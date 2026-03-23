Cengiz İnşaat Başkan Vekili Asım Cengiz: Avrupa’da 2 milyar € tamam sırada 2 milyar € daha var

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, Avrupa’da 2016’dan bu yana üstlendikleri projelerin büyüklüğünün 2 milyar Euro’ya ulaştığını, takip ettikleri ihale sürecindeki yeni projelerin de büyüklüğünün 2 milyar Euro olduğunu söyledi. Cengiz, “Batı’yı paradan çok teknik gelişim için seçtik” dedi.

Cengiz Holding’in inşaat şirketi, Balkan ülkelerindeki altyapı projeleri ile büyüyor. Holdingin cirosunun yaklaşık yüzde 8’i inşaat bölümünden gelirken, şirketin 2016’dan bu yana Avrupa’da üstlendiği projelerin büyüklüğü 2 milyar Euro’yu buluyor. Balkanlarda karayolu, tünel ve demir yolu projelerini hayata geçiren Cengiz İnşaat’ın takip ettiği yeni projelerin de büyüklüğü 2 milyar Euro kadar.

Slovenya’dan Hırvatistan’a, Bosna Hersek’ten Romanya’ya uzanan geniş bir coğrafyada otoyol, demiryolu ve tünel projeleri yürüten Cengiz İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanan Slovenya-Avusturya arasındaki Karavanke Tüneli açılışı öncesinde sorularımızı yanıtladı.

“Yurt dışına açılmaya karar verdiğimizde doğuya mı batıya mı gidelim diye düşündük. Doğuya gidersek daha fazla para kazanırız. Batıya gidersek teknik olarak Cengiz İnşaat'ın ufk unu daha fazla açarız dedik” şeklinde konuşan Cengiz, “Batı'ya gidelim, daha az para kazanalım ama hem ülkemizi teknik olarak daha farklı bir noktaya getiririz hem de kendimizi geliştiririz dedik. Bizim buralara gelmemizin sebebi o. Yoksa maddi olarak tatmin ediyor mu diye sorarsanız; etmiyor. Ama ufk umuzu çok açtı” açıklamalarını yaptı.

DEMİRYOLU DA YAPIYOR OTOYOL DA, RAKİP HİNTLİLER

Avrupa’da faaliyet gösterdikleri ülkeleri sıralayan Cengiz, mevcut tabloyu şöyle aktardı: “Bosna Hersek, Slovenya, Hırvatistan’da işlerimiz var. Hırvatistan’da demiryolu işimiz sürüyor. Orada iki yeni ihalenin sonucunu bekliyoruz. Biri otoyol diğeri biri demir yolu. Macaristan’da bir demiryolu projesini takip ediyoruz. En büyük rakibimiz Hintli firmalar. AB’nin son gelişmeler ışığında Hindistan’la yakınlaşması şansımızı yüzde 50-50’ye düşürdü. Önceden sorsaydınız yüzde 80 bu ihaleyi biz alırız derdim. Şimdi sonucu bekliyoruz. Bir de Romanya’da otoyol projemiz devam ediyor.

Şirketin Avrupa’daki toplam iş hacmine de değinen Cengiz, “2016’dan bu yana devam edenler ve tamamlananların hepsini düşündüğümüzde Avrupa’da üstlendiğimiz projelerin toplam büyüklüğü 2 milyar Euro’yu buldu. Bazıları hala yapım aşamasında. Şu anda takip ettiğimiz 4 projenin toplam bütçesi de yine 2 milyar Euro civarında” şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN’A DA 11,6 KİLOMETRELİK TÜNEL

“Son 25 yılda 550 kilometrenin üzerinde tünel yaptık. Dünyada bu ölçekte tünel yapan firma yoktur” diyen Cengiz, “Türkiye’nin en uzun tüneli 14,5 kilometrelik Zigana’yı biz yaptık. Ovit Tüneli 14 kilometre onu da biz yaptık. Bir ucundan girdiğinizde, diğer ucunda mevsimin değiştiği tüneller bunlar. Azerbaycan’da 11,6 kilometrelik tüneli bu yıl açıyoruz.”

“KARS-NAHÇIVAN HATTI ÇOK ÖNEMLİ”

Demiryolu yatırımlarına da ayrı bir parantez açan Cengiz, şunları söyledi: “Dünyada en ucuz taşımacılık deniz ve demiryoludur. Türkiye’de de Ulaştırma Bakanlığı’nın demiryoluna ağırlık verilmesi çok doğru. Hızlı trende kapasite saatte 250 kilometre olunca yolcu taşıyorsunuz ama yük taşınmıyordu. Son yapılan projelerde yolcu taşıyan trenler için de hızı 200 kilometreye düşürdüler. Böylece hızlı tren hatlarında hem yük hem yolcu taşınabilecek. Demiryolunda devam eden iki projemiz var. Kars-Nahçıvan hattı çok önemli. Ermenistan konusu çözülürse mükemmel bir proje olacak. Adapazarı-Karasu hattında da yük taşımacılığı yapılacak.”

“İDDİALAR CANIMIZI ACITIYOR AMA BİZİ KAMÇILIYOR”

Cengiz, Türkiye’ye karşı sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini söyleyerek, “Hakkımızdaki iddialar canımızı acıtıyor ama bizi kamçılıyor. Bu topluma ihanet etme hakkımız yok. Bu kadar büyük yatırımı olup da tüm yatırımı Türkiye’de olan belki de tek firmayız” şeklinde konuştu. Holding’in toplam cirosu içinde inşaatın payının yüzde 7-8 seviyesinde olduğunu hatırlatan Cengiz, şunları söyledi: “Enerjide Türkiye'de ilk sırada değilsek ilk ikiden biriyiz. Madeni çok farklı bir noktaya getirdik. Seydişehir Alüminyum’da 600- 700 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bugün Avrupa ile yarışır hale geldik. Bakırda yer altından çıkarıp son ürüne kadar getiren tek firmayız. Gübrede dışa bağımlılığı ciddi şekilde azalttık. Bunların hepsi Türkiye için katma değer.”

“İNŞAAT BABA MESLEĞİ BU ALANI KENDİM İSTEDİM”

Cengiz ailesinde her kardeşin belli bir sektöre yoğunlaştığını söyleyen Asım Cengiz, şunları söyledi: “Grubun inşaat kısmını tamamıyla ben yönetiyorum. İnşaat babadan kalma bir meslek. Babam 1970’lerde başlamış müteahhitliğe. Sonra Mehmet Bey onunla devam etmiş. Sonra madeni eklediğimiz için ağabeylerimden biri madene geçti. Enerjiye dahil olunca biri de orayı aldı. En küçüklerden biri ben olduğum için inşaatı kendim istedim. Hatta Mehmet Bey çok ısrarla, inşaatı kapatmak istiyordu. ‘Ağabey ben yaşlanana kadar devam edelim. Yaşlanınca kapatırız’ dedim. Belirli bir kadrom var. Kendi kadroma göre iş alırım. Sahip çıkamayacağım işi istemem. Çok fazla ülkeye gidip parçalanmak istemiyorum. Parçalanınca kaliteden ödün verirsiniz. Son 25 yılda 550 kilometrenin üzerinde tünel yaptık. Dünyada 550 kilometre tünel yapmış bir firma yoktur. Bunu ekibimle birlikte başardık.”

Ankara’ya kolej kuruyorum içine ekmek fırını da yaptım

"Kendime eğitimi dert ettim. Bu nedenle çocuklarımla bir kolej yapmaya karar verdik. Kolejde anaokulundan liseye kadar eğitim olacak. Kampüsü özellikle görmenizi isterim, sadece parayla yapılamayacağını anlarsınız. Çok iyi bir eğitim vereceğiz. 2026-2027 eğitim- öğretim yılında açılacak. Kayıtları başladı. İsmini kızlarım koydu; adı Arcen Koleji olacak. Okulu kızlarıma teslim edeceğim. Kendime bir oda yaptım oraya, yaşlandığım zaman giderim. Ekmek fırını da yaptırdım içine. Ben ilk işe ekmek fırınında başladım."

AVRUPA’NIN KRİTİK HATTI KARAVANKE TÜNELİNE İMZA

Slovenya ile Avusturya’yı Alp Dağları üzerinden bağlayan Karavanke Tüneli, trafiğe açıldı. AB’nin finansa ettiği 140 milyon Euro’luk proje kapsamında toplam uzunluğu 7 bin 946 metre olan tünelin Slovenya sınırlarındaki 3 bin 446 metrelik bölümü Cengiz İnşaat tarafından inşa edildi. Proje, bir Türk şirketinin Slovenya’da tek başına üstlendiği ilk altyapı yatırımı olma özelliğini taşıyor. Tünelin açılış töreninde (sağdan sola) Slovenya Otoyol Şirketi (DARS) Başkanı Andrej Ribič, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratušek ve Türkiye’nin Slovenya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Avusturya ve Slovenya ulaştırma bakanları tarafından açılan tünel, 6 yılda tamamlandı. Proje için bağlantı yolları, 165 metrelik köprü, portal binası ve üç katlı idari yapı da inşa edildi. Metan gazı ve yeraltı suyu gibi zorluk yaşanmasına rağmen açılış töreni zamanında yapıldı. Mevcut tüpün yetersizliği nedeniyle yapılan yeni tünel, 8 ülkeyi etkiliyor ve bu ülkelere lojistik, ticaret ve turizm trafiğinde önemli hız sağlaması bekleniyor.