Instagram veya TikTok kullanıcısı iseniz “Musti Kusti” adını mutlaka duymuşsunuzdur.

Veya bir WhatsApp grubundan mutlaka bir parodisi ulaşmıştır size.

Ulaşmadıysa da emin olun en geç iki üç gün içinde mutlaka ulaşacaktır size de.

Musti Kusti bizim ilk milli ve yerli olmayan “göçmen” stand-upçımız..

Gerçek adı galiba Mustafa Kusti.

Nijeryalı bir göçmen.

Geçenlerde Cüneyt Özdemir’in YouTube yayınına çıktı.

Gerçek bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

CHP NİJERYA’DA BİLE ANAMUHALEFET PARTİSİ OLMAYI BAŞARDI

Türkçeyi aksanlı ama mükemmel konuşuyor.

Ege şivesini Ata Demirer kadar iyi taklit ediyor.

Günlük hayat esprileri Cem Yılmaz kadar bizden.

Nijeryalı babasının “Bütün Avrupa Türkleri kıskanıyor” diyecek kadar AKP’li olduğu esprisini yapıyor.

“CHP Nijerya’da bile anamuhalefet partisi olmayı başardı” diyor.

NR 1 PARODİSİ: TÜRKLER NİYE BİZİ BU KADAR SEVİYOR

Şu an için en tutulan parodisi “Türkler biz Afrikalıları niye bu kadar çok seviyor….”

“Türkler bizi niye bu kadar çok seviyor, sonunda keşfettim” cümlesi ile başlıyor.

Cevabını da şöyle veriyor:

“Çünkü bizim Kürt olma ihtimalimiz yok…”

YA BİZ AFRİKALILAR? BİZ NİYE KÜRTLERİ BU KADAR SEVİYORUZ

Devam ediyor:

“Ya biz Afrikalılar Kürtleri neden bu kadar çok seviyoruz?”

Bu sorunun cevabını da şöyle veriyor:

“Çünkü biz Afrikalıların ırkçılık yapabileceğimiz tek insanlar Kürtler de ondan…”

Aslında hem Türkler hem Kürtler için çok iğneleyici bir espri..

Ama iki haftadır izliyorum, hem Türkler hem Kürt siteleri paylaşıyor bu espriyi.

Mizah böyle bir şeydir işte.

MUSTİ KUSTİ TÜRKİYE’NİN HASAN MİNHAJ’I OLABİLİR Mİ

Musti Kusti bana Netflix’te parodilerini seyrettiğimiz Hasan Minhaj’ı hatırlatıyor.

Minhaj bana göre şu dönem ABD’nin en başarılı stand-upçısı… Hindistan göçmeni Müslüman bir ailenin çocuğu…

Mükemmel bir İngilizce.

Çok damardan bir mizah…

Ve o da çok iğneleyici.

Mesela, Amerikalılara “siz ırkçılığı bile doğru dürüst yapamayan insanlarsınız. Irkçılığı gelin bir de biz Asyalılardan öğrenin” diyebilen bir mizahçı.

Ona da hem beyaz Amerikalılar hem Afrika ve Asya kökenli Amerikalılar gülüyor.

CHAT GBT’YE GÖRE BİZ TÜRKLER MUSTİ KUSTİ’Yİ NİYE BU KADAR SEVDİK

Peki Musti Kusti’yi niye bu kadar sevdik?

Hem de hafiften AKP’ye sempatisi olduğu hâlde neden bu kadar güldürüyor bizi..

Üzerine yazılanları ChatGBT’den topladım.

Şöyle bir değerlendirme ortaya çıktı:

Senegalli stand-upçı, bize hem “dışarıdan bakıyor” hem de “bizden biri” hissi veriyor.

Mizahının kaynağı küçük detaylar…

En çok güldüren şeyler genelde büyük şakalar değil, ufak tefek gündelik şeyler.

DOLMUŞ KÜLTÜRÜ VE “ABİ” HİTABI

Dolmuş kültürü, bizim “abi / kardeşim” hitabı.

Misafirlik ve ısrar…

Pazarlık…

Bunları abartmadan, gözlem üzerinden anlatıyor.

Bu da çok doğal geliyor.

Bir de Türkçeyi kullanma biçimi var.

Bilerek aksanını koruyor..

Bazen kelimeleri “hafif yanlış” söyleyerek komedi yaratıyor.

Ama bu yapay değil, gerçekten o şekilde konuştuğu için “rol yapmıyor” hissi veriyor…

SENARYO KOMEDYENİ DEĞİL GERÇEK HAYATTA KOMİK BİRİ

Sosyal medya stratejisi de çok iyi.

Kısa videolar (Reels / TikTok), sokakta çekilen spontane içerikler, insanlarla direkt diyalog gibi efektleri çok iyi kullanıyor.

Bu sayede: “scripted komedyen” (senaryo komedyeni) değil, gerçek hayatta komik biri gibi algılanıyor.

Cem Yılmaz gibi onda da “yerli gözlem” var.

Onun farkı “yabancı olup içeriden anlatan” kişi olması.

Şimdi geliyorum en kritik soruya:

Musti Kusti bu çıkışı sürdürebilir mi, nereye kadar gidebilir?

MUSTİ KUSTİ BUNU NEREYE KADAR SÜRDÜREBİLİR

ChatGBT’ye göre potansiyeli yüksek.

Ama önünde riskler var.

En büyük risk içerik tekrarı…

Çünkü bir noktadan sonra herkes şunu söyleyebilir:

“Tamam, bunu daha önce söyledin.”

Eğer bunu başarırsa: “fenomen” değil, gerçek komedyen olur…

Bu da 3 şeye bağlı:

() Kendini tekrar etmeyi bırakıp yeni konu bulması.

() “Yabancı Türkiye’yi anlatıyor”dan çıkıp daha evrensel hikâyelere geçmesi…

(*) Sahne performansını derinleştirmesi…

CHAT GBT’YE BİR DE ŞUNU SORDUM

Eğer doğru ilerlerse: büyük salon stand-upçısına dönüşebilir…

Tekrar edelim, bunları söyleyen ben değilim.

ChatGBT…

İşte bu analizi yapan bilmiş ChatGBT’ye bir de şunu sordum:

Sence Musti Kusti’nin bunu başarma şansı yüzde kaçtır?

BU ÇOCUK YÜZDE 70 İHTİMALLE BÜYÜK STAND-UPÇI OLACAK

ChatGBT’nin Musti Kusti’ye verdiği şans yüzdesi şu:

YÜZDE 70 İHTİMAL: Türkiye’de kalıcı ve büyük bir stand-up ismi olur

YÜZDE 20 İHTİMAL: “Bir dönem çok popülerdi” kategorisine düşer

YÜZDE 10 İHTİMAL: Uluslararası açılır

Son söz:

Şu anki hâliyle çok güçlü bir başlangıç yaptı..

Ama gerçek soru şu:

“Gözlem komedyeni”nden “hikâye anlatan komedyen”e dönüşebilecek mi?

Evet, “milli ve yerli” olmayan ilk göçmen stand-upçımızın istikbal falında bu görünüyor.