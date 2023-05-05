Cazın sevdalı trompet sanatçısı…

Muvaffak (Maffy) Falay 1930’da dünyaya geldi. Öğretmen olan halasının desteği ile ilkokulu zorlukla bitirdi. Okuması için babasının ziraat müdürü olduğu Kuşadası’na gönderildi. 12 yaşında Kuşadası Bandosu’nda trompetçi olarak çalışmaya başladı. Ailesinde herkes müzikle ilgiliydi. Alaturka ve alafranga müzik meraklısı babası, ney ve cümbüş gibi aletleri çalardı. Ağabeyi ise mandolin sanatçısıydı.

13 yaşında Karşıyaka’da annesinin yanına gelince İzmir Bandosu’na kadrolu trompetçi olarak girdi ve burada maaş almaya başladı. 1947’te Erdoğan Çaplı’nın teşvikiyle Ankara’da konservatuar sınavını kazanarak, ikinci sınıftan öğrenime başladı.7 yıl piyano ve trompet öğrenimi gördü. Konservatuar öğrenimi sırasında kontrbasçı Aydemir Mete, piyanist İlham Gencer ve solist Ayten Alpman’la birlikte trompetçi olarak sahneye çıktı.

1956 yılında ünlü cazcı Dizzy Gillespie Türkiye’ye geldiğinde Esenboğa Havalimanı’nda Maff y dönemin gözde caz parçalarından birini çalınca Dizzy’den övgü aldı. Dizzy ondan, ‘’Miles Davis, Roy Eldridge düzeyinde bir trompetçi’’ diye söz edince, caz dünyasında büyük yankı uyandırdı.

1960’ta yurtdışına çıkarak Almanya’da Köln Radyo Orkestrasına katıldı. Bu orkestrayla Avrupa’da birçok turne yaptı. 1967’de Okay Temiz ile Stokholm’de ‘’Sevda Grubu’’nu kurdu. 2008 yılında 12. İstanbul Caz Festivali’nde kendisine ‘’Yaşam Boyu Başarı Ödülü‘’ takdim edildi.

Yaşamının son dönemini İBB Kayışdağı yerleşkesinde geçirirken, beyin tümöründen rahatsızlanıp 92 yaşında vefat etti. 2011 yılında Kuşadası Belediyesi Maff y Falay heykelini Kale Kapısı’na yerleştirdi. Sanatçının yaşam hikayesini ‘’Maffy’nin Sevdası Caz‘’ adıyla kitaplaştıran Osman İkiz’in çalışması Cumhuriyet yayınlarından okurla buluştu.

Caz sevdalısı sanatçı Muvaffak (Maffy) Falay yaşamı süresince birçok caz grubuyla birlikte çalışıp dünyayı dolaştı ve bunu yaparken hep ‘’Türk‘’ kimliğini vurguladı. Kendisini saygıyla anıyorum.

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