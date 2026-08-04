Ceyhan’daki 3 milyar dolarlık DAPEK’e biz de iskele ve kalıpla girdik

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URTİM İskele Kalıp Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, önce fotoğrafları gönderdi:

- Burası Ceyhan’da (Adana) Doğu Akdeniz’in Yeni Sanayi Merkezi DAPEK… 1300 hektarlık alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen bölgede polipropilen üretim tesisi, sıvı yük terminali, liman ve altyapı yatırımları toplam 3 milyar doları aşıyor.

Serdar Urfalılar, fotoğrafların ardından ek bilgi notu iletti:

Doğu Akdeniz’in en kapsamlı sanayi, enerji ve lojistik projelerinden biri olan DAPEK, petrokimya üretiminden liman işletmeciliğine, enerji altyapısından lojistik hizmetlere uzanan geniş bir ekosistemi tek çatı altında topluyor.

DAPEK’in merkezinde Rönesans Holding ile Sonatrach ortaklığında hayata geçirilen 1.8 milyar dolarlık Polipropilen (PP) Üretim Tesisi yer alıyor.

Sonatracht’ın aynı zamanda hammadde tedarikçisi olacağı tesis tamamlandığında yıllık 472 bin 500 ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin polipropilen ihtiyacının yüzde 17’sini karşılayacak.

Bu da Türkiye’nin cari dengesine 300 milyon dolarlık katkı sağlayacak. Yani, ithalatta 300 milyon dolarlık yıllık azalma olacak. Petrokimyada dışa bağımlılık biraz daha azalacak.

Serdar Urfalılar’ın gönderdiği bilgi notunda sahada süren yatırımlardan ayrıntılar da yer aldı:

Rönesans ile Stolt Nielsen ortaklığındaki sıvı yük terminali yatırımı da aynı sahada ilerliyor. ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC) ve İspanya İhracat Kredisi Ajansı’ndan (Cesce) sağlanan 1.3 milyar dolarlık finansman, projenin küresel önemini gösteriyor.

Urfalılar, Rönesans Holding kurucusu Erman Ilıcak’ın projeyle ilgili sözlerini de aktardı:

Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler ve küresel enerji arz güvenliğine ilişkin tartışmalar, alternatif enerji ve ticaret koridorlarının önemini yeniden gündeme taşıdı.

Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarının kesişim noktasında yer alan DAPEK, bu konumu sayesinde uluslararası yatırımcılar için giderek daha cazip bir merkez haline geliyor.

Bölgenin geliştirilmesinde Rotterdam ve Singapur’daki Jurong Adası gibi liman ener ji -sanayi entegrasyonuna dayalı küresel kümelenme modelleri örnek alındı.

2026 yılında başlayan işbirliği ile sürece yönetim ortağı sıfatıyla dahil olan Surbana Juron Group, yatırımcı geliştirme, uluslararası pazarlama ve sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyor.

Urfalılar, bu ölçekteki betonarme imalatın kalıp ve iskele altyapısının URTİM tarafından karşılandığını bildirdi:

- URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri olarak 1980’den bu yana 72 ülkede 4 binden fazla projeyi başarıyla tamamladık. Yüzde 80 ihracat ve Engineering New Record (ENR) listesindeki önde gelen inşaat şirketlerinin çoğunluğunda tedarikçiyiz.

URTİM’in iskele ve kalıp tedariki sağladığı bazı şirketleri sıraladı:

- Enka, Tekfen, Üstay, Çalık Enerji, Makyol, Summa, TAV İnşaat, Rönesans.

Avrupa, ABD, Ortadoğu, Afrika ve Asya pazarlarına patentli ürünlerini ihraç ettiklerini vurguladı:

- Ar-Ge çalışmaları ve son teknoloji robotik üretim altyapımızla geliştirdiğimiz ürünler, Avrupa standartları başta olmak üzere uluslararası sertifikasyon gerekliliklerini tam olarak karşılıyor.

Ardından Ceyhan’a uzandı:

- Projelendirmeden uygulamaya kadar sürecin tamamı kendi mühendislik ekibimiz tarafından yürütüldü. Tesisin her bir yapısı, kendine has mimarisine göre ayrı ayrı tasarlanan kalıp çözümleriyle hayata geçirildi.

Ceyhan’daki işlerinin ayrıntısına girdi:

- Reaktör ve ısıtıcı üniteleri gibi çeşitli yüksekliklerdeki kolon yapılarından, geniş perde duvarlı standart binalara, erişimin kısıtlı olduğu dar alanlardaki imalatlardan özel geometrili tankların döküm işlerine kadar her farklı ihtiyaca özel çözüm üretildi.

Yükseklik, taşıma kapasitesi ve saha koşulları gibi değişkenlere göre şekillenen esnek yaklaşımın projenin zamanında tamamlanmasında belirleyici rol oynadığını kaydetti:

- Kalıp sistemlerinin yanı sıra sahanın dikey erişim, ağır yük taşıma, genel çalışma alanları ve boru hattı kurulumu gibi iskele ihtiyaçları da şirketimiz tarafından tek elden karşılandı.

URTİM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, Ceyhan’daki projede yer almalarının öneminin altını çizdi:

- DAPEK ölçeğinde bir projede yer almak, 46 yıllık mühendislik birikimimizin ve yurt dışından edindiğimiz tecrübenin ülkemizin sanayi altyapısına doğrudan katkı sunması demek.

Rönesans, Ceyhan’daki projeye gecikmeli de olsa başlayınca bölge hareketlendi…

Rönesans, 1300 hektarlık alanı endüstri bölgesine dönüştürürken, kendisi de ayrıca ortağıyla birlikte 1.8 milyar dolarlık yatırım yapıyor…

DAPEK projesinde rol almak, URTİM’e referans açısından güç katıyor…

İlklerin insanı Zeki Sözer

EVYAP Kurumsal İletişim Müdürü Elif Sözer Dumlu’dan babası, meslek büyüğüm, Milliyet Gazetesi’nde aynı dönemde çalışma şansı yakaladığım Zeki Sözer’le ilgili mesaj geldi:

Brieflyart Sanat Galerisi’nden “İlklerin İnsanı Zeki Sözer” Sergisi…

Elif Sözer Dumlu’nun gönderdiği mesajdaki bilgilere göre, Brieflyart Sanat Galerisi 6-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında “İlklerin İnsanı Zeki Sözer” Sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, yalnızca bir gazetecinin biyografisini değil, 70 yıllık Türk medya tarihini de kişisel bir film şeridi gibi izleyiciye sunacak, Zeki Sözer’in sanatla ilişkisini de görünür kılacak.

1958 yılında Ankara’da gazeteciliğe başlayan Zeki Sözer, Demokrat Parti döneminden 27 Mayıs’a, TRT’nin kuruluş yıllarından Babıali’nin önemli tarihe damga vuran günlerine, Avrupa baskılarından özel televizyonların yükselişine kadar Türkiye’nin siyasal ve medya dönüşümüne içeriden tanıklık etti.

TRT’nin ilk haber programını hazırlayan, Türkiye’nin ilk haber müdürü olan, BBC’de televizyon eğitimi alan ilk gazetecilerden olan Zeki Sözer’in 93 yıllık yaşamı ilk kez bir sergide izleyicinin karşısında olacak.

Zeki Sözer, Türkiye’nin televizyonla henüz tanışmadığı yıllarda BBC’nin davetiyle Londra’ya giderek prodüktörlük eğitimi gördü. TRT’nin ilk haber programını hazırlayan ekipte yer aldı. Milliyet’teki Haber Müdürlüğü döneminde Türk basınında yeni bir editoryal modelin kurulmasına öncülük etti.

Zeki Sözer, Örsan Öymen’le birlikte hazırladığı haftalık haber programıyla televizyon haberciliğinin ilk örneklerinden birine imza attı. TRT Haber Dairesi Başkanlığı görevinden sonra Abdi İpekçi’nin davetiyle Milliyet Gazetesi’nde geçerek Türkiye’nin ilk “Haber Müdürü” unvanını aldı. Daha sonra Milliyet’in Avrupa baskılarının yönetimini üstlendi. Frankfurt Temsilciliğini yürüttü. TV8’de Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Zeki Sözer, Karacabey’de başlayan çocukluk yıllarından II. Dünya Savaşı’nın gölgesindeki Anadolu günlerine, 27 Mayıs sabahının yaşayan genç bir muhabirden İran-Irak Savaşı’nı izleyen deneyimli gazeteci kimliklerine emeklilik sonrası tiyatro sahnesine çıkan ve pastel resimler üreten bir sanat meraklısını da ekledi.

Sergide Zeki Sözer’in çocukluk fotoğrafları, aile albümü, gazete kupürleri, televizyon yayınlarından kareler, son yıllarda ürettiği ağırlıklı pastel çalışmalarına yer verilecek. Kısacası Zeki Sözer’in yaşam öyküsü, kendi fotoğrafları, kişisel arşivi, anıları ve resimleri üzerinden anlatılacak.

Sergiye; Melih Aşık, Mehmet Turan Akköprülü, Özdemir İnce, Pınar Türenç, Namık Koçak, Nazım Alpman’ın Zeki Sözer’i anlatan kısa metinleri katkı sunacak.

6 Ağustos 2026 günü açılacak sergi, 21 Ağustos 2026’ya kadar Pazartesi hariç, hafta içi ve Cumartesi günleri 11.00-19.00, Pazar günleri de 13.00-19.00 saatleri arasında Brieflyart Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.

Sergiyi gezenler, Zeki Sözer’in yaşam öyküsüne bakarken aslında Türkiye’nin haberle, televizyonla, gazetecilik etiğiyle ve medya kültürüyle kurduğu ilişkinin nasıl değiştiğini de izleyecek.