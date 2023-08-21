CEO’lara ‘yemek kartına yüklenen para 12 günde bitiyor’ mektubu gönderdi

DANIŞMAN şirketten Işıl Kaya’nın organize ettiği buluşmaya gittiğimde Ticket Restaurant markasıyla dünyada öne çıkan Edenred’in Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, 2011 yılındaki buluşmamızı anımsattı:

- Buluşmaya gelirken Hürriyet’te 21 Şubat 2011’de benimle ilgili yazdığın yazıya tekrar baktım.

Hemen arşivden yazıyı buldum:

● Kapıyı berber arkadaşı açtı, İstanbul’dan DHL Freight’ın 12 ülkesini yönetiyor…

Selçuk Boztepe, üniversiteyi bitirdiğinde bir berber arkadaşı, “Müşterilerim arasında önemli insanlar var. CV’ni bana bıraksan iyi olur” demiş, DHL ile yolu o bağlantı ile kesişmiş, 1998 yılında şirkete pazarlama biriminden girmişti. Başarılı çalışma grafiği Boztepe’yi zamanla DHL Freight Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörlüğü görevine taşımıştı.

Selçuk Boztepe, DHL’de 18 yıllık çalışma döneminin ardından 2016’da ayrıldığını belirtti:

- Oradan UN Ro-Ro’nun CEO’luk görevine geçtim. Ben UN Ro-Ro’ya geçtiğimde yönetim kurulunda Ali Sabancı, İshak Antika, Çağatay Özüdoğru vardı. UN Ro-Ro ben görevdeyken satıldı. Satış sonrası bir yıl kaldım. Toplam 3 yıl görev yapmış oldum.

8-9 ay kadar dinlendikten sonra “Headhunter” (Yetenek avcısı) bir danışmanlık şirketi aracılığıyla Aralık 2019’da Edenred’in Paris’teki merkeziyle görüşmelere başladığını bildirdi:

- 1 Nisan 2020 itibariyle Edenred Türkiye CEO’su olarak göreve başladım. Tam da COVID-19 pandemisinin ilk dönemleriydi. Dijitalleşmeyi hızlandırdık. İlk NFC temassız ödemeyi başlattık. Cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren uygulamayı devreye aldık.

Cep telefonlarından ödemeyi adım adım yaygınlaştırdıklarını vurguladı:

- Yemek kartlarına yüklenen aylık yemek bedellerini yine cep telefonundaki uygulama ile bütünleştirdik. Böylece telefonla ödemeyi başlatmış olduk.

Edenred Türkiye Pazarlama ve Ürün Direktörü Zeynep Ege Dura araya girdi:

- Cep telefonuna yüklenen uygulama sayesinde işyeri üyeliklerini de hızlandırdık.

Selçuk Boztepe sürdürdü:

- Edenred’de göreve başladığımda en fazla mahcubiyet duyduğum konu işyeri üyelik işlemlerinin 60 gün sürmesiydi. Yani, bir işyeri üyelik için başvuruyor, işlemleri 60 günü buluyordu. Sözleşme dijital oldu, bürokrasiyi bitirdi. 60 günlük süre 60 dakikaya indi.

Cep telefonunu POS’a dönüştürme uygulamasıyla Edenred dünyasına örnek olduklarını kaydetti:

- Bu uygulama Edenred’in bulunduğu 45 ülkeye bizden yayılmış olacak. Aynı şekilde dijital üyelik sözleşmesi de örnek alınacak.

Yemek bedeli ödeme işlemlerinin yüzde 25’inin “Cep POS” uygulamasıyla gerçekleştiğini ifade etti:

- Aslında işyerlerinin yüzde 40’ı “Cep POS” sistemine geçti. “Ticket Online” sistemimiz yenilendi. Birkaç tık ile aylık yüklemeler yapılabiliyor, fatura alınabiliyor.

Kart sistemine işyerleri tarafından yüklenen günlük yemek bedelleri üzerinde durdu:

- Günlük yemek ücreti aslında günlük asgari ücretin yarısına denk gelecek şekilde belirleniyordu. Mevcut durumda biraz ara açıldı. Bugün kartlara yüklenen günlük bedel 110 lira artı KDV şeklinde. Asgari ücretin yarısı 223 liraya denk geliyor.

Ticket Restaurant Edenred Türkiye’nin en büyük 500 müşterisinin CEO’suna bir mektup gönderdiğini anlattı:

- Mektupta söz konusu şirketlerde Ticket üzerinden yemek yiyen personelin sayısından, kaç gün yemek yiyebildiklerine kadar tüm ayrıntıları aktardım. Söz konusu 500 büyük şirketin personeline yemek paralarının ortalama 12 gün yetebildiği bilgisini paylaştım.

Mektupta şu noktanın altını çizdiğine vurgu yaptı:

- Yemek kartı sistemindeki paranın erken bitmesi, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkiliyor.

Mektup gönderdiği CEO’ların bir bölümünün kart sisteminde bulunan restoranların fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgi istediğini aktardı:

- Onlara restoran menülerini gönderdik. Başka ek veriler de paylaştık.

Mektubun etkisini merak ettim:

- Mektubunuz sonrası yemek bedelini artıran şirketler oldu mu?

Şu yanıtı verdi:

- Şirketlerin yüzde 10’u yemek bedellerini artırdı. Günlük yemek bedelini 250-300 liraya yükseltenler oldu.

Şirketlerin ödediği en yüksek günlük yemek bedelini merak ettim, paylaştı:

- Bizim sistemden hizmet alan bir şirket, personeline günlük 400 lira yemek bedeli veriyor.

Yemek kartı hizmeti veren şirketlerde derlenen bilgiler, yükselen enflasyonun şirketlerle çalışanları arasındaki “yemek barışı”nı da olumsuz etkilediğini gösteriyor…

● 45 ülkenin bulunduğu ‘Edenred Ligi’nde 6’ncı sıraya yükselecek

EDENRED Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, Türkiye’de 60 bini aşkın işyerinin Ticket Restaurant üyesi olduğunu belirtti:

- Sistemde 1.5 milyonu aşkın kullanıcı var.

Türkiye’nin Edenred dünyasındaki yerini merak ettim, paylaştı:

- Edenred Türkiye, 45 ülke içinde 7’nci sırada yer alıyor. Bu yıl 6’ncı sıraya yükselmeyi bekliyoruz. Büyüme tempomuz onu gösteriyor.

Yemek kartı sisteminde farklı fonksiyonları da devreye aldıklarını kaydetti:

- Doğum günü başta olmak üzere hediye kartı, Ramazan ayında gıda yardımı kartı, yeni yıl hediyesi gibi konularda da kart sistemimiz devreye girebiliyor.

● Yemek parasında çalışan başına yıllık vergi avantajı 20 bin lirayı buluyor

EDENRED Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, özellikle KOBİ’leri yemek kartı sistemine davet ederken vergi avantajı üzerinde durduklarını bildirdi:

- Hükümet, çalışanlara verilen yemek paralarında yüzde 100 vergi desteği uyguluyor. Böylece, bir çalışana ödenen yemek parası karşılığı şirketin yararlandığı yıllık vergi avantajı 20 bin lirayı bulabiliyor.

● TÜGİS, işçi-işveren barışı konusunda önemli rol oynuyor

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, hafta içinde Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı İsmail Kaan Sidar’ı ziyaret etti.

TÜGİS’in genel merkezinde gerçekleşen buluşmaya Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın da katıldı.

Buluşmada TÜGİS Başkanlığını, sendikanın genel sekreteri Kaan Sidar’a geçen yıl kasım ayında devreden, halen yönetim kurulu başkanvekilliği görevini de yürüten Necdet Buzbaş da yer aldı.

Murat Ülker, TÜGİS’in 1961 yılında kurulduğunu anımsattı:

- Ülkemizin çok önemli gıda üreticilerinin üyesi bulunduğu TÜGİS, Yıldız Holding için de büyük önem taşıyor.

Ardından ekledi:

- İşçi ve işveren arasındaki barışın sürdürülebilirliği, çalışan kalitesinin artırılması ve verimliliğin yükseltilmesinde TÜGİS’in oynadığı rol büyük. Bu konuda her geçen gün ağırlığını artırıyor.

TÜGİS’in önceki Başkanı Buzbaş’a ve Sidar’a şu sözlerle destek verdi:

- Necdet Bey, yıllarca TÜGİS’e emek verdi. Şimdi de Başkanvekili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu ziyaret hepimiz için önemli bir kilometre taşı oldu. Başkanımız Kaan Sidar’a ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum.

Soldan sağa: Necdet Buzbaş, Mehmet Tütüncü, Murat Ülker, İbrahim Taşkın, Kaan Sidar