarak çalışıyor.”

Cam geleceğin ihtiyaçlarına güçlü bir cevap veriyor

“Cam çok köklü bir malzeme; ancak bugün onu yeniden önemli hale getiren şey geçmişi değil, geleceğin ihtiyaçlarına verdiği güçlü cevap. Enerji dönüşümünden sürdürülebilir yapılara, mobiliteden sağlık teknolojilerine kadar pek çok alanda camın rolü yeniden tanımlanıyor. Çünkü artık mesele yalnızca bir malzemenin kullanılabilir olması değil, enerji verimliliği, dayanıklılık, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından ne sunduğu… Biz camın geleceğini daha akıllı, daha yüksek performanslı ve daha sürdürülebilir uygulamalarda görüyoruz. Elektrifikasyon bu dönüşümün merkezinde yer alacak. Yüksek elektrikli hibrit ve tam elektrikli fırınlar öne çıkarken, dijitalleşme ise yapay zekâ ve makine öğrenmesini tasarım ve mühendislik süreçlerine entegre ederek karar alma hızını ve alınan kararın doğruluğunu artırmada kritik bir rol üstlenecek. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş hızlandıkça, camın hem işlevi hem de stratejik değeri artıyor. Bu dönüşümde belirleyici olan ise yalnızca üretim kapasitesi değil; bilim, mühendislik ve inovasyon gücü.”