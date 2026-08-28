Malum her şey bir altüst oluş içerisinde…

Bir yanda ekonomik kriz, diğer yanda jeopolitik krizler var. Bir yanda muhalefet partileri içinde tartışma, diğer yanda iktidar cephesindeki iç çekişmeler var. Bir yanda “Terörsüz Türkiye” süreci diğer yanda “Ülke Bölünüyor” cephesi var. Bir yanda tutulmamış “tutanaklar” diğer yanda tutulmuş ama açıklanmamış “tutanaklar”… Bir yanda rüşvet, yolsuzluk, irtikap iddiaları havalarda uçuşuyor diğer yanda ahali çocuğun okul masraflarını nasıl karşılayacağını düşünüyor…

Listeyi böyle uzatıp gitmek mümkün... Kısa keseyim.

Bütün bu alt üst oluş içerisinde “ahali ne düşünüyor” diye sorarsanız, size AREA Araştırma’nın “Türkiye’de Siyasi Durum - Ağustos 2026” başlıklı raporundan bazı rakamlar vereyim.

Ben iki konu ile ilgili rakamların üzerinde duracağım: Yeni Parti ve Çerçeve Yasa…(Meraklısı, raporun tamamına AREA’nın web sitesinden ve sosyal medya mecralarından ulaşabilir.)

“Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti’ye oy verme davranışınız nasıl olur?” Sorusunun yanıtları ilginç…

Bu soruya yanıt veren AK Parti’li seçmenin yüzde 85’i; MHP’li seçmenin yüzde 82’si; DEM Parti’li seçmenin yüzde 58’i; İYİ Partili seçmenin yüzde 54’ü “oy vermem” diyor. Toplam seçmende “oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 56. Kararsızların oy oranı ise yüzde 18.

“Mansur Yavaş (Ankara), Vahap Seçer (Mersin), Zeydan Karalar (Adana) Belediye

Başkanlarının, YENİ Parti’ye geçmeyerek CHP’de kalmasını nasıl karşılıyorsunuz?” Sorusunun yanıtlarının üzerinde de durmakta fayda var.

Buna göre toplam seçmenin yüzde 45’i belediye başkanlarının bu tavrını olumlu buluyor. İlginçtir, YENİ Parti’li seçmenin yüzde 27’si bu belediye başkanlarının partilerine geçmemesini olumlu buluyorlar. Aynı soruya “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 20’de. Olumsuz bulan seçmen oranı yüzde 34’de…

Eğer sorulara verilen yanıtları çaprazlayarak okursanız YENİ Parti’nin durumu yarın iktidar olacakmış havasından uzakta. Bir örnek de Terörsüz Türkiye ve Çerçeve Yasa’dan vereyim:

“Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM’de 467 oyla geçen Çerçeve Yasa hakkındaki kanaatiniz nedir?” Sorusunun yanıtlayan seçmenlerin yüzde 45’i “desteklemiyorum” derken yüzde 42’si “destekliyorum” yanıtını veriyor. Bu soru ve yanıttan, “Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM’de kabul edilen çerçeve yasa tasarısında, YENİ Parti milletvekillerinin 35 kabul, 54 ret oy vermesini nasıl karşıladınız?” Sorusuna geçildiğinde bu tavrı olumsuz bulanların oranı yüzde 45, olumlu bulanların oranı ise yüzde 35.

Bu rakamları diğer soruların yanıtları ile birlikte okumaya çalıştığımızda muhalefet ya da iktidar cephesinde ki kesin ayrışmanın devam ettiğini, Yeni Parti’nin bu ayrışmayı aşacak ya da başka bir deyişle her iki mahalleden de oy alacak deyim yerindeyse “mahalleler üstü” bir konuma erişemediği görünüyor. Bu noktada özelikle Çerçeve Yasa konusundaki “ikircikli tavır”ın hayli etkili olduğu da görünüyor.