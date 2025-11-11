Ceyhan’a 2 milyar dolar yatıracak, Türkiye’ye yatırımı 3 yılda 14 milyar doları bulacak

28 ŞUBAT 2018… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan seyahatini izliyoruz. Erdoğan, seyahatinin ilk durağı Cezayir’de gerçekleşen “İş Forumu” nda önemli bir anlaşmayı duyurdu:

- Cezayir’in Sonatrach adlı kuruluşuyla Rönesans Enerji, Adana Yumurtalık’ta 1 milyar dolarlık yatırım için anlaşmaya vardı. Yatırım tamamlandığında ortaya çıkacak tesiste, yıllık 450 bin ton polipropilen üretimi gerçekleşecek.

Aradan 7 yıl geçti, Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Holding Endüstriyel Yatırımlar Genel Müdürü İlhan Uğur Alkan’la Ceyhan’daki projede gelinen aşamayı anlatmak üzere sohbet toplantısı düzenledi.

Erman Ilıcak, söze Rönesans Holding’in tarihçesinden girdi:

Rönesans’ın temellerini 1993 yılında, St. Petersburg’da üstlendiğimiz işlerle Rusya’da attık. 32 yıldır yurt dışında en zor ve en rekabetçi koşullarda çalışıyoruz. Mühendislikle yola çıkıp müteahhitliğe uzandık.

Türkiye’nin en büyük müteahhitlik şirketi noktasına ulaştıklarını, dünyada ilk 50’de, Avrupa’da da ilk 10’da yer aldıklarını belirtti:

- Yurt dışında bugüne kadar 50 milyar dolarlık taahhüt işi yaptık. 30’dan fazla ülkede operasyonu olan global bir şirkete dönüştük. 35 bin kişi istihdam ediyoruz. Gelirlerimizin yarısından fazlasını yurt dışından elde ediyoruz.

Türkiye’ye son 20 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını bildirdi:

- Bu yatırımları ülkemize getirdiğimiz yabancı sermaye ve uluslararası finansman ile birlikte gerçekleştiriyoruz.

Ceyhan’daki Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali projesi için 2018 yılı sonundan itibaren kolları sıvadıklarını kaydetti:

- Projeye toplam 2 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ülkemize farklı projelerle 3 yılda Ceyhan’daki PP dahil toplam 4 milyar dolar yatırım planlıyoruz. Böylece ülkemizdeki toplam yatırımımız 3 yıl sonra toplam 14 milyar doları bulmuş olacak.

Altyapı ve PPP (kamu-özel işbirliği) projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve ticari gayrimenkul tarafında da yatırımlara devam ettiklerini vurguladı:

Yatırım modelimizin en yeni örneğini Ceyhan’da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 1.3 milyar doları uluslararası finansman olmak üzere 2 milyar dolarlık bu yatırımla 472 bin 500 ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi ile sıvı yük terminali kuruyoruz.

Polipropilen tesisi için Cezayirli Sonatrach, sıvı yük terminali için Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduklarının altını çizdi:

- Ortaklarımızla birlikte 700 milyon dolar öz sermaye koyuyoruz. Proje için 12 farklı milletten 30’dan fazla firmayla birlikte çalışıyoruz. Bu sürecin arkasında 6 yıllık bir geliştirme ve finansman yolculuğu var.

Rönesans Holding Endüstriyel Yatırımlar Genel Müdürü İlhan Uğur Alkan araya girdi:

- Yaklaşık bir yıl önce, tamamı uluslararası finansörler tarafından sağlanan en büyük özel sektör finansmanlarından birini elde ettik ve inşaata başladık.

Erman Ilıcak, Ceyhan’da çoğunluk hissesi kendilerine ait polipropilen tesisinin de içinde yer aldığı bir endüstri bölgesi projesini de hayata geçireceklerine dikkat çekti:

- “Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi ve Limanı” (DAPEK) projesinin hazırlıkları sırasında Port of Rotterdam ve Singapur’daki Jurong Adası’nı inceledik. Dünyadaki en iyi örneklerden yola çıkarak DAPEK projesine başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Şubat 2018’de Cezayir’den duyurduğu yatırım kararı sonrası 6-7 yıllık “sessiz dönem” yaşandı ama Rönesans, 2 milyar dolarlık polipropilen tesisiyle yetinmedi…

Türkiye’nin en büyüklerinden biri olmaya aday “DAPEK Endüstri Bölgesi” adımıyla petrokimya sektöründeki iddiasını ortaya koydu…

DAPEK, 20 milyar dolarlık yatırım çekmeye aday

RÖNESANS Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, Ceyhan’da yatırımına başladıkları “Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi ve Limanı”nın (DAPEK), Türkiye’nin en büyük endüstri bölgelerinden birine dönüşmeye aday olduğunu belirtti:

- DAPEK, 1340 hektarı karada olmak üzere 2 bin 750 hektar alana sahip. Bizim Sonatrach’la inşasına başladığımız Polipropilen tesisi, DAPEK Endüstri Bölgesi’ndeki yatırımlardan biri olacak. 1-1.5 milyar dolarlık harcamayla altyapısını hazır hale getireceğiz.

Sıvı yük terminalinin yanı sıra DAPEK’te konteyner limanı da planladıklarını bildirdi:

- DAPEK’te elektrik, doğalgaz, su, demiryolu bağlantısı gibi kritik altyapı işlerini tamamlayacağız. DAPEK endüstri bölgesi, petrokimya sektöründeki yatırımcılara açık.

Rönesans Holding Endüstriyel Yatırımlar Genel Müdürü İlhan Uğur Alkan ekledi:

- DAPEK Endüstri Bölgesi’nin 20 milyar doları bulacak yatırımları çekmesini bekliyoruz. Altyapısı, lojistik imkanları, endüstri bölgesi teşvikleri kapsamındaki destekler dahil, DAPEK her şeyiyle hazır bir bölge olacak.

Erman Ilıcak, DAPEK Endüstri Bölgesi’ni küresel iş ortaklarıyla birlikte büyüteceklerini kaydetti:

- Yatırımcıların uzaklara bakmalarına gerek yok. Ceyhan’daki DAPEK çok rahatlıkla Türkiye’nin petrokimya üretim üssüne dönüşebilir.

Cari açıkta 300 milyon dolarlık iyileşme sağlar

RÖNESANS Holding Endüstriyel Yatırımlar Genel Müdürü İlhan Uğur Alkan, Türkiye’nin yıllık plastik hammaddesi ithalatının 8 milyon ton dolayında olduğunu belirtti:

- Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük plastik hammaddesi ithalatçısı konumundayız. Polipropilen ve polietilen, dış ticaret açığımızda en büyük paya sahip ürünler arasında yer alıyor.

Ceyhan’da inşasına başladıkları polipropilen tesisinin 2027 yılında devreye gireceğini bildirdi:

- Bizim polipropilen üretimimiz, 300 milyon dolarlık ithalatı ikame edecek. Cari açıkta bu düzeyde bir iyileşme katkısı yaratacağız.

Polipropilenin Türkiye’de büyük ölçüde kullanıldığı kentlerin başında Gaziantep, Adana ve Kayseri’nin yer aldığını vurguladı:

- Cezayirli Sonatrach ile uzun vadeli propan tedarik anlaşması imzaladık. Böylece hammadde tedariki güvence altına aldık.

Polipropilen yatırımındaki ortaklık oranlarını da paylaştı:

- Rönesans yüzde 66, Sonatrach yüzde 34 şeklinde bir ortaklık yapısı olacak.

Kaynakçı okulu açtık, 9 bin yeşil kaplumbağayı güvenle denize ulaştırdık

RÖNESANS Holding Endüstriyel Yatırımlar Genel Müdürü İlhan Uğur Alkan, Ceyhan’da “yeşil enerji”ye ağırlık vereceklerini vurguladı:

- Polipropilen tesisimizin elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamaya dönük hazırlıklarımızı yapıyoruz. Böylece benzeri tesislere göre karbon emisyonumuz yüzde 60 daha düşük olacak.

İstihdamın yüzde 65’ini bölgeden karşılayacaklarını kaydetti:

- Ceyhan Kaynakçı Okulu açtık. 2022’den buyana 400 mezun verdik.

Çevresel adımlarına örnekler verdi:

· 9 bin deniz kaplumbağasını güvenle denize ulaştırdık.

· Yok olma tehlikesi olan “hoşnergis” türünden 2 bin 600 bitkiyi koruma altına aldık.

Ciromuz 4 milyar Euro, global iş ortakları ile büyüme modelimiz var

RÖNESANS Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, geçen yılı 4 milyar Euro ciro ile kapattıklarını belirtip, müteahhitlik tarafı üzerinde durdu:

- 30’dan fazla ülkede projeler üstleniyoruz. Türk mühendislerini ve işçilerini götürebileceğimiz ülkeleri tercih ediyoruz. Hollanda, Almanya ve İsviçre’de ciddi operasyonlarımız var. Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan büyük pazarlarımız.

Rönesans’ın modelinin inovasyon, geliştirme ve iş ortaklıkları üzerine kurulu olduğunu belirtti, bazı örnekleri sıraladı:

· Dünya Bankası çatısı altındaki IFC, holdingimize ortak olarak bize güvenini ortaya koydu.

· Singapurlu GIC, gayrimenkul şirketimizin ortağı. Ticari gayrimenkulde Türkiye’nin en büyük yatırım platformunu oluşturduk. Bu şirketimizi geçen yıl halka arz ettik.

· Sağlık yatırımlarımızda Japon Sojitz, Güney Koreli Samsung C&T, Fransız Meridiam ile birlikteyiz.

· Enerjide ise TotalEnergies’le ortaklığımız söz konusu.

18 şehir hastanesinden 6’sını biz yaptık, modeli Kazakistan’a da taşıdık

RÖNESANS Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, Türkiye’nin sağlıkta gerçekleştirdiği dönüşümün en büyük oyuncuları arasında yer aldıklarını belirtti:

- Türkiye’deki 18 şehir hastanesinin 6’sını Meridiam, Sojitz, Samsung C&T gibi yabancı ortaklarımızla yaptık. Elazığ Şehir Hastanesi’ni yeşil bono ile finanse ettik.

Şu noktanın altını çizdi:

- Pandemi ve 6 Şubat depremleri, şehir hastanelerinin stratejik ve hayati yatırımlar olduğunu ortaya koydu.

Şehir hastanelerindeki mühendislik ve finansman modellerinin yurt dışında referansları haline geldiğini vurguladı:

- Modeli Kazakistan’a götürdük. Farklı ülkelere de model olabileceğini öngörüyoruz.