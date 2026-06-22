Cebimizdeki Londra ve İstanbul

Numbeo’nun verilerine göre, Londra'da 6 bin 800 sterlinle (412 bin lira) sürdürülen bir yaşam standardını İstanbul'da yakalamak için yaklaşık 3 bin 30 sterlin (184 bin lira) yeterli oluyor. İki şehir arasındaki makas kiradan ulaşıma, gıdadan faturalara kadar geniş bir yelpazede İstanbul lehine açılıyor. Elbette tablonun bir de satın alma gücü boyutu var.

Mehmet Doğan Erdoğan

Yaşam maliyeti veri tabanı Numbeo'nun nisan ayı sonu itibarıyla derlediği verilere göre, kira hariç tutulduğunda yaşam maliyeti İstanbul'da Londra'ya kıyasla yüzde 48,9 daha düşük. Kira dahil edildiğinde fark yüzde 55,4'e çıkıyor. Restoran fiyatları İstanbul'da yüzde 46,6, market fiyatları ise yüzde 37,9 daha ucuz.

En büyük fark konut tarafında ortaya çıkıyor. İstanbul'da kira fiyatları Londra'dan yüzde 65,9 daha düşük. Londra'nın merkezinde tek yatak odalı (1+1) bir dairenin aylık kirası ortalama 2 bin 191 sterlinken (133 bin lira), aynı daire İstanbul'da 790 sterline (48 bin lira) bulunabiliyor. Üç yatak odalı (3+1) dairelerde şehir merkezi kirası Londra'da 3 bin 762 sterline ulaşırken, İstanbul'da bu rakam 1 bin 455 sterlin düzeyinde kalıyor. Londra'da şehir merkezinde konutun metrekare satış fiyatı, İstanbul'daki eşdeğerinin yaklaşık 6 katı seviyesinde.

Markette karışık tablo

Markette ise tablo tek yönlü değil. Bir litre süt Londra'da 1,34 sterlinken İstanbul'da 0,89 sterlin. 12'li yumurta Londra'da 3,69 sterline karşılık İstanbul'da 1,78 sterlin. Patates fiyatları İstanbul'da yüzde 64,8, soğan yüzde 74,7, domates ise yüzde 55,6 daha ucuz. Buna karşılık bazı ürünler İstanbul'da daha pahalı. Kırmızı et (dana) Londra'ya göre yüzde 21,1, muz ise yüzde 44,9 daha yüksek fiyatlı.

Ulaşımda fark yüzde 80'e çıkıyor

Toplu taşımada fark oldukça büyük. Londra'da tek yön bir bilet 3,20 sterlin (yaklaşık 194 lira) iken İstanbul'da 0,69 sterlin (42 lira). Aylık ulaşım kartı Londra'da 200 sterline (12 bin 117 lira) mal oluyor, İstanbul'da ise 45 sterlin (2 bin 748 lira).

İlginç biçimde otomobilde yön tersine dönüyor: Sıfır bir Volkswagen Golf, İstanbul'da Londra'dan yüzde 15,5, Toyota Corolla ise yüzde 7,7 daha pahalı.

Faturalar ve hizmetler

Aylık faturalarda da İstanbul belirgin biçimde ucuz. Ortalama bir dairenin elektrik, ısınma, su ve çöp dahil temel faturaları Londra'da aylık 283 sterline (yaklaşık 17 bin 179 lira) ulaşırken, İstanbul'da 56 sterlin (3 bin 401 lira). İnternet aboneliği Londra'da 31, İstanbul'da 12 sterlin. Sinema bileti Londra'da 15, İstanbul'da 6,68 sterlin.

Ancak bu tablo İstanbul'da yaşamanın "kolay" olduğu anlamına gelmiyor. Numbeo verilerine göre vergi sonrası ortalama net aylık maaş Londra'da 3 bin 681 sterlin (yaklaşık 223 bin lira) iken İstanbul'da 879 sterlin (53 bin 236 lira), yani yüzde 76 daha düşük. Bu nedenle yerel satın alma gücü İstanbul'da Londra'ya kıyasla yüzde 46,4 geride kalıyor.

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Nurus, Calma markasıyla Londra'da ilk deneyim merkezini açtı

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Türk firmalarından Londra Teknoloji Haftası'na geniş katılım

Türkiye'den teknoloji firmaları, startuplar ve teknoparklar, İngiltere'nin en büyük fuarlarından Londra Teknoloji Haftası'nda geniş çaplı katılımla en büyük ülke pavyonunu oluşturdu. Türkiye fuara bu yıl Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere üç Türk Cumhuriyeti ile ortak bir pavyonla katılım sağladı. Türkiye ve söz konusu ülkelerden 60 şirket, 7 teknopark ve 250 delege fuarda yer aldı. Bu ölçek, Londra Teknoloji Haftası'nın en büyük ulusal katılımını oluştururken Türkiye'yi bölgesinin teknoloji ve yatırım çekim merkezi olarak öne çıkardı.

4 ülke gücünü birleştirdi

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, "Türkiye oyun, savunma sanayisi, finans, sağlık ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde sadece Avrupa'da değil, dünya çapında önemli bir noktaya geldi. Her alanda Asyalı ve batılı oyuncularla rekabet edebilen ürünlerimiz ve yatırımcılarımız var” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İngiltere Ülke Danışmanı Ersoy Erkazancı da Türkiye'nin bu yıl Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile gücünü birleştirdiğini dile getirdi.

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Sakarya'nın İngiltere'ye ihracatı 5 ayda 162 milyon doları aştı

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İngiliz seyahat yazarlarına Marmaris'in turizm potansiyeli tanıtıldı

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