Cennet Koyu’na 5 arkadaş ‘ev’ niyetiyle girdi, Bvlgari ‘sen varsan’ şartıyla yerleşti

2012 yılında iş dünyasında bir arkadaşı Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e Bodrum Cennet Koyu’nda bir araziyi birlikte almayı önerdi:

- Cennet Koyu’ndaki arazi ihaleyle satışa çıkacak. Gel birlikte ihaleye girip alalım.

Cengiz, arkadaşına önerisinin detayını sordu:

- Sözünü ettiğin araziyi ne için alacağız?

Arkadaşı çok özel bir hedef belirtmedi:

- Ev yaparız…

Zeynep Cengiz - Mehmet Cengiz - Uğur Cengiz

Cengiz, söz konusu araziyi ihaleye çıkaracak kurumla görüştü, büyüklüğünü öğrenince şaşırdı:

- Cennet Koyu’ndaki o arazi 700 dönüm…

Derken aralarına yine iş dünyasının önde gelen isimlerinden 3 arkadaş daha eklendi. Cengiz’le birlikte 4 iş insanı Cennet Koyu’ndaki arazinin ihalesine girdi. Arazinin bedeli o günlerdeki döviz kurlarıyla 180 milyon doları buldu.

Zamanla diğer ortaklar birer birer çekildi, Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük arazi Cengiz Holding’e kaldı.Mehmet Cengiz, bir süre sonra şöyle düşündü:

- Bvlgari Başkan Yardımcısı, Bvlgari Hotelleri Kurucusu Silvio Ursini ile iyi görüşüyoruz. Ben bu araziyi lüks rezidans ve turistik tesis konusunda çok başarılı olan Vedat Aşçı’ya hasılat paylaşımı versem, Bvlgari markasını da buraya getirsek…

Aklından geçenleri bir buluşmada Silvio Ursini’ye de açtı. Ursini, Cennet Koyu’ndaki araziye Bvlari markasını getirmesi konusundaki şartını ortaya koydu:

- Projeyi tümüyle siz yaparsanız Bvlgari markasını getiririz.

Mehmet Cengiz, Ursini’ye şu yanıtı verdi:

- Biz hızlı tren, metro, tüneller, havalimanı, yani altyapı projeleri ve sanayide başarılıyız. Ev yapmak bizim işimiz değil.

Ursini kararlıydı:

- Siz varsanız biz de varız… Size dünyanın farklı ülkelerindeki Bvlgari otellerini tasarlayan mimarımız Patricia Viel’i yönlendireceğim. Onun hazırlayacağı projeye göre yol alacaksınız.

Geçen hafta Bvlgari ve Cengiz Holding’in ev sahipliğinde Cennet Koyu’nda inşaatı devam eden projenin tamamlanan ilk büyük örnek villasında Silvio Ursini, Mehmet Cengiz, Patricia Viel, Bodrum Bvlgari Genel Müdürü Max Zanardi ile buluştuk. Mehmet Cengiz’e kızı Zeynep Cengiz ve oğlu Uğur Cengiz eşlik etti.

Mehmet Cengiz, arazinin ve projenin öyküsünü anlatıp, mimar Patricia Viel’i işaret etti:

- Patricia Hanım araziyi görmeye geldiğinde ayağında sıkıntısı vardı. Burkulmuştu. Bizim mimarların gezmeye uğraşmayacağı kadar ayrıntılı bir tur yaptı.

Sonra oğlu Uğur ve Zeynep’e döndü:

- Ben artık işleri iyiden iyiye çocukların yönetimine bırakıyorum.

Ardından proje üzerinde durdu:

- Bodrum’a değer katacak çok iddialı bir proje ortaya koyuyoruz.

Araziyi aldıkları dönemde bitki örtüsünün “yok” denecek düzeyde olduğunu savundu:

- İnşaata başladığımızdan beri doğayı, yeşili tahrip ettiğimiz iddialarıyla üstümüze geliyorlar. Ağır eleştiri yapıyorlar.

Silvio Ursini araya girdi:

- Proje tamamlanınca herkes, “Mehmet Cengiz iyi iş yapmış” diyecek. Bunu göreceksiniz.

Mehmet Cengiz, bunun üzerine 2002 yılına uzandı:

- Antalya Belek’te 2001 yılında 17 milyon dolara aldığım araziye 168 milyon dolarlık yatırımla dönemin ilk “7 yıldızlı” olarak nitelenen otelini yaptım. 2007 yılında da 450 milyon dolara sattım.

Bvulgari projesiyle ilgili şu ayrıntıları aktardı:

Biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla proje alanına binlerce yerli bitki dikiliyor.

Mimari tasarım, doğal topoğrafyayı bozmadan, yapının araziye uyum sağlamasını amaçlıyor.

İç tasarım, mutfak ve peyzaj gibi alanlarda yerel üreticilerle işbirliği yapılarak hem taşıma kaynaklı karbon ayak izi azaltılıyor hem de bölge ekonomisi destekleniyor.

Su tasarruf teknolojileri ve enerji verimli altyapı sistemleri, projenin sürdürülebilirliğini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Silvio Ursini, 10 yıldan uzun süre İstanbul’da yer arayışlarının olduğunu vurgulayıp ekledi:

- Bodrum’da bizim için ideal ortamı keşfettik. Ayrıca, bölgede gördüğüm mermer hem kalite, hem güzellik açısından muhteşem. Bodrum’la ilgili beklentimiz oldukça yüksek.

Farlı kategorilerde 100 dolayında villa ile oteli kapsayan projenin 2027 yılında tamamlanıp, hizmete açılması planlanıyor…

Bakalım Cengiz ile Bvlgari’nin bu iddialı işbirliği, Bodrum’un turizm geliri çıtasını yükseltebilecek mi?

Türkiye önde ama dünyanın yeniden keşfetmesi gerekiyor

- Silvio Ursini

BVLGARI İcra Başkan Yardımcısı Silvio Ursini, Türkiye’ye gelmeyi “eve dönmek gibi” gördüğünü belirtti:

- Batı’da Türkiye’nin kültürel zenginliği yeterince bilinmiyor. Okullarımızda Türkiye hakkında neredeyse hiçbir şey öğretilmiyor. Bu büyük bir kayıp.

Bvlgari’nin Türkiye’deki varlığını kültürel diplomasinin bir parçası olarak değerlendirdi:

- Türkiye, tarihsel olarak Avrupa, Ortadoğu ve Asya arasında bir köprü olmuştur. İtalya ile olan bağları daima güçlüdür.

Cennet Koyu’ndaki yatırımı Türkiye’nin küresel kimliğini perçinleyen bir adım olarak nitelendirdi:

- Türkiye, tarihi, zengin mirası, olağanüstü zanaatkarlığı ve misafirperverliği ile dünya liderliğine hazır. Aslında zaten önde. Dünyanın Türkiye’yi yeniden keşfetmesi gerekiyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Biz buraya sadece bir resort açmaya gelmedik. Biz bu topraklarda gurur, güzellik ve küresel tanınırlıkla örülü bir hikayenin parçası olmaya geldik.

Bodrum’un denizi başyapıt tamamı malikane proje ilk kez burada olacak

BVLGARI İcra Başkan Yardımcısı Silvio Ursini, Bodrum Cennet Koyu’ndaki projenin ilk en büyük örnek villasını gezerken şu noktanın altını çizdi:

- Burası tamamı malikanelerden oluşan ilk projemiz olarak öne çıkıyor. Londra’da iki penthouse, Bali’de 5 malikane, Dubai’de ise apartman, loft ve malikaneler harmanlanmıştı. Bodrum Bvlgari’nin tamamı malikanelerden oluşuyor.

Malikanelerin hedef alıcılarını da şöyle tanımladı:

- Bu malikaneler, birden fazla ülkede yaşayan ve hareket halinde olan ultra yüksek gelir grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı. Bodrum onlar için bir ritmin, bir yaşam haritasının parçası haline geliyor.

Her girdiğimiz odanın penceresinden ve terastan denizi işaret etti:

- Bodrum’un denizi bizim başyapıtımız…

Örnek malikanedeki bazı objelere dikkat çekti:

Şu duvarda gördüğünüz 18. yüzyıla ait nadir bir Anadolu kilimi.

Raflarda sergilenen İznik esintili seramikler 1900’lerin başında Floransa’daki Cantagalli fabrikasında üretilmiş. Bvlgari tarafından açık artırmada alındı.

Bu malikanede ayrıca seçkin bir çağdaş Türk sanat koleksiyonu yer alıyor.

Bodrum, Bvlgari’nin 11’inci durağı olacak

BVLGARI İcra Başkan Yardımcısı Silvio Ursini, Bvlgari’nin 141 yıllık mirasla yol aldığını belirtti:

- Bvlgari, 1884 yılında Yunan gümüş ustası Sotirio Bvlgari tarafından Roma’da kuruldu. 1970’lerin başında mağazaları İtalya sınırlarını aştı. Avrupa ülkeleri ve ABD’ye yayıldı.

Bvlgari’nin 2011 yılında dünyanın önde gelen lüks grubu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA tarafından satın alındığını anımsattı:

- Bvlgari, tıpkı mücevherde olduğu gibi dünyanın önde gelen lüks koleksiyonu olmayı hedefleyerek konaklama yatırımına 2004 yılında Milano’da başladı.

Bvlgari Hotels & Resorts’un dünyada hizmet verdiği kentleri sıraladı:

Milano (2004), Bali (2006), Londra (2012), Pekin (2017), Dubai (2017), Şanghay (2018), Paris (2021), Roma (2023), Tokyo (2023)

Açılacak olanları da paylaştı:

Ranfushi (Maldivler-2026), Bodrum (2027-markanın 11. tesisi olacak), Miami Beach (2028), Cave Cay (2029), Abu Dhabi (2030)

600 kişiye istihdam kapısı olacak

BVLGARI İcra Başkan Yardımcısı Silvio Ursini, Bodrum’daki projenin faaliyete geçtiğinde 600 kişilik istihdam yaratacağını bildirip şu noktanın altını çizdi:

- Genç yetenekleri yetiştirme ve içeriden terfi ettirme kültürümüz biliniyor. Bugün Bali’deki Genel Müdürümüz 15 yıl önce Milano’daki otelimizde garson olarak çalışıyordu. Maldivler’deki Genel Müdürümüz de Türk.