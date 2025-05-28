CCI, Azerbaycan’da ikinci Fabrikayı açtı, Orta Asya’ya Yatırımı 1.2 milyar doları buldu

Anadolu Grubu’nun büyük hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek’in (CCI) Azerbaycan’daki ikinci fabrikasını İsmayıllı’da devreye aldığı törenden notlara bakarken Grubun ve CCI’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Süleyman Yazıcı’nın sözlerini öncelikle okudum:

- Anadolu Grubu olarak yatırımlarımızı sadece ekonomik kazançla değil, toplumsal fayda ve insan odaklı değerlerle birlikte gündeme alıyoruz.

Kamil Süleyman Yazıcı, bu yaklaşımdan yola çıkarak İsmayıllı’daki yatırımla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Biz Azerbaycan’da sadece içecek üretmiyoruz. Bakü’deki ilk fabrika yatırımımızdan başlamak üzere bugüne kadar ülkeye 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 400’ün üzerinde kişiye doğrudan, binlerce kişiye dolaylı istihdam sağladık.

Yaptıkları yatırımın sosyal yönü üzerinde de durdu:

- İstihdamdan çevreye, kadınların güçlenmesinden eğitime kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk bilinciyle tasarlanan yeni İsmayıllı fabrikamız bu katkının en güncel ve somut örneğidir.

Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Süleyman Yazıcı, grubun temellerini atan dedesi Kamil Yazıcı ile Tuncay Özilhan’ın babası rahmetli İzzet Özilhan’ın vizyonuna işaret etti:

- Grubumuzun temelleri ortak akıl, insana saygı, girişimcilik, yenilikçilik değerlerine dayanan bir kültür inşa etme anlayışıyla atıldı. Bu kültürü yaşatmak ve geleceğe taşımak en kıymetli sorumluluğumuzdur.

Attıkları her adımda inovasyonu, teknolojiyi ve insanı merkeze aldıklarını vurguladı:

- Yerel istihdamdan yenilenebilir enerjiye, kadınların desteklenmesinden geri dönüşüm projelerine kadar geniş bir etki alanında katkı sunuyoruz.

Grubun 2035 vizyonuna dikkat çekti:

- 2035 vizyonumuz doğrultusunda geçmişten gelen değerlerimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayarak uzun vadeli stratejiler geliştiriyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, İsmayıllı Valisi Nahid Bağırov, Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, CCI CEO’su Karim Yahi, CCI Azerbaycan Genel Müdürü Rena Mamedova’nın katıldığı açılış töreni vesilesiyle CCI’ın fabrikalarıyla uzandığı Orta Asya ve Kafkasya’daki toplam yatırımlarını merak ettim.

Toplam yatırımla ilgili merakımı gideren bilgileri Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan’ın konuşmasında buldum:

- 1994 yılından itibaren Anadolu Grubu olarak Orta Asya ve Kafkasya’da içecek sektörüne yatırım yapıyoruz. CCI olarak son 24 yılda Orta Asya ve Kafkasya’da toplam 1.2 milyar dolar yatırım yaptık.

Tuncay Özilhan, CCI’ın 12 fabrikasında istihdamın 3 bin 500’ü aştığını, 150 bin satış noktasında ürünlerinin satıldığına vurgu yaptı:

- Bu yatırımları Türk iş insanlarıyla birlikte yaptık, hep beraber büyüdük. Türk müteahhitleri ile çalıştık, reklam ajanslarından ambalaj üreticilerine, etiket ve şişe kapağı tedarikçilerine kadar birçok Türk firması bizimle bölgeye adım attı.

Böylece sadece üretim değil, Türkiye’nin sanayi ve hizmet ekosisteminin de bu coğrafyalarda kök salmasına katkıda bulunduklarını irdeledi:

- DEİK bünyesindeki iş konseylerinde görev alarak da Türkiye’nin ticari diplomasisine destek vermeye çalıştık. Türkiye’nin dostane ilişkileri, diplomatlarımız ve ticaret müşavirlerimizin gayretleri bu bölgelerde ülkemizin ekonomik varlığının güçlenmesini sağladı.

Tuncay Özilhan, Azerbaycan’daki yatırımlarıyla ilgili de şu noktanın altını çizdi:

30 yıl önce başladığımız Azerbaycan yolculuğu, bugün geldiğimiz noktada bana derin bir memnuniyet ve gurur veriyor. Bu güzel ülkede sadece yatırım yapmadık, büyüyen bir dostluk ve karşılıklı güven inşa ettik.

Azerbaycan’ın kalkınmasına katkı sağlamak, bizim için ekonomik bir faaliyetten çok, manevi bir sorumluluk veriyor. İsmayıllı’daki bu tesis, kardeşliğimizin ve ortak geleceğe duyduğumuz inancın somut bir simgesidir.

Aynı tarihi, aynı kültürü ve aynı kaderi paylaşan iki ülkenin yarınları birlikte inşa etmesinden daha değerli bir vizyon düşünemiyorum.

Coca-Cola İçecek halka açılma hazırlığı günlerde düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıda şirketin “dünya şişeleyiciler ligi”nde üst sıralarda yer alma hedeflerini bir örnekle sormuş, Tuncay Özilhan’dn şu yanıtı almıştım:

- Biz o noktalara gelebilir miyiz emin değilim…

Coca-Cola İçecek bugün 12 ülkede 34 şişeleme fabrikası ve 3 meyve işleme tesisiyle faaliyet gösteriyor.

“Coca-Cola Şişeleyicileri Ligi”nde ilk 7 arasına yerleşmiş bulunuyor…

Azerbaycan’da üretim yüzde 50 artacak

COCA-COLA İçecek (CCI) Azerbaycan Genel Müdürü Rena Memdova, ülkedeki uzun vadeli büyüme hedeflerine vurgu yaptı:

- Geçen yıl inşaatına başladığımız İsmayıllı fabrikamızı açmaktan gurur duyuyoruz. Azerbaycan’daki uzun vadeli büyüme hedefimiz doğrultusunda adımlar atıyoruz.

Artan üretime işaret etti:

- İki üretim hattıyla faaliyet gösterecek yeni fabrikamız sayesinde Azerbaycan’daki üretim kapasitemizi yüzde 50 artırıyoruz.

CCI’ın Azerbaycan’ın en büyük 30 vergi mükellefi arasında yer aldıklarını belirtti:

- İsmayilli fabrikamızla birlikte yüzde 100 yerel istihdamla yüzde 100 ilave iş imkanı yaratıyoruz. Tedarik ve hizmetlerimizin yüzde 76’sını yerel kaynaklardan sağlayarak 6 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyoruz. Bölge ekonomisini destekliyoruz.

31 yılda Azerbaycan’da ödediği vergi 516 milyon dolara ulaştı

COCA-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi, Azerbaycan'daki faalliyetlerini şöyle özetledi:

Coca-Cola sistemi geçen yıl Azerbaycan’daki 30’uncu yılını kutladı.

İsmayıllı’da yeni yeşil saha yatırımı kapsamında 1 PET hattı faaliyete geçti. Kutu hattı ise yakında faaliyete geçecek.

Coca-Cola sistemindeki her 1 iş, genel ekonomide 14 yeni iş yaratıyor.

CCI, Azerbaycan’da 10 milyonluk tüketici kitlesine hizmet veriyor.

CCI, 1994^ten bu yana devlete toplamda 516 milyon dolar vergi ödedi.

Devlet bütçesi vergi gelirlerinin yüzde 0.52’si Coca-Cola Sisteminden geliyor.

CCI, Azerbaycan’da 2024 vergi mükellefleri arasında ilk 100’de 30’uncu oldu.

Bağdat’ta üretim başlayacak, Irak’ın 4’üncü fabrikası olacak

COCA-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi, İsmayıllı’daki açılış vesilesiyle CCI ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

CCI, Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bangladeş, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye’de faaliyet gösteriyor.

12 ülkede toplam 34 şişeleme tesisi ile 3 meyve işleme tesisimiz faaliyette.

CCI, Haziran 2025’te Bağdat’ta yeni bir fabrikada üretime başlayacak. Böylece Erbil, Kerbela ve Hille’nin ardından Irak’taki fabrika sayımız 4’e çıkacak.

Özbekistan’ın Namangan şehrinde de yeni teknolojilerle donattığımız ve üretim kapasitesini artırdığımız bir fabrikayı yenileyerek devreye alacağız.

CCI, 10 bini aşkın kişiyi istihdam ediyor, 600 milyon nüfusa ürün sunuyor.

Fabrika çatısına GES yatırımı yapıyor

CCI Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi Burçun İmir, CCI Azrebaycan’ın “Kurumsal Vatandaşlık” adımlarını paylaştı: